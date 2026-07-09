Gemeinsam vor der Kamera "Das Traumschiff": Knistert es bei Denise Zich auch an Bord mit ihrem Mann? Veröffentlicht: Vor 53 Minuten von teleschau Seit 1996 sind sie ein Paar: Denise Zich (rechts) und Andreas Elsholz, hier bei den Green Awards im Rahmen des Greentech Festival 2024 in der Messe Berlin. Bild: 2024 Getty Images/Sebastian Reuter

Vor 30 Jahren gelang Denise Zich dank "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" der Durchbruch. Mit ihrer damaligen Band Just Friends mischte sie ab 1995 die Vorabendserie auf. Auch heute ist sie regelmäßig im TV zu sehen. Das sind ihre aktuellen Projekte.

Marie (Denise Zich) auf doppelter Traumreise: Nicht nur ist die schüchterne Goldschmiedin auf dem Weg zu den Malediven. Sie trifft auf dem Kreuzfahrtschiff Amadea auch den Lektor Sönke (Andreas Elsholz), in den sie sich Hals über Kopf verliebt. Dieser hält dort Vorträge über seltene Artefakte aus versunkenen Schiffen. Als ihm Marie von einer seltenen Münze erzählt, die sie neu gefasst hat, ist Sönke hin und weg. Das Stück entstammt einer versunkenen portugiesischen Galeere. Bald stellt sich für Marie die Frage: Auf welchen Schatz hat es Sönke abgesehen? Auf ihr Herz oder auf das historische Kleinod? "Das Traumschiff - Malediven" liefert die Antwort.

Denise Zich in "Das Traumschiff": vor der Kamera mit ihrem Mann Das Knistern zwischen Marie und Sönke zu vermitteln, fiel Denise Zich und Andreas Elsholz nicht schwer. Schließlich sind die beiden seit zirka 30 Jahren ein Paar. In einem "Bild"-Interview anlässlich der Erstausstrahlung im Frühjahr 2018 verriet er, dass es auch im richtigen Leben sofort gefunkt hatte: "Ich habe Denise gesehen und mich direkt in sie verliebt." Die beiden hatten sich 1995 am Set der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" kennengelernt. Denise war damals Sängerin der Band Just Friends, die in der Serie als Gruppe CHAK zu sehen war, und verkörperte die Figur Daniela Zöllner. Ihr späterer Mann spielte von 1992 bis 1996 den Part des Heiko Richter. 2001 heirateten Denise Zich und Andreas Elsholz. 2003 kam ihr gemeinsamer Sohn Julius Romeo Andreas zur Welt. Auch heute sind die beiden ein glückliches Paar. Vielleicht auch deshalb, weil beide noch immer vor der Kamera aktiv sind und daher immer wieder mal über längere Zeit getrennt sind. "Manchmal sehen wir uns einen Monat gar nicht. Wenn wir wieder zusammenkommen, entdecken wir uns aufs Neue", erklärte die Schauspielerin in "Bild". Dass es in einer Beziehung Herausforderungen gibt, weiß die 1975 in Wolfen nordöstlich von Halle geborene Schauspielerin. "Eine Beziehung ist Arbeit, und es gibt Höhen und Tiefen." In einem Interview mit der "B.Z." verriet sie 2015: "Wir können uns sogar richtig gut streiten, dass die Fetzen fliegen. Sonst kann es, glaube ich, auch ganz schnell langweilig werden." Der Heiratsantrag sei übrigens sehr romantisch gewesen, erzählte Denise Zich 2017 in einem "Bild"-Interview. "Es passierte auf einem Boot auf der Seine in Paris." Das Paar lebt in der Nähe von Berlin.

Denise Zich: Dreharbeiten für "WaPo Elbe" sowie "Käthe und ich" Die 50-Jährige ist immer wieder im Fernsehen zu sehen. 2025 stand sie für die Krimireihe "WaPo Elbe" in der Episodenhauptrolle als Antonia Tröster vor der Kamera. In der ARD-Serie "Käthe und ich" hat sie in der Folge mit dem Arbeitstitel "Einsamkeit" eine Nebenrolle als Anna. Für beide Episoden stehen die Ausstrahlungstermine noch nicht fest. Im Januar 2026 wirkte Zich in der Folge "Kreide fressen" aus der ZDF-Reihe "SOKO Stuttgart" mit. Auch in anderen Genres war Denise Zich schon aktiv. So verkörperte sie ab 2010 insgesamt 15 Folgen lang die Chirurgin und angehende Gynäkologin Isabel Dahl in der ARD-Klinikserie "In aller Freundschaft". Im selben Jahr hatte sie eine Rolle in der Komödie "Sind denn alle Männer Schweine?" an der Seite von Valerie Niehaus und Oliver Mommsen. Der Film ist aktuell kostenlos auf Joyn streambar. Zudem bildet sich Denise Zich, die zu Beginn ihrer Karriere als Sängerin und Model für Calvin Klein aktiv war, ständig weiter. Seit 2020 nimmt sie regelmäßig Unterricht an der Ernst-Busch-Schauspielschule Berlin. "Jede Rolle ist ein Flüstern des Herzens - ich höre zu und gebe ihr eine Stimme." So lautet ihr Motto auf ihrer eigenen Webseite.

In dieser TV-Komödie spielt Denise Zich an der Seite von Valerie Niehaus Film ansehen Comedy Sind denn alle Männer Schweine? Verfügbar auf Joyn 91:14 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen