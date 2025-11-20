Verkündung auf Instagram
Er mischt "Das große Promi-Büßen" auf: Hat Diogo Sangre sich verlobt?
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Hat Diogo Sangre wirklich den nächsten großen Schritt gewagt? Der 31-jährige sorgt aktuell mit Liebes-News aus dem Bali-Urlaub für Aufsehen.
Ganze Folgen "Das große Promi-Büßen" kostenlos auf Joyn streamen
Hat sich Diogo Sangre wirklich verlobt? Liebes-Post mit Leoni Baltz sorgt für Spekulationen
In seiner Instagram-Story postete er ein Bild, auf dem er die Hand von Influencerin Leoni Baltz hält. Auffällig: Beide tragen zueinander passende Ringe. Dazu schrieb Diogo knapp: "Verlobt". Leoni teilte das Bild ebenfalls in ihrer Instagram-Story mit ihrer Community - und fügte auch noch ein rotes Herz hinzu. Leoni trat ebenfalls schon in verschiedenen TV-Formaten auf und ist auch auf Social Media aktiv.
Die beiden verbringen derzeit im Urlaub auf Bali offenbar viel Zeit miteinander: Roller-Fahrten im Sonnenuntergang, gemeinsames Essen und jede Menge gemeinsame Schnappschüsse aus dem Urlaubsparadies lassen die Fans spekulieren, ob die beiden wirklich verlobt sein könnten. Schließlich war der TV-Casanova bisher nicht für konstante Beziehungen bekannt.
"Das große Promi-Büßen": Diogo Sangre zeigt sich von seiner charmanten Seite
Die Liebes-News kommen auf jeden Fall zu einem guten Zeitpunkt. Denn Diogo ist derzeit in der ProSieben-Show "Das große Promi-Büßen" zu sehen, in der er mit seiner lockeren Art und einem offensichtlichen Flirt mit Mitstreiterin Vanessa Brahimi für Getuschel sorgt.
Denn schon zu Beginn der vierten Staffel zeigt sich: Diogo Sangre ist ein echter Herzensbrecher - und das gleich im Doppelpack! Kaum hat er Emma Fernlund und Vanessa Brahimi im Visier, versucht er charmant, bei beiden zu punkten. Während Diogo betonte, die Show nicht als Dating-Plattform nutzen zu wollen, schwärmte Vanessa von seinem Humor.
Diogo ist superlustig, hat sehr viel Humor, und das passt bei uns beiden echt.
