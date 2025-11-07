Nach Schönheits-Eingriffen "Die Abrechnung"- Kandidatin Lisha Savage früher und heute: So extrem hat sie sich verändert Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Vorher: Lisha Savage bei "Promis unter Palmen" 2025. Bild: Joyn / SAT.1

Die Influencerin, Autorin und Reality-TV-Darstellerin Lisha Savage hat eine krasse kosmetische Transformation hinter sich: Sie hat einige Schönheits-Eingriffe aus der Vergangenheit korrigieren lassen und zeigt sich nun auch ungeschminkt. Das steckt dahinter.

Lisha Savage hat nicht nur eine heftige Vergangenheit samt Schlägereien und Bewährungsstrafe, sondern hat auch schon in diversen Reality-TV-Formaten ihre Krallen gezeigt. Ab 6. November ist sie im Team mit Eva Benetatou bei der neuen ProSieben-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" zu sehen. Dazu ist die Berlinerin mit türkisch-portugiesischen Wurzeln durch ihre markanten Gesichtszüge bekannt. Einiges an ihrem Äußeren ist das Resultat diverser Beauty-Eingriffe. Sie sah unter anderem bei "Promis unter Palmen" noch ganz anders aus.

Doch das wurde der 39-jährigen Youtuberin offenbar zu viel. Lisha hat in den letzten Monaten dafür gesorgt, dass ihr Look natürlicher wird. Das Resultat zeigte sie jetzt auf dem Instagram-Kanal, den sie mit ihrem Mann Lou betreibt.

Lisha Savage ist happy: "Keine aufgedunsene Katzenfrau mehr" Teil ihrer Transformation war, dass sämtliche Filler aus ihrem Gesicht entfernt wurden. Im Anschluss folgte ein gezielter Aufbau mit Kollagen, damit ihr Gesicht wieder harmonischer wirkt. Bereits im Dezember 2024 waren ihre Lippen dran. In diese hatte Lisha bereits mit 18 Jahren neun Milliliter Silikon-Füllstoff spritzen lassen. Das ist nun korrigiert. Die Bilder sprechen für sich. So scheinen die Wangenknochen nicht mehr künstlich erhöht, alles wirkt "echter". Auch die Influencerin ist happy: "Ich habe einfach meine Natürlichkeit zurück", schreibt sie in ihrer Story. Und verrät ihren 753.000 Follower:innen, wie glücklich sie darüber sei, nicht mehr wie eine "aufgedunsene Katzenfrau" auszusehen. Hier ein Bild, das Lisha in ihren Kindertagen zeigt:

Szene aus "Promis unter Palmen": Lisha Savage als Kind Vor den Beauty-Eingriffen: So sah Lisha Savage als Kind aus. Bild: Joyn / SAT.1

Die Entscheidung hat sich Lisha nicht leichtgemacht. Es gab auch die eine oder andere Komplikation. Besonders nach einer Behandlung mit Hylase, die die Filler abbaut, wurde zusätzlich ihr eigenes Kollagen angegriffen. Dieser Umstand führte zunächst zu einem eingefallenen Erscheinungsbild, hielt Lisha jedoch nicht davon ab, ihren Plan durchzuziehen.

Ab 6. November siehst du die "neue Lisha" in "Die Abrechnung" Von dem neuen Look des Reality-TV-Stars kannst du dich ab 6. November selbst überzeugen. Dann startet auf ProSieben das neue Format "Die Abrechnung". Da muss sich Lisha mit ihrer Partnerin Eva Benetatou arrangieren.

Das wird nicht leicht: Die beiden waren 2020 im "Sommerhaus der Stars" heftig aneinandergeraten. Können die beiden ihr Kriegsbeil begraben? Und wie wird sich Lisha mit den anderen Kandidat:innen vertragen? YouTuber Ramon Wagner ist sich sicher: Das knallt noch! Gegen einen Kandidaten schießt der Reality-OG bereits vor dem Start der neuen ProSieben-Show auf Instagram - dabei ist Lisha Savage so vulgär, dass Instagram reagieren muss. Seit dem 6. November, 20:15 Uhr, ist die Show auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.

Auf Joyn findest du auch Episoden aus der Reality-TV-Show "Promis unter Palmen". Dort war Lisha im Frühjahr 2025 dabei. Ebenfalls auf Joyn streambar: "Das große Promi-Büßen". In der Staffel aus dem Jahr 2023 kannst du sehen, wie die Influencerin vor ihren Eingriffen aussah.