Applaus von Heidi, Sticheleien von der Konkurrenz: Vanessa patzt böse auf dem Catwalk - gehen muss aber eine andere Kandidatin Aktualisiert: Vor 16 Minuten von Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel GCDS-Fashionshow: Wer überzeugt Heidi, Lottie & Giuliano? Videoclip • 20:12 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Klein gewachsen, große Träume - und jede Menge Herz. Die 19‑jährige Vanessa aus Göttingen kämpft bei "Germany's Next Topmodel" um ihren Platz in der Modelwelt. Unterstützung bekommt sie dabei von prominenter Seite - und sorgt damit für einen richtigen Eklat in Folge 4.

Die neue GNTM-Staffel ist gestartet! Jetzt ganze Folgen kostenlos anschauen

Große Träume trotz kleiner Größe: Vanessa will bei GNTM ganz nach oben Vanessa ist eine der Kandidatinnen bei GNTM 2026. Hier ist sie auf dem Catwalk vor Heidi Klum und Design-Ikone Jean Paul Gaultier zu sehen. Bild: Joyn / Daniel Graf

"Ich will das erste Petite Model sein, das es groß schafft", sagt Vanessa selbstbewusst. "Germany's Next Topmodel" soll für die 19-Jährige genau dieser Startschuss sein. Die Abiturientin aus Göttingen beschreibt sich selbst als "sehr extrovertiert und sympathisch", aber auch als "verrückt und ehrlich". Oder, wie sie es lachend auf den Punkt bringt:

Ich bin auf jeden Fall schon so 'ne kleine Verrückte. Vanessa

Dass auf dem Laufsteg noch nicht alles perfekt läuft, daraus macht Vanessa keinen Hehl. "Ich habe Plattfüße", gesteht sie offen. Deshalb laufe sie "manchmal ein bisschen schief". Ein unrunder Walk kann in der Mode-Branche schnell zur echten Hürde werden - aufgeben kommt für sie trotzdem nicht infrage.

"Das war so lange mein Traum" Besonders emotional wird es, wenn Vanessa über ihre Teilnahme bei GNTM spricht. "Ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf. Das war so lange mein Traum", erzählt sie sichtlich bewegt. Vor allem einer Person möchte sie nun etwas beweisen: ihrer ehemaligen Grundschullehrerin. "Sie meinte damals: 'Modeln ist doch nichts für dich, das ist kein richtiger Job!' Jetzt kann ich's ihr endlich zeigen - sie wird mich im Fernsehen sehen!"

Vor dem GNTM-Casting kullern Tränen Beim offenen Casting in Köln liegen Vanessas Nerven allerdings blank. Als sie vor Heidi Klum und Gastjuror Jean Paul Gaultier steht, schießen ihr vor Aufregung die Tränen in die Augen. Umso überwältigender ist der Moment, als sie es tatsächlich in die nächste Runde schafft. Für einen besonders rührenden Augenblick sorgt schließlich Heidi selbst: Sie fängt die Kandidatin auf der Bühne auf und nimmt sie tröstend in den Arm. "Dass sie weint, zeigt mir, wie sehr 'Germany's Next Topmodel' wirklich ihr Traum ist", erklärt die Model-Chefin - und schickt Vanessa weiter.

Heute hast du's geschafft. Viel Glück in der nächsten Runde. Heidi Klum zu Vanessa

Selbstzweifel vor der ersten Fashion-Show Für Vanessa beginnt die Topmodel-Reise direkt mit einer Challenge: Der erste Fashion-Walk für die Kandidatinnen steht in Folge 4 an. Während ihre Mitstreiterinnen im Model-Loft bereits fleißig trainieren, wachsen Vanessas Zweifel. "Wenn die anderen laufen, sehe ich diese Ausstrahlung. Man spürt das fast - und das spüre ich bei mir selbst leider nicht", gibt sie ehrlich zu.

Umso besser, dass kurz vor der Modenschau noch ein Teaching mit dem britischen Model Lottie Moss ansteht. Die kleine Schwester von Kate Moss zeigt den Kandidatinnen, worauf es auf dem Catwalk wirklich ankommt. Als Vanessa den Trainings-Laufsteg betritt, steht ihr die Nervosität ins Gesicht geschrieben. "Ich glaube schon, dass ich durch meinen Körper einen Nachteil habe", verrät sie. Aufgrund ihrer Fußfehlstellung müsse sie sich stärker darauf konzentrieren, gerade zu gehen. Das bleibt auch Lottie Moss nicht verborgen: "Ich spüre wirklich, dass du nicht selbstsicher warst, oder? Du warst verunsichert!" Doch Vanessa setzt die Tipps zu mehr Eleganz, Haltung und Leichtigkeit sofort um - und wird dafür direkt mit Applaus belohnt. Überglücklich bedankt sie sich bei der Gastjurorin und fällt ihr kurzerhand um den Hals. "Sei selbstbewusst. Du bist großartig. Du bist der Hammer!", bestärkt Lottie Moss sie, bevor sie Vanessa an die Hand nimmt und mit ihr ein intensives Einzel-Training startet.

Sophie stichelt gegen Vanessa: "Nur aus Mitleid weitergekommen" Dass Lottie dabei fast schon mütterliche Züge zeigt, kommt allerdings nicht bei allen gut an. Vor allem Sophie fühlt sich benachteiligt: "Vanessa umarmt ja eh immer jeden, das wissen wir ja. Und dann war Lottie so: 'You are my little Bambi' - und ich nur so: 'Ah'", lästert sie im Einzel-Interview. Als Vanessa sich dann auch noch bei ihrem Catwalk-Auftritt vor den Augen der Jury verläuft, sie trotz dieses Fauxpas im Gegensatz zu Sophie in die nächste Runde einzieht, ist der Ärger perfekt. Nach ihrem Exit lässt Sophie ihrem Frust freien Lauf: "Es gab schlechtere Kandidatinnen", schimpft sie. "Wer hätte rausfliegen sollen, ist ganz offensichtlich Vanessa." Sie habe das Gefühl gehabt, ihre Mitstreiterin sei nur aus Mitleid weitergekommen. "Die ist gewalkt, hat komplett den Faden verloren, ist sechsmal aufs Kleid getreten - die war auch nicht confident", stänkert sie.

"Du bist die Süßeste": Vanessa bekommt Rückenwind von der Jury Entscheidungs-Walk bei "Germany's Next Topmodel": Vanessa in Folge 4 der 21. Staffel. Bild: ProSieben/Daniel Graf

Ganz anders sehen es die Juror:innen. Auch wenn beim Elimination-Walk nicht alles glattlief, erkennt Heidi in Vanessa einen echten Roh-Diamanten. Auch Gastjuror Giuliano Calza ist von der Abiturientin angetan: "Ich mag sie wirklich sehr." Dem kann die Model-Chefin nur zustimmen: "Deshalb habe ich sie auch ausgesucht - ich fand sie einfach so süß!" Auch Lottie Moss hat die Abiturientin längst in ihr Herz geschlossen. "Du bist die Süßeste", schwärmt sie bei der Entscheidung. Vanessas Patzer auf dem Catwalk habe ihr deutlich gezeigt, wie groß ihre Angst und Nervosität gewesen seien. "Das bricht mir das Herz, weil ich bei Model-Jobs und Castings immer die Kleinste war", verrät sie mitfühlend.

Ich sehe ein bisschen was von dir in mir. Lottie Moss zu Vanessa

Mit aufmunternden Worten macht Lottie Vanessa noch einmal Mut: "Ganz ehrlich, wie Heidi sagt: Folge deinem Traum, glaube einfach an dich selbst!" Wie Vanessas Reise bei "Germany's Next Topmodel" weitergeht, siehst du nächsten Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Die Männer treten wie gewohnt mittwochs zur Primetime an.