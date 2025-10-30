Eine riesige Auswahl und dank Eigenmarken günstige Preise: Supermärkte versuchen, Discountern die Stirn zu bieten. Der "SAT.1 Supermarkt Check" stellt Edeka, Rewe und Kaufland auf den Prüfstand - von Angebot über Qualität bis zu Hygiene. Wer hat am Ende die Nase vorn?

Schokolade, Milch, Ketchup oder Haferflocken gibt es in jedem Laden, der Lebensmittel verkauft - ob Discounter oder Supermarkt. Aber während Kund:innen bei Aldi, Lidl & Co. vielleicht drei oder vier Ketchup-Varianten finden, können es in Supermärkten 15 oder mehr sein.

Die großen Handelsketten setzen auf Vielfalt, um sich im Wettbewerb zu behaupten. Aber nicht nur das: Sie bieten ein Vollsortiment: Einkäufer:innen sollen dort alles finden, was sie für den täglichen Bedarf benötigen. Deshalb ist das Angebot viel größer als bei Discountern, die im Schnitt 2.000 bis 3.500 Artikel in den Regalen vorrätig halten. Bei Edeka, Rewe und Kaufland können es dagegen 12.000 sein – oder sogar weitaus mehr.

Darunter sind Markenartikel, aber auch viele Eigenmarken. Alle drei großen deutschen Supermarktketten setzen auf günstigere Produkte, die sie selbst entwickeln und vermarkten. Die preiswerteren Alternativen zu Markenartikeln machen inzwischen ein Viertel des Sortiments in Supermärkten aus. Ihr Anteil am Umsatz beträgt 40 Prozent. Das Ziel: sich im Preiskampf mit den Billigmärkten behaupten.

Ihnen bleibt auch gar nichts anderes übrig: "Wenn die günstigen Eigenmarken nicht da wären, würden Kunden woanders hingehen. Im Zweifel einfach zum Discounter", sagt Verkaufspsychologe Matthias Niggehoff im "SAT.1 Check!": Der Druck auf die Supermärkte ist hoch: