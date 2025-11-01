Influencer setzt Finderlohn aus
Einbruch bei Diogo Sangre: "Das große Promi-Büßen"-Star bittet Fans um Hinweise
Aktualisiert:von Lena Maier
In Diogo Sangres Tattoo-Studio in Köln wird eingebrochen. Der Täter verwüstet den Laden, bleibt unerkannt. Sangre hofft auf Hinweise und setzt einen Finderlohn aus.
"In mein Tattoo-Studio wurde gerade eingebrochen", erklärt Diogo Sangre in einem Video auf Instagram-Kanal @diogosangre. "Leider sieht man sein Gesicht nicht. Aber wenn ihr jemanden so angezogen seht, schreibt mir bitte direkt."
Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Unbekannter den Laden verwüstet. Offenbar hat sich ein Mann Zugang zu den Räumen des Tätowierers verschafft. Der 31-Jährige beschreibt den mutmaßlichen Täter so: "Dicke Jacke mit Kapuze und wie es aussieht, Glatze oder Mütze." Wer Hinweise liefern kann, dem stellt er einen Finderlohn in Aussicht.
Seit 2020 ist Sangre immer wieder im Reality-TV zu sehen - aktuell in "Das große Promi-Büßen". Schon zu Beginn der aktuellen Staffel sorgte er für Sprachlosigkeit, als er in seinem Vorstellungsvideo erklärt: "Ich bin beim 'Promi-Büßen', weil ich ein Nacktfoto von ’ner Frau mit ’nem Maulkorb gepostet habe."
Auch im in Staffel 1 von "Forsthaus Rampensau" ist der gebürtige Portugiese zu sehen. In Köln-Neuehrenfeld betreibt Sangre sein Tattoo-Studio in der Liebigstraße. Auf dem Instagram-Profil des Studios : @diossangretattoo sind zahlreiche Motive zu sehen - von großflächigen Arbeiten bis hin zu filigranen Fine-Line-Tattoos.
Diogo Sangre als Gewinner der 1. Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany"
Diogo Sangre bei "Das große Promi-Büßen"
Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" läuft seit 23. Oktober immer donnerstags mit zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn - oder ab 30. Oktober auch um 20:15 Uhr auf ProSieben. Alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten siehst du hier im Überblick.
Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen"
