"Ich habe Wehen seit heute in der Früh!": "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher spricht über ihren wildesten Fan-Moment

Im "Bergdoktor" spielt Ronja Forcher die Rolle von Lilli Gruber. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin ist die Österreicherin außerdem Schlagersängerin.

Bergdoktor-Star und Schlagersängerin Ronja Forcher hat sich dem Fragenhagel der ARD Schlagerwelt gestellt. Wie sie das meisterte, erfährst du hier.

Wilde Fan-Interaktion und falsche Körpergröße

Beim Schlager Speeddate stellen sich Schlager-Stars in 60 Sekunden verschiedenen Fragen und müssen versuchen so viele wie möglich in der kurzen Zeit zu beantworten. Im neuesten Video stellt sich Ronja Forcher der Fragen-Flut.

Die Schlagersängerin verrät, dass sie am liebsten einmal mit Max Weidner eskalieren würde. Natürlich nur dann, wenn sie nicht vorher ins Bett geht - in einer weiteren Frage entscheidet sie sich nämlich gegen eine lange Partynacht.

Bei den Fan-Fragen muss Ronja nicht lange nachdenken und erzählt von ihrem wohl wildesten Fan-Moment: Eine hochschwangere Frau sagte ihr einmal, sie sei froh, es noch zu ihr geschafft zu haben. Als Ronja nachfragte, wann es denn so weit sei, kam die überraschende Antwort: