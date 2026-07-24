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Fun-Fact

Das ist die absolute Lieblingsfolge von "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher

Veröffentlicht:

von Filiz Tamara Boga

Seit Beginn der Erfolgsserie "Der Bergdoktor" spielt Ronja Forcher die Rolle der Lilli Gruber.

Bild: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Seit ihrer Kindheit gehört Ronja Forcher zum festen Ensemble vom "Bergdoktor". Beim Münchner Filmfest hat uns die Lilli-Gruber-Darstellerin verraten, welche Episode ihr besonders am Herzen liegt - und warum sie beim Anschauen an ihr jüngeres Ich denken muss.

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Als Lilli Gruber hat Ronja Forcher im Laufe der Jahre zahlreiche emotionale Geschichten erlebt. Eine einzige Lieblingsfolge auszusuchen, fällt der Schauspielerin entsprechend schwer. "Ich glaub, ich kann mich gar nicht entscheiden", gibt die gebürtige Österreicherin im Interview mit Joyn beim Münchner Filmfest zunächst zu.

Auf Nachfrage legt sich die Serien-Darstellerin dann aber doch fest: Wenn sie nur eine Episode nennen dürfe, sei es die erste Folge der ersten Staffel. Der Grund dafür ist sehr persönlich. "Weil wir uns da alle kennengelernt haben. Da haben wir unsere Rollen kennengelernt", erklärt die "Bergdoktor"-Darstellerin.

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Darum bedeutet ihr die erste "Bergdoktor"-Folge so viel

Mit der Auftaktfolge begann für Ronja Forcher und ihre Kolleg:innen eine außergewöhnliche gemeinsame Reise. Zum damaligen Zeitpunkt habe niemand geahnt, wie lange die Serie laufen und wie sehr sie das Leben aller Beteiligten prägen würde.

"Das war der große Anfang von dieser großen Saga, und wir hätten ja niemals gedacht, dass wir das so lange machen dürfen", erinnert sich die Schauspielerin. Gerade der Blick zurück mache die Episode für sie heute so emotional.

Die Österreicherin schaue sich die allererste Folge noch immer gern an. Dabei müsse sie an ihr jüngeres Ich und all die Erlebnisse denken, die damals noch vor ihr lagen: "Mei, hätte die kleine Ronja gewusst, was für eine Reise vor ihr liegt, da hätte sie schon ganz schön gestaunt."

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