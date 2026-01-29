Nachfolge gesucht? Bei Serien-Aus von Hans Sigl: "Der Bergdoktor"-Star Annika Ernst will sofort übernehmen Aktualisiert: Vor 9 Minuten von C3 Newsroom Hans Sigl bleibt der ZDF-Serie als Dr. Martin Gruber noch erhalten, aber dennoch wird über ein mögliches Serien-Erbe spekuliert. Könnte Annika Ernst nachrücken? Bild: IMAGO / Future Image / ZDF und Christian Kaufmann

Seit 2008 prägt Hans Sigl die ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Doch was, wenn Dr. Martin Gruber eines Tages aufhört? Kollegin Annika Ernst kann sich vorstellen, seine Praxis zu übernehmen - und verrät, warum sie sich den Job zutraut.

Die ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor" ohne Hans Sigl? Für viele Fans bisher unvorstellbar. Seit 2008 steht der Schauspieler als Dr. Martin Gruber im Mittelpunkt. Für seine Darstellung der Figur wurde er sogar mit der "Goldenen Henne" ausgezeichnet. Gerade erst hat er seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert - trotzdem denkt er im Interview mit "Welt" schon mal laut darüber nach, wie sein Abschied eines Tages aussehen könnte. Sigl malt sich aus, wie Martin irgendwann die Praxis abschließt, den Gruberhof ansteuert und sein geliebtes Auto in der Scheune abstellt - ein Finale, bei dem "alle weinen oder, noch besser: lachen" sollen. Eine aus dem Cast hätte allerdings nichts dagegen, wenn danach jemand Neues die ZDF-Praxis in Ellmau übernimmt: Kollegin Annika Ernst.

Schau die 19. Staffel von "Der Bergdoktor" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn Neue Folgen immer donnerstags um 20:15 Uhr

"Ich stünde sofort bereit": Annika Ernst über eine mögliche Gruber-Nachfolge Die 43-Jährige, die in der Serie Chirurgin Dr. Johanna Angelika Rüdiger verkörpert, wurde im Interview mit der Zeitschrift "Closer" gefragt, ob sie sich vorstellen könne, lange bei "Der Bergdoktor" zu bleiben. Ihre Antwort war klar: "Ja, sehr gut sogar!" Und dann legt sie nach: Falls Hans Sigl eines Tages als Bergdoktor in Rente gehen wolle, stünde sie "sofort bereit, die Praxis zu übernehmen". Sie betont sogar, dass sie es sich medizinisch zutrauen würde, ihn zu ersetzen - natürlich bezogen auf ihre Rolle als Ärztin in der Serie. Ernst gehört seit 2021 zum Cast des ZDF-Hits und hat sich inzwischen fest als Teil des "Bergdoktor"-Kosmos etabliert. Dass sie so offensiv und gleichzeitig sympathisch mit dem Gedanken spielt, irgendwann in die Fußstapfen von Hans Sigl zu treten, sorgt bei vielen Fans für ein spannendes Kopfkino: Wie würde sich die Serie mit einer weiblichen "Bergdoktorin" an der Spitze anfühlen?

Auch in diesem Film übt Annika Ernst eine Mediziner:innen-Rolle aus Film ansehen Comedy Achtung Arzt! Verfügbar auf Joyn 92:14 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Mehr Mensch, weniger Karriere-Eisblock: Dr. Rüdiger in Staffel 19 Aktuell steht jedoch die Entwicklung ihrer Figur im Vordergrund. Zum Start der 19. Staffel Anfang Januar verriet Annika Ernst im Gespräch mit der Nachrichtenseite "Ruhr24", dass die Zuschauer:innen neue Facetten von Dr. Rüdiger kennenlernen werden. Bisher war sie oft als sehr fokussierte, kühle Karrierefrau zu sehen - hochkompetent, aber emotional schwer zu greifen. Genau das soll sich jetzt ändern: Ihre Rolle werde menschlicher und zugänglicher, ohne dass ihre beruflichen Ambitionen an Gewicht verlieren. "Sie ist ja eine richtige Karrierefrau - und das ist auch völlig in Ordnung so", sagt Ernst. Gleichzeitig dürfen Fans erleben, wie hinter der Profi-Fassade mehr Persönlichkeit, Nähe und Verletzlichkeit sichtbar wird. Und während Hans Sigl als ZDF-"Bergdoktor" noch längst nicht am Ende ist, steht zumindest fest: Falls er eines Tages das Stethoskop ablegt, gibt es im bestehenden Cast jemanden, der die Praxis fortführt.