Änderung Kurz nach Staffelstart: Jetzt verbannt das ZDF "Bergdoktor" aus dem Programm Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Johanna Grauthoff Die Fans von Dr. Martin Gruber müssen eine Woche länger auf die nächste Episode warten. Bild: ZDF / Erika Hauri

Unerwartete Pause für Dr. Martin Gruber: Nur wenige Wochen nach dem Start der neuen Staffel müssen Fans von "Der Bergdoktor" auf eine Folge verzichten. Das ZDF ändert kurzfristig sein Programm - und setzt stattdessen auf Sport zur Primetime.

Schau die 19. Staffel von "Der Bergdoktor" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn Neue Folgen donnerstags um 20:15

Für viele Zuschauer:innen ist der Donnerstagabend fest reserviert: Um 20:15 Uhr übernimmt normalerweise Hans Sigl als Dr. Martin Gruber den Bildschirm und sorgt in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" für emotionale Geschichten vor alpiner Kulisse. Doch kurz nach dem Start der 19. Staffel kommt es nun zu einer überraschenden Programmänderung. Am 5. Februar läuft die fünfte Folge der aktuellen Staffel mit dem Titel "Schmelzpunkte" noch wie gewohnt zur Primetime. Danach legt das ZDF eine kurze Sendepause ein. Die ursprünglich geplante sechste Episode "Am Anschlag" wird nicht wie gewohnt am darauffolgenden Donnerstag ausgestrahlt, sondern um eine Woche verschoben. Statt der neuen "Bergdoktor"-Episode setzt das ZDF am 12. Februar auf winterlichen Live-Sport und schickt seine Erfolgsserie vorübergehend in die Pause.

Warum "Der Bergdoktor" weichen muss Am Donnerstag, 12. Februar, bleibt der gewohnte Sendeplatz von "Der Bergdoktor" leer - zumindest aus Sicht der Serienfans. Der Grund dafür liegt im internationalen Sportkalender: Die Olympischen Winterspiele haben Vorrang im Abendprogramm des ZDF. Bereits ab 18:45 Uhr übernimmt "sportstudio live - Olympia" das Programm und begleitet den sechsten Wettkampftag.

Verfolge die Olympischen Spiele kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn Streame "sportstudio live - Olympia" am 12. Februar ab 18:45 Uhr

Umfangreiches Olympia-Programm zur Primetime Moderiert wird die Live-Sendung von Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer, die das Publikum durch einen umfangreichen und hochkarätig besetzten Sportabend führen. Auf dem Plan stehen unter anderem Entscheidungen in der Rodeln-Teamstaffel, die Finals der Snowboard-Halfpipe sowie spannende Viertelfinals im Shorttrack. Als sportlicher Höhepunkt des Abends gilt das Eishockey-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Dänemark. Der Anpfiff ist für etwa 21:10 Uhr angesetzt und dürfte viele Zuschauer:innen vor die Bildschirme locken.

Olympische Winterspiele im deutschen Fernsehen Die Olympischen Winterspiele genießen in Deutschland eine große mediale Präsenz. Ein Großteil der Wettbewerbe ist kostenlos im linearen Programm von ARD und ZDF zu sehen. Zudem überträgt die ARD am 6. Februar die Eröffnungsfeier. Das ZDF zeigt die Abschlusszeremonie in Verona. Beide Sender berichten abwechselnd von den Wettkämpfen und planen zusammen rund 220 Stunden Live-Übertragung. Ergänzend dazu zeigt Eurosport weitere Wettkämpfe, Zusammenfassungen und Highlights. Die Spiele finden vom 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Auf dem Wettkampfplan stehen klassische Wintersportarten wie Ski alpin, Skispringen, Biathlon, Langlauf, Eishockey und Eiskunstlauf. Auch Snowboard- und Freestyle-Disziplinen sowie Bob, Rodeln, Skeleton und Curling sind Teil des olympischen Programms.

Du willst die Olympischen Winterspiele live verfolgen? Hier kommst du zum kostenlosen Eurosport 1-Livestream auf Joyn