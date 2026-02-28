Im Podcast mit Stefano "Nimmt mir keiner": Giovanni Zarrella über seine Begegnung mit Michael Jackson Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Die Brüder Stefano und Giovanni Zarrella mischen jetzt auch im Podcast-Game mit. Bild: picture alliance / Eventpress

Giovanni Zarrella erinnert sich an eine besondere Begegnung aus dem Jahr 2002. Bei einer Preisverleihung kam es zu einem kurzen Austausch mit seinem musikalischen Vorbild Michael Jackson. In seinem neuen Podcast erzählt er von dem Moment.

Ein Augenblick für die Ewigkeit: Giovanni Zarrella blickt im neuen Podcast "Tutto bene" gemeinsam mit seinem Bruder Stefano auf eine Begegnung zurück, die sein Leben geprägt hat - ein Treffen mit niemand Geringerem als dem King of Pop, Michael Jackson.

Giovanni Zarrella trifft Michael Jackson bei der Bambi-Verleihung 2002 Zum Start ihres gemeinsamen Podcasts spricht der Sänger und Moderator ganz offen über die Begegnung. Das Treffen fand 2002 bei der Bambi-Verleihung in Berlin statt. Giovanni stand damals noch mit seiner Band Bro'Sis auf der Bühne und wurde in der Kategorie "Pop National" ausgezeichnet.

Der Weltstar des Abends: Michael Jackson, geehrt als "Pop Artist of the Millennium". Moderiert wurde die Gala von Barbara Schöneberger und Götz Otto. Zum großen Finale sollten noch einmal alle Preisträger:innen gemeinsam auf die Bühne kommen - und genau dort ergab sich Zarrellas einmalige Chance.

Unvergessliche Begegnung: Giovanni Zarrellas drei Sekunden mit Michael Jackson Bevor sich die Menge auf der Bühne sammelte, realisierte Giovanni plötzlich, wie nah er seinem Idol kommen kam. "Wir kommen dem näher, Schritt für Schritt“, erinnert er sich.

Ich fange an, alle zu überholen, links und rechts, weil ich natürlich der Erste sein will, und schieb' schon die armen Menschen weg, damit ich vor denen da bin. Giovanni Zarrella

Sein Ziel: ganz nach vorne - direkt zu Michael Jackson.

Und dann geschah das, womit er offenbar nicht gerechnet hatte. Der Superstar blieb stehen. "Der geht einfach nicht weg, der bleibt einfach stehen, bis ich vor ihm stand." Er reichte dem Popstar die Hand und sagte: "Mr. Jackson, es ist mir eine Freude, Sie zu treffen." Die Antwort kam freundlich und knapp: "Danke dir." Doch damit nicht genug. Giovanni fügte hinzu, dass Jackson seine große Inspiration sei. Daraufhin habe der Weltstar noch einmal gesagt: "Danke dir vielmals." Ein kurzer Austausch, aber: