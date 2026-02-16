Back-Stube statt Berg-Idylle? Ist dieser "Bergdoktor"-Star bald bei "Das große Promibacken" dabei? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Martin Meyer Annika Ernst (l.) mag nicht nur ihre Rolle als Chirurgin mit Kollege Mark Keller. Abseits vom "Bergdoktor" spielt sie gern die Back-Fee. Bild: ZDF/Sabine Finger Fotografie

Vom OP-Saal in die Backstube? Annika Ernst verriet in einem Interview ihr Interesse an anderen Projekten neben "Der Bergdoktor". Unter anderem würde sie gern mal bei "Das große Promibacken" mitmachen. Wirst du die Schauspielerin bald dort sehen?

Schau die 19. Staffel von "Der Bergdoktor" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn Neue Folgen immer donnerstags um 20:15 Uhr

Will sie bald die Serie für andere Projekte verlassen? Annika Ernst spielt seit 2021 Dr. Johanna Rüdiger in der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Zusammen mit Hans Sigl als Dr. Martin Gruber versorgt sie dort seitdem die Patient:innen. Jetzt verriet sie in einem Interview im Magazin Closer weitere Karriere-Wünsche, wie "Merkur" berichtet. Als sie nach ihren Zukunftsplänen gefragt wird, hat sie eine ganz konkrete Idee: "Ich backe gern und würde wahnsinnig gern bei 'Das große Promibacken' mitmachen." In der SAT.1-Show treten regelmäßig Stars an den Backofen - auch Schauspieler:innen sind regelmäßig dabei.

Ist Annika Ernst bald beim "Promibacken"? Wird man Annika Ernst also bald auch beim Kreieren von Torten sehen können? Zumindest nicht mehr 2026. Denn gerade erst ist die neue Staffel von "Das große Promibacken" gestartet - unter anderem mit Arabella Kiesbauer, Paula Lambert und Rebecca Immanuel. Die aktuellen Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Hier die Sendezeiten im Überblick. Unter den Teilnehmer:innen der diesjährigen Staffel ist Annika Ernst jedenfalls nicht dabei. Ihre nächste Chance wäre also in einem Jahr. Wenn SAT.1 von ihrem Interesse erfährt, könnte sie dann vielleicht dabei sein. Bekannt ist dazu allerdings noch nichts.

Alle Folgen dieser und früherer Staffeln gibt es auch auf Joyn Jetzt kostenlos "Das große Promibacken" streamen!

Weitere Karriere-Pläne Falls es nicht klappen sollte, hat Annika Ernst aber auch noch andere Wünsche für ihre weitere Karriere innerhalb der Schauspielerei: "Außerdem würde ich gern in einer Comedy-Serie mitspielen; ein großer Kostümfilm im Bereich Fantasy würde mich sehr reizen", erzählt sie im Interview mit "Closer". Und was ist mit dem "Bergdoktor"? Dem will sie weiterhin treu bleiben. Sie könne sich sogar vorstellen Hans Sigls Rolle zu übernehmen, falls er einmal aus der Serie aussteigen sollte.