"Ein Abend für die Liebe" "Die Giovanni Zarrella Show" 2026: Sendezeit, Gäste und Motto der ersten Ausgabe Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau - Jürgen Winzer Love is in the Air, wenn Gastgeber Giovanni Zarrella in seiner ersten Show 2026 mit vielen Topstars einen "Abend für die Liebe" feiert. Bild: ZDF/Sascha Baumann

"Ein Abend für die Liebe" lautet das Motto der ersten Ausgabe von "Die Giovanni Zarrella Show" im Jahr 2026. Ein Staraufgebot soll für prominente und abwechslungsreiche Liebesschwüre sorgen - allerdings nicht live. Das sind die ersten Infos zur ZDF-Show von und mit Giovanni Zarrella.

Samstag, 14.03. 20:15 Uhr • Die Giovanni Zarrella Show Hier kannst du "Ein Abend für die Liebe" bald streamen Verfügbar auf Joyn 180 Min

"All you need is Love", wussten schon die Beatles um das schönste Gefühl auf Erden. Bei der ersten "Giovanni Zarrella Show" des Jahres 2026, die am Samstag, 14. März, zu sehen sein wird, gibt es reichlich davon. Denn Gastgeber Giovanni Zarrella feiert mit einem wahren Staraufgebot einen ganzen "Abend für die Liebe" und präsentiert alte und neue Oden an die Liebe. Die Show läuft auf dem gewohnten Sendeplatz (samstags, 20:15 Uhr, im ZDF und im Livestream auf Joyn) - aber nicht live. Die Ausgabe wurde bereits Mitte November in der Messe Offenburg aufgezeichnet. Das tut der außergewöhnlich stargespickten Gästeliste keinerlei Abbruch. Wenn es die Liebe zu feiern gilt, sagen alle gern zu.

Legenden als Stargäste: Chris de Burgh und Chris Norman Superstars des Abends sind zwei Pop-Legenden. Chris de Burgh schrieb und sang mit "The Lady In Red" vor exakt 40 Jahren eine der schönsten musikalischen Liebeserklärungen aller Zeiten - und wird diese natürlich auch dieses Mal zum Besten geben. Mit Hit-Balladen kennt sich auch Chris Norman bestens aus. Während er als Smokie-Sänger 1972 "Living Next Door" zum Nummer-eins- und späteren Kult-Hit schluchzte, war er auch als Solist unterwegs. 1986, als Chris de Burgh die Frau in Rot besang, beschwor Norman die "Midnight Lady", übrigens aus der Feder von Dieter Bohlen.

Sarah Connor, Maite Kelly und Beatrice Egli bei "Die Giovanni Zarrella Show" Frauenpower gibt's auf der Bühne ebenfalls. Erstmals ist bei Zarrella Sarah Connor zu Gast, nicht nur wegen ihres ersten Nummer-eins-Hits "From Sarah with Love" (2001) eine Fachfrau in Sachen Liebe. Maite Kelly dürfte ihre neue Single "Frei" vorstellen und Beatrice Egli ihr neues Werk "Alibi". Jeanette Biedermann wiederum wird mit einer neuen, wahrscheinlich romantischeren Version ihres Hits "Rock my Life" aufwarten.