"Muss erstmal durchatmen": Giovanni Zarrella verkündet großen Karriere-Schritt
Aktualisiert:von Buzzwoo
Giovanni-Fans aufgepasst! Vor der neuen Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" überrascht der Sänger seine Fans mit einer ganz besonderen Nachricht.
Der Star der "Giovanni Zarrella Show" meldet sich bei seiner Community: In einem Video auf Instagram (Account: @giovannizarrella) teasert der Entertainer ein Projekt an, das für ihn einen wichtigen Meilenstein darstellt.
Ich muss erstmal durchatmen. Ich bin selten aufgeregt vor einer Verkündung.
Erlebe Giovanni Zarrella bei "The Voice of Germany"
Dann folgt die Überraschung: "Es ist so weit, wahrscheinlich die schönste Tour meines Lebens werde ich im Jahr 2027 spielen, im Frühjahr."
Giovanni Zarrella geht 2027 auf große Arena-Tour!
Der Schlagerstar plant erstmals eine eigene große Arena- und Hallentour! Insgesamt sind 16 Konzerte in vier Ländern vorgesehen. Neben Deutschland wird der 48-Jährige auch in Österreich, der Schweiz und Luxemburg auftreten. Auf dem Tour-Plan stehen unter anderem Städte wie Bremen, Berlin, Hamburg, Köln, München und Wien.
Bei den Shows dürfen sich Fans nicht nur auf bekannte Songs freuen. Giovanni Zarrella präsentiert auch neues Material:
Ich bringe nicht nur die Musik mit, die ihr bereits von mir gehört habt, sondern auch neue Musik.
Die nächste "Giovanni Zarrella Show" läuft am 14. März 2026 im ZDF
Neues Album "Italian Songbook": Diese Songs will Giovanni Zarrella live präsentieren
Die Stücke stammen aus seinem kommenden Album, das mit Unterstützung von Michael Bublé aktuell in Vancouver entsteht und den Arbeitstitel "Italian Songbook" trägt. Einige der Songs sollen auf der Bühne zum ersten Mal live performt werden. Darüber hinaus will der Sänger auch italienische Klassiker in sein Programm aufnehmen - etwa Songs von Zucchero, Ricchi e Poveri oder Gianna Nannini. Ergänzt wird das Ganze durch internationale Pop-Hits.
Unter seinem Instagram-Post sammeln sich bereits zahlreiche Reaktionen. Auch seine Frau Jana Ina Zarrella, sein Bruder Stefano Zarrella und Schauspielerin Simone Thomalla zeigen sich begeistert und kommentieren mit Herz-Emojis.
Der allgemeine Vorverkauf für die Tour beginnt laut Veranstalter am 13. März 2026. Passend dazu findet bereits am 14. März um 20:15 Uhr im ZDF die nächste Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" statt. Die Sendung steht unter dem Motto "Ein Abend für die Liebe". Als Gäste sind unter anderem Sarah Connor, Johannes Oerding, Thomas Anders und Hape Kerkeling angekündigt.
