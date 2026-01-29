Doppelte Karriere Vorhänge statt Fernsehrollen: Das macht Monika Baumgartner neben der Schauspielerei Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Malika Baratov Monika Baumgartner steht seit fast fünf Jahrzehnten vor der Kamera. Bild: picture alliance/dpa

Seit Jahren spielt Monika Baumgartner in "Der Bergdoktor" die Rolle der Lisbeth Gruber. Auch 2026 setzt die Schauspielerin ihre Erfolgsgeschichte fort. Ihre TV-Karriere begann jedoch lange vor dem Serienhit - und das ist nicht ihr einziges Standbein.

Im ZDF-Erfolg "Der Bergdoktor" begeistert sie ein Millionenpublikum. Und die Erfolgskurve zeigt weiter nach oben: Auch 2026 wird die Schauspielerin wieder in ihrer Paraderolle zu sehen sein. Aktuell steht Monika Baumgartner gemeinsam mit Hauptdarsteller Hans Sigl für die 19. Staffel vor der Kamera, gedreht wird in Tirol.

Baumgartners Anfänge in den 1970er-Jahren Noch bevor sie als "Bergdoktor"-Mutter Kultstatus erlangte, überzeugte die Bayerin in ganz unterschiedlichen Rollen. 1978 war sie in der Folge "Glück und Glas" von "Polizeiinspektion 1" zu sehen, kurz darauf folgte "Der Millionenbauer" für den Bayerischen Rundfunk, dessen Ensemble über zwei Staffeln hinweg nahezu unverändert blieb. Ihren großen Durchbruch feierte sie 1981 mit dem Zweiteiler "Die Rumplhanni", basierend auf dem Roman von Lena Christ, in dem sie die Hauptrolle übernahm. Es folgten zahlreiche Auftritte in beliebten TV-Formaten wie "Ein Fall für zwei", "SOKO München", "Der Alte", "Tatort", "Die Rosenheim-Cops" oder "Heiter bis tödlich: Monaco 110".

Monika Baumgartner als Irmi In jungen Jahren spielte Monika Baumgartner in einigen Folgen der beliebten Serie "Polizeiinspektion 1" mit. Bild: IMAGO / United Archives