Sex-Talk im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" Warum hat die Gen-Z weniger Sex? Beziehungs-Expertin Paula Lambert klärt auf

Warum hat die Generation Z weniger Sex? Beziehungsexpertin Paula Lambert erklärt im "SAT.1-Frühstücksfernsehen", welche Rolle Social Media, Alkohol und Verunsicherungen dabei spielen.

Am Mittwoch, den 11. Februar, war Liebes- und Beziehungsexpertin Paula Lambert zu Gast im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" und sprach über die Generation Z. Denn Jugendliche werden immer später sexuell aktiv – das zeigt die aktuelle Jugendsexualitätsstudie des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit. "Die Jugendlichen sind sehr sehr verunsichert", erklärte Lambert. Hinzu komme, dass viel weniger Alkohol konsumiert werde. Dadurch steige die Hemmschwelle. Die Expertin sieht darin aber auch etwas Positives: "Sie ersparen sich viele Erlebnisse, die wir möglicherweise hatten, die auch nicht cool waren." Junge Menschen würden heute mit mehr Bedacht an ihre Beziehungen und Sexualität herangehen – was Lambert ausdrücklich begrüßt.

Wie Social Media zur Sexlosigkeit beiträgt Sexualität und Beziehung seien zudem Dinge, die nicht gefahrlos stattfinden, so die Expertin. Sie verweist auf den Fall Pelicot: Der Ehemann von Gisèle Pelicot hatte seine Frau wiederholt von fremden Männern vergewaltigen lassen, während sie bewusstlos war. Der Fall ging durch die Medien und sorgte für großes Entsetzen. Deshalb seien junge Menschen heute vorsichtiger. Sexualität finde weniger in Form von One-Night-Stands statt, sondern werde eher in Beziehungen gesucht. "Weil eine feste Beziehung einen sichereren Rahmen gibt", resümiert Lambert. Doch auch soziale Medien spielen eine entscheidende Rolle. Sie vermittelten ein sehr klares Bild davon, wie man aussehen und sich verhalten müsse, um cool und attraktiv zu sein und überhaupt als Partner oder Partnerin in Frage zu kommen, erklärt Lambert.

Die Sexpertin bei "Das große Promibacken" Doch nicht nur Sexualität war beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" Thema, sondern auch Lamberts Teilnahme bei "Das große Promibacken" 2026. Lambert gestand, dass sie viel lernen musste – sie sei "eine richtige Pfeife beim Backen". Wie sie sich gegen die anderen schlägt, können Zuschauer:innen ab heute sehen. "Das große Promibacken" läuft ab Mittwoch, 11. Februar, mit der ersten von insgesamt acht Folgen. Alle weiteren Folgen: immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und im kostenlosen Stream auf Joyn.