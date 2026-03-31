Seit mehr als 20 Jahren erfolgreich
Sie ist beim "Großen Promibacken - Osterspezial" dabei: So sah Elena Uhlig früher aus
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Sie ist Schauspielerin, Autorin, Entertainerin - natürlich mit Leib und Seele Mama - und jetzt stellt sie auch ihre Backkünste unter Beweis. Elena Uhlig ist beim Osterspezial von "Das große Promibacken" dabei. Ihre TV-Karriere ging bereits vor mehr als 20 Jahren los.
Elena Uhlig - wie ihre Karriere begann
Schauspielerin Elena Uhlig zählt in diesem Jahr zu den Kandidat:innen von "Das große Promibacken - Osterspezial". Im Team mit ihrem Schauspieler-Kollegen Raúl Richter backt sie um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck - zu sehen ist das am Donnerstag, 2. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
Als weitere Teams treten an: das Moderatoren-Duo Madita van Hülsen und Matthias Killing sowie die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann mit ihrem Kollegen Vincent Gross.
Elena Uhlig ist bereits seit mehr als 20 Jahren in Film- und TV-Produktionen zu sehen. Sie ist ein Publikumsliebling und bekannt für ihre charmant-witzige Art und dafür, dass sie offen über wichtige Themen spricht wie Familienleben, das Älterwerden oder überzogene Schönheitsideale.
Neben Henning Baum war Elena Uhlig viele Jahre Kommissarin
2002 spielte Elena Uhlig zu Beginn ihrer Karriere in der SAT.1-Krimiserie "Mit Herz und Handschellen" viele Jahre an der Seite von Henning Baum die leicht chaotische Hauptkommissarin Nina Metz. Neben den Fällen, die das Ermittler-Duo bis 2010 löste, ging es oft auch um das Privatleben der beiden. Die Staffeln von "Mit Herz und Handschellen" kannst du kostenlos auf Joyn streamen.
Hier siehst du Bilder der beliebten Schauspielerin aus früheren Jahren.
In diesen Serien und Filmen war sie zu sehen
Elena Uhlig spielte wiederholt mit im "Tatort", im "Traumschiff", in verschiedenen "SOKO"-Reihen und seit 2023 im "Bremerhaven"-Krimi im Ersten.
Sie übernahm Filmrollen unter anderem in "Alles auf Zucker" (2004) von Dani Levy, in "Der Junge muss an die frische Luft" (2018) - der Verfilmung der Autobiografie von Hape Kerkeling -, im Episodenfilm "Klassentreffen" oder "Chantal im Märchenland" (2024).
Elena Uhlig nimmt kein Blatt vor den Mund - die Fans lieben sie dafür
2025, anlässlich ihres 50. Geburtstags, sprach Uhlig im Interview mit "Bild am Sonntag" über das Thema Älterwerden und die Wahrnehmung von Frauen: "Ab einem gewissen Alter werden wir Frauen unsichtbar", so Uhlig. "Das Bild nach außen ist: Frauen ab und über 50 sind schwierig, sie sind in den Wechseljahren und haben Wehwehchen."
Sie versuche - unter anderem auf ihrem Instagram-Kanal - gegen diese Vorurteile anzugehen, verglich dies aber mit einem Kampf gegen Windmühlen. Ihr sei es wichtig, den Menschen zu sagen, "ihr seid gut so, wie ihr seid".
Für sie selbst sei die Zahl 50 kein großes Thema gewesen. Offen erzählte Elena Uhlig aber, dass sie mit den Wechseljahren sehr wohl zu kämpfen habe und unter anderem Ängste stärker empfinde, nicht mehr so geduldig sei und unter sogenanntem "Brain Fog", also Konzentrationsschwierigkeiten, leide.
Fritz Karl ist ihre große Liebe
Sie empfahl Humor, um mit dieser Lebensphase umzugehen, ebenso wie eine gute medikamentöse Einstellung und eine "wirklich fundierte Ärztin an deiner Seite". Und sehr wichtig sei auch ein Mann, der diese Lebensphase mit "Humor nehmen kann".
Ihre große Liebe ist der österreichische Schauspieler Fritz Karl. Seit 2006 sind die beiden ein Paar, sie haben vier gemeinsame Kinder und gaben sich 2023 das Jawort.
Drei Tage lang feierten sie ihre Hochzeit mit Freunden und Familie auf einer Flusskreuzfahrt auf der Donau. "Es war so schön, viel schöner, als ich es mir jemals hätte erträumen können", betonte Uhlig kurz darauf im Magazin "Bunte".
Das volle Programm Promibacken auf Joyn - oder dürfen es auch Hobbybäcker sein?
Elena Uhlig siehst du auch auf Joyn!
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