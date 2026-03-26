TV-Legende privat "Schwarzwaldklinik"-Star Sascha Hehn: Das ist seine Frau Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Der Schauspieler Sascha Hehn und seine Lebensgefährtin Gloria Krass. Bild: picture alliance / Ursula Düren/dpa

Sascha Hehn prägte in den Achtzigern gleich zwei Kultserien. Privat hielt sich der Schauspieler lange bedeckt – sogar seine Ehe blieb zunächst geheim.

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In den Achtzigerjahren war Sascha Hehn aus dem deutschen Fernsehen kaum wegzudenken. Der Schauspieler spielte über mehrere Staffeln hinweg in der Erfolgsserie "Schwarzwaldklinik" die Rolle des Dr. Udo Brinkmann, an der Seite von Klausjürgen Wussow, der seinen Serienvater verkörperte. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer verbinden den heute 71-Jährigen aber vor allem mit einer anderen Rolle: Als Kapitän Victor Burger stand er jahrelang für die "ZDF"-Reihe "Das Traumschiff" vor der Kamera. Bis 2019 blieb er das Gesicht auf der Brücke des Luxusschiffs. Zu diesem Zeitpunkt war Hehn bereits mit seiner heutigen Ehefrau Gloria Krass zusammen – doch ihre Beziehung hielten die beiden bewusst aus der Öffentlichkeit heraus.

Das Bild zeigt eine Szene aus der TV-Serie "Das Traumschiff". Es sind die Schauspieler Anja Kruse und Sascha Hehn zu sehen. Bild: picture alliance/United Archives

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Kennenlernen fernab der Öffentlichkeit Kennengelernt haben sich Sascha Hehn und Gloria Krass um das Jahr 2011. Während Hehn zu diesem Zeitpunkt bereits ein etablierter TV-Star war, hatte sich Krass als erfolgreiche Filmagentin einen Namen gemacht. Die 1973 geborene Unternehmerin war mit ihrer internationalen Agentur in der Branche bestens vernetzt. Im Jahr 2022 gaben sich die beiden schließlich das Jawort, allerdings ohne großes Aufsehen. Erst zwei Jahre später wurde ihre Hochzeit durch Medienberichte und Interviews öffentlich bekannt. "Wir leben eigentlich zurückgezogen", sagte Hehn im Juli 2024 in einem "Bunte"-Interview.

Wir wollten unser Glück für uns genießen und es nicht an die große Glocke hängen. Sascha Hehn

Hehn hat keine eigenen Kinder Der Schauspieler hat keine eigenen Kinder. Seine Frau brachte jedoch ihren Sohn Christopher mit in die Ehe, der heute rund 30 Jahre alt ist und aus einer früheren Beziehung stammt. Bereits 2014 hatte Hehn in einem Interview erklärt, dass er seine Entscheidung gegen eigene Kinder nicht bereue: "Ich sehe es an Kindern im Bekanntenkreis, dass ich sehr gut mit denen umgehen kann. Ich wäre bestimmt kein schlechter Vater gewesen. Aber das hat sich nie so ergeben und war auch nicht Sinn meiner Planung. Das war meine ganz individuelle und freie Entscheidung", sagte er damals.