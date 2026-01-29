Änderung
Kurz nach Staffelstart: Jetzt verbannt das ZDF "Bergdoktor" aus dem Programm
Aktualisiert:von Johanna Grauthoff
Unerwartete Pause für Dr. Martin Gruber: Nur wenige Wochen nach dem Start der neuen Staffel müssen Fans von "Der Bergdoktor" auf eine Folge verzichten. Das ZDF ändert kurzfristig sein Programm - und setzt stattdessen auf Sport zur Primetime.
Für viele Zuschauer:innen ist der Donnerstagabend fest reserviert: Um 20:15 Uhr übernimmt normalerweise Hans Sigl als Dr. Martin Gruber den Bildschirm und sorgt in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" für emotionale Geschichten vor alpiner Kulisse. Doch kurz nach dem Start der 19. Staffel kommt es nun zu einer überraschenden Programmänderung.
Am 5. Februar läuft die fünfte Folge der aktuellen Staffel mit dem Titel "Schmelzpunkte" noch wie gewohnt zur Primetime. Danach legt das ZDF eine kurze Sendepause ein. Die ursprünglich geplante sechste Episode "Am Anschlag" wird nicht wie gewohnt am darauffolgenden Donnerstag ausgestrahlt, sondern um eine Woche verschoben.
Statt der neuen "Bergdoktor"-Episode setzt das ZDF am 12. Februar auf winterlichen Live-Sport und schickt seine Erfolgsserie vorübergehend in die Pause.
Warum "Der Bergdoktor" weichen muss
Am Donnerstag, 12. Februar, bleibt der gewohnte Sendeplatz von "Der Bergdoktor" leer - zumindest aus Sicht der Serienfans. Der Grund dafür liegt im internationalen Sportkalender: Die Olympischen Winterspiele haben Vorrang im Abendprogramm des ZDF. Bereits ab 18:45 Uhr übernimmt "sportstudio live - Olympia" das Programm und begleitet den sechsten Wettkampftag.
Umfangreiches Olympia-Programm zur Primetime
Moderiert wird die Live-Sendung von Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer, die das Publikum durch einen umfangreichen und hochkarätig besetzten Sportabend führen. Auf dem Plan stehen unter anderem Entscheidungen in der Rodeln-Teamstaffel, die Finals der Snowboard-Halfpipe sowie spannende Viertelfinals im Shorttrack.
Als sportlicher Höhepunkt des Abends gilt das Eishockey-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Dänemark. Der Anpfiff ist für etwa 21:10 Uhr angesetzt und dürfte viele Zuschauer:innen vor die Bildschirme locken.
Olympische Winterspiele im deutschen Fernsehen
Die Olympischen Winterspiele genießen in Deutschland eine große mediale Präsenz. Ein Großteil der Wettbewerbe ist kostenlos im linearen Programm von ARD und ZDF zu sehen. Zudem überträgt die ARD am 6. Februar die Eröffnungsfeier. Das ZDF zeigt die Abschlusszeremonie in Verona. Beide Sender berichten abwechselnd von den Wettkämpfen und planen zusammen rund 220 Stunden Live-Übertragung. Ergänzend dazu zeigt Eurosport weitere Wettkämpfe, Zusammenfassungen und Highlights.
Die Spiele finden vom 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Auf dem Wettkampfplan stehen klassische Wintersportarten wie Ski alpin, Skispringen, Biathlon, Langlauf, Eishockey und Eiskunstlauf. Auch Snowboard- und Freestyle-Disziplinen sowie Bob, Rodeln, Skeleton und Curling sind Teil des olympischen Programms.
Wie und wann es für den "Bergdoktor" weitergeht
Am 19. Februar kehrt "Der Bergdoktor" mit Folge sechs wieder wie gewohnt ins Abendprogramm zurück. Auch die restlichen Episoden sind schon fest eingeplant. Am 26. Februar läuft die siebte Folge mit dem Titel "Verbotene Früchte" und am 5. März das Staffelfinale "Wiedersehen" - jeweils donnerstags zur gewohnten Primetime um 20:15 Uhr.
Für Fans der Serie bedeutet das zwar eine kurze Unterbrechung, allerdings keinen langfristigen Einschnitt in den Staffelverlauf.
