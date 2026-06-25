Gesunder Weg Ronja Forcher: So verlor der "Bergdoktor"-Star 14 Kilo Veröffentlicht: Vor 53 Minuten von C3 Newsroom Ronja Forcher setzt auf neue Routinen. Bild: picture alliance/dpa | Annette Riedl

Mit Disziplin hat Ronja Forcher ihren Alltag verändert. Die Schauspielerin spricht offen darüber, welche Rolle Ernährung, Sauna und Sport auf ihrem Weg gespielt haben und warum nachhaltige Veränderungen für sie im Mittelpunkt stehen.

Ronja Forcher fühlt sich heute rundum wohl in ihrem Körper. Rund 14 Kilogramm hat die Schauspielerin in den vergangenen Jahren verloren - und dabei bewusst auf eine Abnehmspritze verzichtet. Statt nach einer schnellen Lösung zu suchen, setzt der "Bergdoktor"-Star auf langfristige Veränderungen im Alltag.

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Neue Routinen statt schneller Lösungen Gemeinsam mit ihrem Ehemann hat Ronja Forcher feste Gewohnheiten entwickelt, die ihr guttun und helfen, konsequent dranzubleiben. Gegenüber "merkur.de" erzählt sie:

Ein großes Thema ist für uns die Sauna geworden. Ich bin mittlerweile eine überzeugte Saunagängerin und gehe viermal die Woche. Ronja Forcher

Außerdem spielt für die 30-Jährige aber vor allem ein bewusster Lebensstil eine wichtige Rolle.

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Ronja Forcher ist schon lange Vegetarierin. Trotzdem hat sie ihre Ernährung in den vergangenen Jahren noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Vor allem im stressigen Drehalltag griff sie früher häufiger zu schnellen Mahlzeiten. Heute achtet sie genau darauf, was auf ihren Teller kommt.

Heute esse ich bewusster. Ronja Forcher

Zusätzlich beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema Frauengesundheit. Bücher und Podcasts hätten ihr dabei geholfen, neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Wenn ich meine Großmutti und meine Mama anschaue, sehe ich, wie essenziell das ist. Ronja Forcher

Sport gehört dazu Auch Bewegung ist aus ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken. Seit rund drei Jahren trainiert Ronja Forcher regelmäßig CrossFit. Das intensive Kraft- und Ausdauertraining ist für sie inzwischen ein fester Bestandteil ihres Lebens und ergänzt ihren gesundheitsbewussten Lebensstil.

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