Beruflich könnte es für Anna-Carina Woitschak kaum besser laufen, privat hingegen sortiert sie sich gerade neu. Die Sängerin hat erst gestern auf Instagram ihre Trennung bekannt gegeben. Während sie aktuell Woche für Woche beim "Promibacken" um Punkte rührt, knetet und dekoriert, geht sie wieder allein durchs Leben.

Seit Anna-Carina Woitschak 2011 den achten Platz bei "Deutschland sucht den Superstar" belegte, ist nichts mehr wie vorher. Als Schlagersängerin ist sie eine der wenigen, die auch über ein Jahrzehnt nach der Show noch erfolgreich im Musik-Geschäft sind. Aber nicht nur das: Sie ist gern gesehener Gast in verschiedenen TV-Shows. Kein Wunder also, dass ihre Fans auch das Liebesleben der 33-Jährigen interessiert verfolgen.

Zwischen "Promibacken" und Herzschmerz Erst am Donnerstag postete Woitschak ein Foto aus dem "Das große Promibacken"-Studio, das sie stolz mit der roten Schürze zeigt. "Wenn ich daran danke, dass ich vor der Sendung wirklich noch nie gebacken habe … und jetzt die rote Schürze tragen darf und 'Bäckerin der Woche' bin – das fühlt sich einfach unfassbar an", schreibt sie auf Instagram. Mit Sicherheit eine willkommene Ablenkung, denn während sie in die Kamera strahlt, dürfte es in ihrem Inneren anders aussehen. Fast zeitgleich zu ihrem Post ging auch eine Instagram-Story online, in der sie die Trennung von ihrem Ex-Partner Daniel Böhm bestätigt.

Die prominenten Ex-Partner von Anna-Carina Woitschak Viel ist bislang nicht bekannt. Die Sängerin sei bereits "seit einiger Zeit Single" wie sie schreibt. Gründe für die Trennung nannte sie keine. Stattdessen bat sie um Verständnis dafür, dass sie sowohl ihre Beziehung als auch die jetzige Trennung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte.

Kaum bekannt: Anna-Carina datete Bruder von Pietro Lombardi Ganz neu ist der Umgang mit medialem Interesse an ihrem Liebesleben nicht für Anna-Carina Woitschak. Schon mit der Teilnahme an "DSDS" lernte sie ihren damaligen Partner, den Bruder von Sänger Pietro Lombardi, Marco Lombardi, kennen und lieben. Drei Jahre gingen die beiden gemeinsam durchs Leben.

Ehe und Scheidung mit Stefan Mross Besonders viel Aufmerksamkeit bekam danach ihre Beziehung zu Schlager-Ikone Stefan Mross. Während Woitschak ihre letzte Beziehung eher privat hielt, wurde die Liebe zu Mross intensiv begleitet und öffentlich gelebt. Das Paar nahm 2018 gemeinsam an den "ProSieben Wintergames" teil, verlobte sich ein Jahr später im Rahmen der TV-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" und auch die Trauung wurde 2020 live im Fernsehen übertragen. Zwei Jahre später trennten sich die Musiker. Nach dieser Erfahrung hat sich Anna-Carina Woitschak für ihre folgende Beziehung mit Daniel Böhm wohl mehr Privatsphäre gewünscht. Heute entscheidet sie bewusster, wie viel sie mit ihren Fans und den Medien teilt.

