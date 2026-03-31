Seit mehr als 20 Jahren erfolgreich Sie ist beim "Großen Promibacken - Osterspezial" dabei: So sah Elena Uhlig früher aus Veröffentlicht: Vor 29 Minuten von C3 Newsroom Elena Uhlig hat sich über die Jahre hinweg ziemlich verändert. Bild: IMAGO/Future Image

Sie ist Schauspielerin, Autorin, Entertainerin - natürlich mit Leib und Seele Mama - und jetzt stellt sie auch ihre Backkünste unter Beweis. Elena Uhlig ist beim Osterspezial von "Das große Promibacken" dabei. Ihre TV-Karriere ging bereits vor mehr als 20 Jahren los.

Elena Uhlig - wie ihre Karriere begann Schauspielerin Elena Uhlig zählt in diesem Jahr zu den Kandidat:innen von "Das große Promibacken - Osterspezial". Im Team mit ihrem Schauspieler-Kollegen Raúl Richter backt sie um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck - zu sehen ist das am Donnerstag, 2. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Als weitere Teams treten an: das Moderatoren-Duo Madita van Hülsen und Matthias Killing sowie die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann mit ihrem Kollegen Vincent Gross. Elena Uhlig ist bereits seit mehr als 20 Jahren in Film- und TV-Produktionen zu sehen. Sie ist ein Publikumsliebling und bekannt für ihre charmant-witzige Art und dafür, dass sie offen über wichtige Themen spricht wie Familienleben, das Älterwerden oder überzogene Schönheitsideale.

Neben Henning Baum war Elena Uhlig viele Jahre Kommissarin 2002 spielte Elena Uhlig zu Beginn ihrer Karriere in der SAT.1-Krimiserie "Mit Herz und Handschellen" viele Jahre an der Seite von Henning Baum die leicht chaotische Hauptkommissarin Nina Metz. Neben den Fällen, die das Ermittler-Duo bis 2010 löste, ging es oft auch um das Privatleben der beiden. Die Staffeln von "Mit Herz und Handschellen" kannst du kostenlos auf Joyn streamen. Hier siehst du Bilder der beliebten Schauspielerin aus früheren Jahren.

Schauspielerin Elena Uhlig bei der Verleihung der Goldenen Kamera im Februar 2005. Bild: IMAGO Images /Charles Yunck

Mit ihrem Kollegen Henning Baum - hier im Jahr 2010 - spielte Elena Uhlig ab 2002 acht Jahre lang in der SAT.1-Krimiserie "Mit Herz und Handschellen". Bild: IMAGO / APress

In diesen Serien und Filmen war sie zu sehen Elena Uhlig spielte wiederholt mit im "Tatort", im "Traumschiff", in verschiedenen "SOKO"-Reihen und seit 2023 im "Bremerhaven"-Krimi im Ersten. Sie übernahm Filmrollen unter anderem in "Alles auf Zucker" (2004) von Dani Levy, in "Der Junge muss an die frische Luft" (2018) - der Verfilmung der Autobiografie von Hape Kerkeling -, im Episodenfilm "Klassentreffen" oder "Chantal im Märchenland" (2024).

Dani Levy, Steffen Groth und Elena Uhlig bei der Premiere des Films "Alles auf Zucker" im Januar 2005 in Berlin. Bild: imago/Mauersberger

Elena Uhlig nimmt kein Blatt vor den Mund - die Fans lieben sie dafür 2025, anlässlich ihres 50. Geburtstags, sprach Uhlig im Interview mit "Bild am Sonntag" über das Thema Älterwerden und die Wahrnehmung von Frauen: "Ab einem gewissen Alter werden wir Frauen unsichtbar", so Uhlig. "Das Bild nach außen ist: Frauen ab und über 50 sind schwierig, sie sind in den Wechseljahren und haben Wehwehchen." Sie versuche - unter anderem auf ihrem Instagram-Kanal - gegen diese Vorurteile anzugehen, verglich dies aber mit einem Kampf gegen Windmühlen. Ihr sei es wichtig, den Menschen zu sagen, "ihr seid gut so, wie ihr seid". Für sie selbst sei die Zahl 50 kein großes Thema gewesen. Offen erzählte Elena Uhlig aber, dass sie mit den Wechseljahren sehr wohl zu kämpfen habe und unter anderem Ängste stärker empfinde, nicht mehr so geduldig sei und unter sogenanntem "Brain Fog", also Konzentrationsschwierigkeiten, leide.

Elena Uhlig und ihr Ehemann Fritz Karl im Januar 2025 bei der WDR-Talkshow "Kölner Treff". Bild: IMAGO/Panama Pictures