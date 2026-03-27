TV-Legende privat "Traumschiff"-Star Sascha Hehn: Sie ist seine Frau Aktualisiert: Vor 5 Minuten von Buzzwoo Der Schauspieler Sascha Hehn (r.) und seine Lebensgefährtin Gloria Krass. Bild: Imago / Sven Simon, picture alliance / Ursula Düren / dpa

Sascha Hehn prägte in den 1980-er Jahren gleich zwei Kultserien. Privat hielt sich der Schauspieler lange bedeckt - sogar seine Ehe blieb zunächst geheim.

Mit der Erfolgsserie "Die Schwarzwaldklinik" wurde Sascha Hehn in der Rolle des Dr. Udo Brinkmann berühmt. Damals spielte er an der Seite von Klausjürgen Wussow, der seinen Serienvater darstellte. Den heute 71-Jährigen verbinden viele noch mit einer anderen Rolle: Als Kapitän Victor Burger stand er jahrelang für die "ZDF"-Reihe "Das Traumschiff" vor der Kamera. Bis 2019 stand er auf der Brücke des Luxusschiffs.

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Zu diesem Zeitpunkt war Hehn bereits mit seiner heutigen Ehefrau Gloria Krass zusammen. Ihre Beziehung hielten die beiden jedoch bewusst aus der Öffentlichkeit heraus.

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Leben fernab der Öffentlichkeit Kennengelernt haben sich Sascha Hehn und Gloria Krass etwa im Jahr 2011. Während Hehn zu diesem Zeitpunkt bereits ein etablierter TV-Star war, hatte sich Krass als erfolgreiche Filmagentin einen Namen gemacht. Die 1973 geborene Unternehmerin war mit ihrer internationalen Agentur in der Branche bestens vernetzt. Im Jahr 2022 gaben sich die beiden schließlich das Jawort, allerdings ohne großes Aufsehen. Erst zwei Jahre später wurde ihre Hochzeit durch Medienberichte und Interviews öffentlich bekannt. "Wir leben eigentlich zurückgezogen", sagte Hehn im Juli 2024 in einem "Bunte"-Interview.

Wir wollten unser Glück für uns genießen und es nicht an die große Glocke hängen. Sascha Hehn

Auch zuvor zeigten sich die beiden nur selten gemeinsam bei Events. So wurden sie unter anderem 2015 beim Filmfest München und 2019 auf dem Oktoberfest zusammen gesehen. Hinweise auf ihre enge Verbindung gab es also durchaus.

Ein bewusst kinderfreies Leben Der Schauspieler hat keine eigenen Kinder. Seine Frau brachte jedoch einen Sohn mit in die Ehe: Christopher, heute etwa 30 Jahre alt, stammt aus einer früheren Beziehung. Bereits 2014 hatte Hehn in einem Interview erklärt, dass er seine Entscheidung gegen eigene Kinder nicht bereue: "Ich sehe es an Kindern im Bekanntenkreis, dass ich sehr gut mit denen umgehen kann. Ich wäre bestimmt kein schlechter Vater gewesen. Aber das hat sich nie so ergeben und war auch nicht Sinn meiner Planung. Das war meine ganz individuelle und freie Entscheidung", sagte er damals.