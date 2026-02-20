Am 5. März Staffelfinale! Leslie Malton in Gastrolle bei "Der Bergdoktor" Veröffentlicht: Vor 57 Minuten von C3 Newsroom Leslie Malton ist als Marisa Taubinger im "Der Bergdoktor"-Staffelfinale zu sehen. Bild: Future Image

Das große Finale der 19. "Der Bergdoktor"-Staffel steht bevor! Diesmal ist auch Schauspielerin Leslie Malton als Marisa Taubinger dabei. Die deutsch-amerikanische Schauspielerin gilt als echtes Ausnahmetalent - und hat sich persönlich einer wichtigen Mission verschrieben.

Seit mehr als vier Jahrzehnten steht Leslie Malton für hochkarätiges Schauspiel - auf der Bühne ebenso wie vor der Kamera. Kurz vor ihrem Auftritt als Marisa Taubinger im Staffelfinale von "Der Bergdoktor" werfen wir einen Blick auf eine Künstlerin, die nicht nur ganz Deutschland von sich überzeugen konnte, sondern auch die USA.

So hat Leslie Malton zur Schauspielerei gefunden Geboren 1958 in Washington D.C. als Tochter des US-amerikanischen Diplomaten Charles Trafford Malton und der Wiener Maklerin Helga Barbara Buzzetti, wuchs Leslie Malton zweisprachig auf. Ihre Jugend verbrachte sie größtenteils in Wien, wo sie die American International School besuchte und das Abitur absolvierte. Schon mit 14 Jahren wollte Malton damals Schauspielerin werden. Unterricht nahm sie deshalb am Emerson College in Boston sowie an der Royal Academy of Dramatic Art in London. Erste große Aufmerksamkeit erlangte sie am Theater mit der Rolle der Ophelia in "Hamlet" am Wiener Burgtheater, an der Seite von Klaus Maria Brandauer. In den folgenden Jahren prägte insbesondere die enge Zusammenarbeit mit Regisseur George Tabori ihr künstlerisches Profil.

Leslie Malton und ihre großen Rollen Ihr Filmdebüt gab Leslie Malton 1980 in dem Filmdrama "Das Traumhaus" von Ulrich Schamoni. Bereits wenige Jahre später folgte ihr Einstieg in internationale Produktionen: 1984 wurde sie von dem japanischen Regisseur Masato Harada für den Rennfahrerfilm "Races" verpflichtet. In der japanisch-deutschen Koproduktion spielte Malton die weibliche Hauptrolle, unter anderem an der Seite von Patrick Stewart. 1990 erhielt sie den Nachwuchspreis der Goldene Kamera für gleich drei Hauptrollen - in "Parfüm für eine Selbstmörderin", "Die Kupferfalle" und "Gefährliche Verführung". Den endgültigen Durchbruch beim deutschen Fernsehpublikum erzielte sie 1992 mit der Rolle der Börsenmaklerin Gudrun Lange in Dieter Wedels Vierteiler "Der große Bellheim". Für diese Leistung wurde sie 1993 mit dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Telestar ausgezeichnet. Seit Anfang der 1980er-Jahre ist Leslie Malton kontinuierlich in Fernsehserien und -reihen präsent. Dazu zählen Gastauftritte in Formaten wie "Tatort", "Der Alte"," Polizeiruf 110", "Donna Leon", "Wilsberg", "Unter anderen Umständen", "Ein starkes Team" sowie "Familie Bundschuh". Von 2018 bis 2019 war Malton in der RTL-Sitcom "Beste Schwestern" als Serienmutter Gabriele Schönstein zu sehen. Parallel übernahm sie in der ARD-Fernsehserie "Weingut Wader" eine der Hauptrollen als Käthe Wader. Auch in internationalen Produktionen machte sie sich einen Namen, unter anderem in der US-Serie "Counterpart".

So geht es Leslie Maltons Schwester Neben ihrer künstlerischen Arbeit engagiert sich Leslie Malton seit vielen Jahren gesellschaftlich. 2011 unterstützte sie ehrenamtlich das Projekt "Deutsche Winterreise" des Autors Stefan Weiller als Sprecherin. Das seit 2009 bestehende Projekt macht in Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen wie dem Diakonischen Werk bei Benefizveranstaltungen in einem städtebezogenen Lieder- und Textzyklus auf die Situation wohnungsloser Menschen aufmerksam. Seit 2013 ist Leslie Malton zudem Botschafterin für Kinder mit Rett-Syndrom in Deutschland. Ihre persönliche Motivation: Ihre elf Monate jüngere Schwester ist selbst vom Rett-Syndrom betroffen. 2015 veröffentlichte Malton gemeinsam mit Roswitha Quadflieg das Buch "Brief an meine Schwester", in dem sie die Geschichte ihrer Schwester sowie die Beziehung der beiden schildert.

Und wie läuft es bei Leslie Malton privat? Über ihr Privatleben spricht Leslie Malton eher zurückhaltend. Bekannt ist, dass sie mit ihrem Mann, Schauspieler Felix von Manteuffel, in Berlin lebt. Doch wo es Leslie Malton als nächstes hinverschlägt, wissen wir bereits: Am 5. März wird sie im Finale der 19. "Der Bergdoktor"-Staffel zu sehen sein - um 20:15 Uhr im kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn.