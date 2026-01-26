Er bleibt am Ruder Florian Silbereisen weiterhin Kapitän: ZDF verlängert Vertrag für "Das Traumschiff" Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Julia W. Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, M.) bleibt der ZDF-"Traumschiff"-Crew weiter erhalten. Bild: ZDF / Dirk Bartling

Seit 2019 steuert Florian Silbereisen das ZDF-"Traumschiff" durch ferne Gewässer und das soll auch weiterhin so bleiben. Sein Engagement als TV-Kapitän wurde nun verlängert – mit Folgen für seine Shows im Ersten.

Florian Silbereisen wird dem ZDF-"Traumschiff" wohl noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung hat der Entertainer seinen Vertrag in der Rolle des Kapitäns Max Parger um zwei Jahre verlängert. Damit behält Silbereisen noch bis 2028 auf der Brücke des TV-Dampfers das Ruder in der Hand. Geplant sind demnach pro Jahr drei neue Folgen der traditionsreichen ZDF-Reihe, eine weitere Episode ist optional vorgesehen. Für den Sender zahlt sich die Zusammenarbeit aus: Seit Silbereisen 2019 das Kommando übernommen hat, erreicht das "Traumschiff" verstärkt auch jüngere Zuschauergruppen.

Silbereisens ARD-Shows müssen pausieren Die Vertragsverlängerung geht allerdings mit einer vorübergehenden Pause an anderer Stelle einher. Für die anstehenden Dreharbeiten nimmt sich Silbereisen mehrere Monate Auszeit von seinen Schlagershows im Ersten.

Das hatte er bereits Mitte Januar in seiner Sendung "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" angekündigt. Dort sagte er wörtlich: "Ich sage jetzt erstmal: Bis bald. Ich verabschiede mich jetzt für ein paar Monate aufs 'Traumschiff' und freue mich dann, wenn wir uns im Sommer hoffentlich wiedersehen." Gedreht wird nach Angaben der "Bild"-Zeitung unter anderem in Bangkok und Vietnam. Neben Silbereisen gehören auch Harald Schmidt und Uschi Glas zur Besetzung der neuen Folgen.

