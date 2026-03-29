Nach langen Spekulationen Trennung bestätigt: Linda Braunberger und Jermaine Diallo gehen getrennte Wege Aktualisiert: Vor 57 Minuten von Buzzwoo Linda Braunberger und Jermaine Diallo bei einem Event im Februar 2026. Bild: picture alliance/dpa

Schon seit Wochen rätselten Fans über eine mögliche Krise bei Linda Braunberger und Jermaine Diallo. Jetzt bestätigt die Influencerin und ehemalige "Das große Promi-Büßen"-Teilnehmerin die Trennung.

Linda Braunberger und Jermaine Diallo sind kein Paar mehr. Nachdem Fans bereits länger über Probleme in der Beziehung spekuliert hatten, äußerte sich die 25-Jährige nun selbst dazu. In einem Instagram-Frageformat bestätigte sie die Gerüchte und erklärte: "Ja, es stimmt. Jermaine und ich sind seit einigen Wochen getrennt." Zudem verriet sie, dass sie bereits vor zwei Wochen aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen sei. Trotz der Trennung bleibt sie in Berlin und möchte ihren eigenen Weg gehen.

Linda via Instagram. Bild: Instagram.com/linda.voilet

In ihrem Statement machte Linda deutlich, dass sie sich zu den Umständen nicht ausführlich äußern möchte. "Ich weiß, dass sich viele von euch ein Statement wünschen. Ich verstehe das, aber nicht alles gehört in die Öffentlichkeit", schrieb sie auf Instagram. Außerdem betonte sie, dass das, was öffentlich zu sehen sei, selten die ganze Wahrheit widerspiegele. Zu den Gründen für das Liebes-Aus erklärte das Model:

Wir trennen uns nicht wegen fehlender Liebe, sondern weil wir einfach nicht zusammenpassen. Linda Braunberger

Weitere Details wolle sie vorerst nicht teilen. Gleichzeitig fand sie klare Worte gegenüber Hasskommentaren: "Jemandem den Tod zu wünschen, Gewalt anzudrohen oder auf übelste Weise zu beleidigen, ist keine Meinung oder Kritik! Das ist strafbar."

Nach Streit mit Bellydah zieht Linda in Folge 6 Konsequenzen: "Ich möchte sofort hier raus" Jetzt die ganze Episode kostenlos streamen Ganze Folge Das große Promi-Büßen Runde der Schande: Zeigt Linda nun ihr wahres Gesicht? Verfügbar auf Joyn 42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Beide lernten sich im TV kennen und lieben Linda und Jermaine lernten sich durch ihre Teilnahme an Reality-TV-Formaten kennen und galten lange als eines der bekanntesten Paare der Szene. Auf Social Media zeigten sie sich regelmäßig gemeinsam und ließen ihre Community an ihrem Alltag teilhaben. In den vergangenen Wochen waren sie jedoch immer seltener zusammen zu sehen, was die Gerüchteküche weiter anheizte. Linda machte sich vor allem als Model und durch verschiedene TV-Formate einen Namen und baute sich eine große Fangemeinde auf Instagram auf.