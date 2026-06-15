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Schlager Speeddate

"Ich habe Wehen seit heute in der Früh!": "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher verrät ihren wildesten Fan-Moment

Veröffentlicht:

von Maximilian K.

Im "Bergdoktor" spielt Ronja Forcher die Rolle von Lilli Gruber. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin ist die Österreicherin außerdem Schlagersängerin.

Bild: IMAGO/STAR-MEDIA

Bergdoktor-Star und Schlagersängerin Ronja Forcher hat sich dem Fragenhagel der ARD Schlagerwelt gestellt. Wie sie das meisterte, erfährst du hier.

Wilde Fan-Interaktion und falsche Körpergröße

Beim Schlager Speeddate stellen sich Schlager-Stars in 60 Sekunden verschiedenen Fragen und müssen versuchen so viele wie möglich in der kurzen Zeit zu beantworten. Im neuesten Video stellt sich Ronja Forcher der Fragen-Flut.

Die Schlagersängerin verrät, dass sie am liebsten einmal mit Max Weidner eskalieren würde. Natürlich nur dann, wenn sie nicht vorher ins Bett geht - in einer weiteren Frage entscheidet sie sich nämlich gegen eine lange Partynacht.

Bei den Fan-Fragen muss Ronja nicht lange nachdenken und erzählt von ihrem wohl wildesten Fan-Moment: Eine hochschwangere Frau sagte ihr einmal, sie sei froh, es noch zu ihr geschafft zu haben. Als Ronja nachfragte, wann es denn so weit sei, kam die überraschende Antwort:

"Ich habe Wehen seit heute in der Früh!"

Ronja Forcher im Schlager Speeddate

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Außerdem räumt Ronja mit einem hartnäckigen Irrtum auf: Viele Fans würden denken, sie sei viel größer. "Leute, ich bin 1,55!", stellt sie klar.

Fußballspielen zählt sie nicht zu ihren Talenten. Ein Leben ohne Musik wäre für die Sängerin schlicht "langweilig" und bei der Wahl zwischen Goldener Schallplatte und viralem TikTok-Sound entscheidet sie sich für den TikTok-Sound. Genervt ist Ronja nach eigener Aussage von "nichts".

Auf die Frage, welche Frage sie nicht mehr hören kann, antwortet sie trocken mit: "Diese."

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