Gesunder Weg
Ronja Forcher: So verlor der "Bergdoktor"-Star 14 Kilo
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Mit Disziplin hat Ronja Forcher ihren Alltag verändert. Die Schauspielerin spricht offen darüber, welche Rolle Ernährung, Sauna und Sport auf ihrem Weg gespielt haben und warum nachhaltige Veränderungen für sie im Mittelpunkt stehen.
Ronja Forcher fühlt sich heute rundum wohl in ihrem Körper. Rund 14 Kilogramm hat die Schauspielerin in den vergangenen Jahren verloren - und dabei bewusst auf eine Abnehmspritze verzichtet. Statt nach einer schnellen Lösung zu suchen, setzt der "Bergdoktor"-Star auf langfristige Veränderungen im Alltag.
"Der Bergdoktor" am 27. Juni um 19:25 Uhr
Neue Routinen statt schneller Lösungen
Gemeinsam mit ihrem Ehemann hat Ronja Forcher feste Gewohnheiten entwickelt, die ihr guttun und helfen, konsequent dranzubleiben. Gegenüber "merkur.de" erzählt sie:
Ein großes Thema ist für uns die Sauna geworden. Ich bin mittlerweile eine überzeugte Saunagängerin und gehe viermal die Woche.
Außerdem spielt für die 30-Jährige aber vor allem ein bewusster Lebensstil eine wichtige Rolle.
Das wird "Bergdoktor"-Fans auch gefallen
Ronja Forcher ist schon lange Vegetarierin. Trotzdem hat sie ihre Ernährung in den vergangenen Jahren noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Vor allem im stressigen Drehalltag griff sie früher häufiger zu schnellen Mahlzeiten. Heute achtet sie genau darauf, was auf ihren Teller kommt.
Heute esse ich bewusster.
Zusätzlich beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema Frauengesundheit. Bücher und Podcasts hätten ihr dabei geholfen, neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Wenn ich meine Großmutti und meine Mama anschaue, sehe ich, wie essenziell das ist.
Sport gehört dazu
Auch Bewegung ist aus ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken. Seit rund drei Jahren trainiert Ronja Forcher regelmäßig CrossFit. Das intensive Kraft- und Ausdauertraining ist für sie inzwischen ein fester Bestandteil ihres Lebens und ergänzt ihren gesundheitsbewussten Lebensstil.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Während Ronja Forcher privat auf Kontinuität setzt, geht es beruflich ebenfalls erfolgreich weiter. Aktuell laufen die Dreharbeiten zur 20. Staffel von "Der Bergdoktor". Fans dürfen sich auf neue Geschichten rund um den Gruberhof freuen - und auch die Rückkehr von Franziska verspricht frischen Wind in der beliebten ZDF-Serie.
Mehr entdecken
18 Jahre verheiratet
"Bergdoktor"-Star Hans Sigls glückliche Ehe: Sein Liebesgeheimnis
Diese Andeutung macht neugierig
"Der Bergdoktor": Hans Sigl verrät erste Details zur Jubiläums-Staffel
Schlager-Speeddate
"Ich habe Wehen seit heute in der Früh!": "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher spricht über verrücktestes Fan-Erlebnis
TV-Star im Porträt
"Bergdoktor"-Star Simone Hanselmann: Als Teenager lebte sie unter Mormonen
Dreharbeiten zur 20. Staffel
Bleibt Simone Hanselmann beim "Bergdoktor"? Das ist über Staffel 20 bereits bekannt
Reporterin der SWR-Show
Nach "Immer wieder sonntags"-Aus in der ARD: Ronja Forcher hat große Pläne
Tragischer Tod
Ronja Forcher: So geht sie mit dem Verlust ihrer Freundin um
Jubiläumsstaffel in den Startlöchern
"Der Bergdoktor" Staffel 20: Erste Details zu den Stars
Mehr als nur Serien-Familie
Hans Sigl und Ronja Forcher: Dieser Moment verbindet die beiden