Fun-Fact Das ist die absolute Lieblingsfolge von "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher Veröffentlicht: Vor 36 Minuten von Filiz Tamara Boga Seit Beginn der Erfolgsserie "Der Bergdoktor" spielt Ronja Forcher die Rolle der Lilli Gruber. Bild: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Seit ihrer Kindheit gehört Ronja Forcher zum festen Ensemble vom "Bergdoktor". Beim Münchner Filmfest hat uns die Lilli-Gruber-Darstellerin verraten, welche Episode ihr besonders am Herzen liegt - und warum sie beim Anschauen an ihr jüngeres Ich denken muss.

So hat sie als junges Mädchen die "Bergdoktor"-Dreharbeiten erlebt Als Lilli Gruber hat Ronja Forcher im Laufe der Jahre zahlreiche emotionale Geschichten erlebt. Eine einzige Lieblingsfolge auszusuchen, fällt der Schauspielerin entsprechend schwer. "Ich glaub, ich kann mich gar nicht entscheiden", gibt die gebürtige Österreicherin im Interview mit Joyn beim Münchner Filmfest zunächst zu. Auf Nachfrage legt sich die Serien-Darstellerin dann aber doch fest: Wenn sie nur eine Episode nennen dürfe, sei es die erste Folge der ersten Staffel. Der Grund dafür ist sehr persönlich. "Weil wir uns da alle kennengelernt haben. Da haben wir unsere Rollen kennengelernt", erklärt die "Bergdoktor"-Darstellerin.

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