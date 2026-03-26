Eine Reise mit Folgen Nach "Traumschiff"-Dreh: Darum endete die Ehe von Andrea L'Arronge Veröffentlicht: Vor 50 Minuten von Joyn Redaktion Andrea L'Arronge kann sich über ihre erfolgreiche Karriere als Schauspielerin freuen. Bild: IMAGO/Stephan Wallocha

Während eines "Traumschiff"-Drehs in Palau im Pazifik trifft Andrea L'Arronge eine Entscheidung, die ihr Leben verändert: Sie will ihre Ehe beenden.

Palau ist ein paradiesischer Sehnsuchtsort mitten im Pazifischen Ozean. Für die meisten Menschen wäre der Inselstaat vermutlich die perfekte Destination, um sich zu verlieben, abzuschalten oder einfach das Leben zu genießen. Für Andrea L'Arronge dürfte es für immer der Ort sein, an dem sie beschloss, ihre langjährige Ehe zu beenden.

Die neue "Traumschiff"-Folge "Island" am 5. April um 20:15 Uhr im ZDF Reise mit im kostenlosen ZDF-Stream auf Joyn!

Im Paradies machte es "Klick" Es war das Jahr 2016, als die Schauspielerin für das "Traumschiff" vor der traumhaften Kulisse drehte. Doch statt Entspannung brachte die Reise eine entscheidende Erkenntnis. "Eines Nachts hat es Klick gemacht", schreibt sie in ihrer Autobiografie über den Moment, als ihr klar wurde, dass sie die Trennung möchte. Über drei Jahrzehnte war L'Arronge mit Schauspieler Charly Reichenwallner verheiratet. Was nach außen stabil wirkte, war schon eine Weile ins Wanken geraten. Der Dreh fernab des Alltags gab ihr die nötige Distanz, um sich über ihre Gefühle klar zu werden.

Eine Ehe mit Schwierigkeiten Wie in vielen langjährigen Beziehungen hatte es auch bei dem einstigen Traumpaar immer mal wieder gekriselt. Die Interessen des Paares entwickelten sich auseinander. Während L'Arronge sich für Literatur und Meditation begeisterte, verbrachte ihr Mann viel Zeit auf dem Golfplatz. Die Schauspielerin beschreibt sich selbst als "Golfwitwe". Statt ihr Leben gemeinsam zu gestalten, ging jeder seinen Interessen nach, und so entfernten sich die beiden voneinander. Trotz der Schwierigkeiten hatte das Paar lange an der Beziehung festgehalten. Gespräche über eine mögliche Trennung gab es bereits zuvor, doch auch aus Rücksicht auf die gemeinsame Tochter wurde der endgültige Schritt immer wieder hinausgezögert.

Finale Entscheidung nach "Traumschiff"-Dreh Inmitten von türkisfarbenem Wasser auf dem legendären "Traumschiff" kam schließlich für Andrea L'Arronge ein Moment der Klarheit. Nach ihrer Rückkehr fasste sie einen Entschluss. "Es ging einfach nicht mehr", schreibt sie in ihrem Buch. Doch statt eines dramatischen Bruchs oder gar eines Rosenkriegs wählte das Paar einen respektvollen Weg. "So gingen wir auseinander, ohne Streit, aber wir waren beide tieftraurig." Anders als bei vielen Kolleg:innen aus der Branche blieb die Schlammschlacht aus. Auch zum Wohl der gemeinsamen Tochter.

Andrea L'Arronge: Ihr neues Leben nach der Trennung Mittlerweile liegt das zehn Jahre zurück. Die Schauspielerin blickt mit einer gewissen Ruhe auf die turbulente Zeit. Die Entscheidung, ihre Ehe zu beenden, war schmerzhaft, aber notwendig. Inzwischen hat sie für sich eine neue Lebensphilosophie gefunden und ist nach Italien gezogen. "Ich liebe mich jetzt auf jeden Fall sehr viel mehr", sagt sie. Eine Aussage, die sich jede:r nur für sich selbst wünschen kann. Auch für die Zukunft zeigt sie sich offen. Sowohl was neue Rollen, als auch eine neue Partnerschaft angeht. Sie sei "keine Suchende", aber "was sich ergibt, wird sich ergeben". Andrea L'Arronge blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Besonders bekannt wurde sie durch ihre Rolle in der Serie "SOKO Kitzbühel". Doch auch Serien wie "Derrick" oder "Die Schwarzwaldklinik" waren Meilensteine. Umso bemerkenswerter ist es, dass ein Dreh für das "Traumschiff" privat zu einem der prägendsten Momente ihres Lebens führte. Manchmal braucht es eben ein wenig Abstand und eine Reise ins Paradies, um die Dinge klarer zu sehen.

Sonntag, 29.03. 20:15 Uhr • Wer stiehlt mir die Show? "Wer stiehlt Till Reiners die Show?" - hier im kostenlosen Livestream ansehen! Verfügbar auf Joyn 205 Min Erinnerung Link kopieren Teilen