Die Jubiläumsstaffel startet mit Tempo und klaren Entscheidungen. Während Alexander Mazza und Thomas Hermanns Lob kassieren, ist für eine Kandidatin schon nach Woche eins Schluss.

Zehn Stars backen um die Wette Es ist die Jubiläumsshow! Zehn Jahre "Das große Promibacken" und immer noch gibt es Prominente, die sich darum reißen, öffentlich zu zeigen, was sie an den Rührschüsseln draufhaben - oder auch nicht. Überraschenderweise gibt es erstaunlich viele Stars, die um den goldenen Cupcake kämpfen, in ihrem Leben aber noch keinen einzigen Kuchen gebacken haben. Kein einziger Rühr-, Hefe- oder Brandteig, nicht mal eine Backmischung kam ihnen bisher in die Finger. Umso unterhaltsamer dürften die Challenges werden, bei denen die Stars teilweise richtig ins Schwitzen kommen. Die 10.000 Euro Siegprämie gehen am Ende der Show an einen guten Zweck, den der Sieger oder die Siegerin selbst bestimmen darf.

Theorie trifft Teig Los geht es mit Aufgabe 1: Mein Lieblingsgebäck. Das sollte eigentlich für alle machbar sein. Auch für Stars mit "Minus-Vorkenntnissen", wie Thomas Hermanns sein Back-Level beschreiben würde. Auch TV-Moderatorin Arabella Kiesbauer sucht noch ihre Stärken an der Rührschüssel. Und Schlager-Star Maximilian Arland hat ein ganz anderes Problem. "Ich krieg ihn einfach nicht steif", stöhnt der Entertainer über seinem Eischnee. Schlager-Sängerin Anna-Carina Woitschack hat Mitleid und kommt kurz rum, um selbst Hand anzulegen. Fußball-Legende Thomas Helmer "kann theoretisch alles backen, nur in der Praxis gibt es da noch eine kleine Diskrepanz."

Ommas Torte meets Hollywood-Pie Beim Thema Lieblingsgebäck schwelgen die Stars in Kindheitserinnerungen. Bei Arabella Kiesbauer gibt es eine Tiramisu-Tarte und Maxi Arland wagt sich an einen Rüeblikuchen mit Schwips. Bestseller-Autorin und Podcasterin Paula Lambert reist gedanklich zurück zu ihrem L.A.-Aufenthalt nach dem Abitur und zaubert einen Key Lime Pie. Schauspielerin Rebecca Immanuel wagt sich an eine Käse-Sahne-Torte mit Mandarinen, die es immer zu ihrem Geburtstag gab. Und Thomas Helmer macht eine Himbeer-Torte nach "Ommas" Rezept, wie der gebürtige Westfale seine Großmutter liebevoll nennt. Alexander Mazza versucht sich am Apfelstrudel-Rezept seiner Wiener Mama. Auch bei Anna-Carina Woitschak steht der Apfel im Mittelpunkt: Die Sängerin entstammt einer Puppenspieler-Familie mit 300-jähriger Tradition und hat eine typische Schausteller-Kindheit gelebt. "Wenn es Apfel-Tarte gab, dann duftete der ganze Wohnwagen danach", erinnert sie sich.

Eine 10/10: Promi-Bäckerin Paula Lambert triumphiert schon in der ersten Runde Dann kommt die Stunde der Wahrheit: die Verkostung der ersten Backwerke. Es folgt der erste Einsatz für die Jury, die auch in der Jubiläumsstaffel natürlich wieder aus Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs besteht. Für die Tarte von Anna-Carina Woitschack haben die beiden Juror:innen nur Lob übrig: sehr sauber gearbeitet, schöne Backfarbe und Säure. So kann es weitergehen für die Musikerin. Bei ihrem Schlager-Kollegen Maximilian Arland werden bei der Optik kleine Mängel geäußert, dafür lobt Christian Hümbs die Saftigkeit und der "Geschmack ist auf den Punkt", findet Bettina Schliephake-Burchardt. Auch bei Paula Lambert gibt es von Hümbs Kritik für die Optik und den "wahnsinnig bröseligen Boden", dafür aber 10/10 Punkte für den Geschmack. Beim Pflaumenkuchen von Thomas Hermanns fühlt sich der Juror von Optik und Geschmack total abgeholt und an seine Heimatstadt Oberhausen erinnert. Dass es auch noch Eierlikörsahne dazu gibt, gefällt auch Schliephake-Burchardt.

Schreck-Moment: Kann Thomas Helmer seinen Fehler wettmachen? Schauspielerin Anne-Sophie Briest präsentiert der Jury Schoko-Cupcakes mit Kirsch-Balsamico-Füllung und erntet dafür viel Lob. Bettina Schliephake-Burchardt ist "gespannt, was da noch kommt." Wenn sich die Jurorin da mal nicht zu früh freut. Auch Artist René Casselly kann die Jury mit seiner Neuinterpretation des legendären Bananenbrots in der ersten Runde begeistern. Bei Arabella Kiesbauer und ihrer Tiramisu-Tarte ist dagegen noch Luft nachoben. "Es fehlt ein bisschen Backfarbe, aber geschmacklich ausgewogen", lautet das Jury-Urteil. Eng wird es ebenfalls für Thomas Helmer: Der Boden seiner Torte ist nicht durchgebacken. Daran ändert auch die gelungene Mousse nichts. Es soll aber noch schwerwiegendere Fehler in dieser ersten Woche von "Das große Promibacken" geben. Rebecca Immanuel präsentiert ihre Käse-Sahne-Torte – etwas beschämt – noch mit Backring. Da fehlte hinten raus einfach die Zeit. Tipp von Bettina Schliephake-Burchardt: "Beim nächsten Mal weniger schnattern." Ansonsten gibt es nichts als Lob für den TV-Star: tolle Optik, schön glänzender Fruchtspiegel, attraktiver Anschnitt und geschmacklich zu 100 Prozent gut umgesetzt. Dieses frühe Meisterwerk wird nur noch getoppt durch die Leistung von Alexander Mazza. Christian Hümbs' Urteil zum Apfelstrudel: "Das Beste kommt zum Schluss." Und auch Jurorin Schliephake-Burchardt bestätigt: "Du bist ein hohes Risiko eingegangen und dein Mut ist belohnt worden."

Technische Prüfung des Grauens bei "Das große Promibacken": Zwiebel-Berliner Es folgt Aufgabe zwei: die technische Prüfung. Auf dem Programm steht ein Rezept von Christian Hümbs - und das hat es in sich. Gefordert ist ein Zwiebel-Berliner, geschmacklich wie handwerklich eine Herausforderung. Na, wer möchte zuerst? Thomas Helmer gibt alles, meint es aber zu gut, als es darum geht, das Zwiebel-Chutney für die Füllung einzukochen. Sein Ergebnis ist eine Art zäher Karamellklotz. Bei René Casselly läuft es auch nicht besser. Auch bei ihm gerät das Chutney zu einer Pampe, die sich anstatt mit der Tülle nur noch mit den Fingern in die Berliner stopfen lässt. Vorab müssen die Krapfen - für alle Süddeutschen - natürlich erst noch gebacken werden. Und das ist eine Herausforderung für sich. Die gewünschte goldbraune Färbung stellt sich leider nur bei den allerwenigsten Exemplaren ein. Nach Ablauf der 100 Minuten fasst Moderatorin Enie van de Meiklokjes zusammen: "Ihr habt's überlebt!" Halleluja, dem ist nicht hinzuzufügen. Die Juror:innen hätten da allerdings noch das ein oder andere zu sagen. Zunächst einmal sind sie allerdings auch sprachlos und stehen einfach nur fassungslos vor den Kreationen, die Zwiebel-Berliner werden sollten. Bei den Exemplaren von Arabella Kiesbauer ist das am wenigsten zu erkennen. "Sind das Frikadellen?", fragt Christian Hümbs schmunzelnd. Er beißt mutig zu. Und dieses Mal wird Mut nicht belohnt. Der Meisterkonditor zieht sich angeekelt einen langen Faden aus dem Mund. Wo kommt der jetzt her? "Alter, ich habe echt schon vieles gegessen, aber das kommt unter die Top 3!", stöhnt Hümbs. Enie van de Meiklokjes wischt sich die Lachtränen weg. Bei Maxi Arland kann man immerhin erahnen, dass es sich um einen Berliner handelt. Die Porung ist top, der Teig schön fluffig. Bei Alexander Mazza wurden die Backwerke reich gefüllt und auch Paula Lambert bekommt ein zweifelhaftes Kompliment von Christian Hümbs: "Ich habe geschmacklich viel Schlimmeres erwartet!" Bei Thomas Hermann sind Backfarbe und Deko-Zwiebeln zwar zu dunkel geraten, dafür überraschen die Berliner mit einem schönen Anschnitt. Namensvetter Thomas Helmer gegenüber wird der Juror fast ungehalten. "Was mutet ihr uns zu?" fragt Hümbs mit Blick auf die fast schwarzen Zwiebeln. Auch die Berliner von Rebecca Immanuel sind viel zu fest geraten und haben nur einen Hauch Füllung abbekommen.

Berliner-Freak-Show? Comedian Thomas Hermanns gewinnt hier überraschend Bei der abschließenden Punktevergabe geht es mit 2,5 Punkten ganz weit unten los. Die gehen, zusammen mit dem 10. Platz, an Arabella Kiesbauer, die sich nur fragt: "Wofür?" Sie hatte angesichts ihrer Faden-Einlage mit null Punkten gerechnet. Thomas Helmer bekommt nur einen Punkt mehr und dementsprechend den 9. Platz, dicht gefolgt von Rebecca Immanuel und Paula Lambert. Im Mittelfeld landen Anne-Sophie Briest, Maximilian Arland und Alexander Mazza. Die Top-Plätze belegen in aufsteigender Rangfolge: René Casselly, Anna-Carina Woitschack und Thomas Hermanns, der stolze 13,5 Punkte und damit den 1. Platz einfährt. Die dritte Aufgabe ist sehr persönlich. "Willkommen in meiner Welt" ist das Motto und die Teilnehmer:innen sollen in ihrem Backwerk ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Thomas Hermanns, Sieger der Vorrunde, verewigt dafür den "Quatsch Comedy Club", den er 1992 gegründet hat, in einer Orangen-Butter-Creme-Torte. Den minimalistischen Look wird er der Jury später als gewollten Brutalismus verkaufen. Alexander Mazza muss bei seinem Design nichts schönreden. Der Moderator hält mit Begeisterung Lesungen für Kindergarten- und Schulkinder, und mit seiner Sachertorte in Buchform hat er das "super schön umgesetzt", schwärmt Christian Hümbs und lobt seine herausragende Arbeit. Genauso positiv wird "Das Rad des Lebens" von Rebecca Immanuel bewertet. Wortwörtlich rund läuft es auch für die Fußball-Torte von Thomas Helmer, die ihn zurückkatapultiert zum erfolgreichen EM-Finale 1996.

