Premiere an Ostern "Das Traumschiff" steuert neues Land an und Evelyn Burdecki ist mit an Bord! Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Johanna Grauthoff Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, l.), Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth, r.) und Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes, m.) sind startklar. Bild: © ZDF/Dirk Bartling

In der neuen Oster-Folge nimmt das ZDF-Flaggschiff erstmals Kurs auf Island. Kapitän Florian Silbereisen führt die MS Amadea durch spektakuläre Landschaften - und mit Evelyn Burdecki ist auch ein Reality-Star an Bord, der für frischen Wind sorgt.

Tradition mit neuem Reiseziel Wenn am Ostersonntag die vertraute Titelmelodie erklingt, wissen Fans: Jetzt beginnt die nächste Reise vom "Traumschiff". Auch 2026 bleibt das ZDF seiner Oster-Tradition treu und steuert erstmals Island an. Damit führt die beliebte Reihe ein Reiseziel ein, das bislang noch nicht Teil der Serie war. Zwischen Vulkanlandschaften, Fjorden und rauer Natur bestimmen große Gefühle, persönliche Konflikte und das typische "Traumschiff"-Flair das Geschehen. Für die Crew bedeutet die Reise nicht nur einen neuen Kurs, sondern auch ungeahnte Herausforderungen abseits sonniger Traumstrände.

Florian Silbereisen zurück auf der Brücke An der Spitze der MS Amadea steht erneut Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen). Gemeinsam mit seiner bewährten Crew navigiert er das Schiff durch die isländischen Gewässer. Mit dabei sind wie immer Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow), Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) und Schiffsärztin Jessica Delgado (Collien Fernandes). Das Zusammenspiel der Crew gehört auch in dieser Folge zu den festen Erzählsträngen. Neben organisatorischen Fragen und persönlichen Gesprächen rücken diesmal auch isländische Mythen und Naturgewalten in den Mittelpunkt - mit ungeahnten Folgen für einen geplanten Ausflug an Land.

Evelyn Burdecki übernimmt Gastrolle Für besondere Aufmerksamkeit sorgt der Gastauftritt von Evelyn Burdecki. Die Dschungelkönigin von 2019 ist als Bord-Stylistin Vera zu sehen und übernimmt damit eine klassische Gastrolle. Bereits im vergangenen Sommer hatte Burdecki ihre Teilnahme öffentlich gemacht und auf Social Media verkündet, diesmal nicht als Urlauberin, sondern mit "Rolle, Text und allem Drum und Dran" an Bord zu sein. In dieser Folge kümmert sich Vera um das Wohlbefinden der Passagiere und ist dabei mehr als nur für Styling-Fragen zuständig. Ihre Figur wird Teil einer emotionalen Geschichte, die zeigt, dass kleine Begegnungen an Bord große Wirkung entfalten können.

Halbbrüder auf Spurensuche Zu den zentralen Handlungssträngen gehört die Geschichte von Nikolaus Andresen (Barnaby Metschurat) und Dominik Dahlke (Bernhard Piesk). Die beiden Männer erfahren während der Reise, dass sie Halbbrüder sind - eine Erkenntnis, die ihr Leben auf den Kopf stellt. Ihr verstorbener Vater hat ihnen ein Ferienhaus an einem isländischen Fjord hinterlassen, verbunden mit dem Wunsch, dass sie als Familie zueinanderfinden. Während Dominik die Reise nutzt, um Antworten zu suchen und Nähe aufzubauen, reagiert Nikolaus zunächst mit Ablehnung und möchte am liebsten abreisen. Zwischen eisiger Distanz und vorsichtiger Annäherung entfaltet sich ein klassisches "Traumschiff"-Drama, das vor der beeindruckenden Kulisse Islands zusätzliche Tiefe gewinnt.

Alte Liebe in neuer Umgebung Auch Evelyn Küpper (Saskia Vester) reist nicht allein: Gemeinsam mit ihrer Enkelin Ronja (Rosa von Lobenstein) genießt sie die Tage an Bord und lässt sich von Stylistin Vera verwöhnen. In Island trifft Evelyn jedoch unerwartet auf ihre Jugendliebe Antonia (Michaela May). Trotz jahrzehntelanger Funkstille ist die Vertrautheit sofort wieder spürbar - ebenso wie Gefühle, die längst überwunden schienen. Als Antonia Evelyn bittet, länger auf Island zu bleiben, gerät sie in einen inneren Konflikt zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die Entscheidung fällt ihr nicht leicht, denn die Reise konfrontiert sie mit Fragen, die sie lange verdrängt hat.