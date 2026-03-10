Premiere "Muss erstmal durchatmen": Giovanni Zarrella steht vor wichtigem Karriere-Schritt Aktualisiert: Vor 36 Minuten von Buzzwoo Giovanni Zarrella begeistert seit rund 25 Jahren mit seiner Musik. Bild: picture alliance / ABBfoto

Giovanni-Fans aufgepasst! Vor der neuen Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" überrascht der Sänger seine Fans mit einer ganz besonderen Nachricht.

Der Star der "Giovanni Zarrella Show" meldet sich bei seiner Community: In einem Video auf Instagram (Account: @giovannizarrella) teasert der Entertainer ein Projekt an, das für ihn einen wichtigen Meilenstein darstellt.

Ich muss erstmal durchatmen. Ich bin selten aufgeregt vor einer Verkündung. GIovanni Zarrella

Dann folgt die Überraschung: "Es ist so weit, wahrscheinlich die schönste Tour meines Lebens werde ich im Jahr 2027 spielen, im Frühjahr."

Giovanni Zarrella geht 2027 auf große Arena-Tour! Der Schlagerstar plant erstmals eine eigene große Arena- und Hallentour! Insgesamt sind 16 Konzerte in vier Ländern vorgesehen. Neben Deutschland wird der 48-Jährige auch in Österreich, der Schweiz und Luxemburg auftreten. Auf dem Tour-Plan stehen unter anderem Städte wie Bremen, Berlin, Hamburg, Köln, München und Wien. Bei den Shows dürfen sich Fans nicht nur auf bekannte Songs freuen. Giovanni Zarrella präsentiert auch neues Material:

Ich bringe nicht nur die Musik mit, die ihr bereits von mir gehört habt, sondern auch neue Musik. Giovanni Zarrella

Neues Album "Italian Songbook": Diese Songs will Giovanni Zarrella live präsentieren Die Stücke stammen aus seinem kommenden Album, das mit Unterstützung von Michael Bublé aktuell in Vancouver entsteht und den Arbeitstitel "Italian Songbook" trägt. Einige der Songs sollen auf der Bühne zum ersten Mal live performt werden. Darüber hinaus will der Sänger auch italienische Klassiker in sein Programm aufnehmen - etwa Songs von Zucchero, Ricchi e Poveri oder Gianna Nannini. Ergänzt wird das Ganze durch internationale Pop-Hits.