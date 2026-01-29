Einblicke in Familienlieben
Privat wie nie: Giovanni und Jana Ina Zarrella bekommen eigene Doku-Serie
Aktualisiert:von Franziska Hursach
Fans von Giovanni und Jana Ina Zarrella dürfen sich freuen: Es ist eine neue Promi-Doku über das beliebte Paar geplant. Zwischen Rampenlicht, Alltag und Familienleben wollen die beiden Einblicke geben, die man so bislang noch nicht von ihnen kannte.
Spannende Neuigkeiten von Giovanni und Jana Ina Zarrella! Die beiden bekommen ihre eigene Show. Der Streamingdienst Netflix widmet dem Promi-Paar eine mehrteilige Doku-Serie, die sie über einen längeren Zeitraum begleitet - auf der Bühne, vor der Kamera und im privaten Alltag. Angekündigt wurde das Projekt am Mittwochabend (28. Januar) im Rahmen einer offiziellen Programmpräsentation.
Erlebe Giovanni Zarella bei "The Voice of Germany"
Doku über Giovanni und Jana Ina Zarrella: Private Einblicke in ihr Familienleben
Das Format orientiert sich an erfolgreichen Promi-Dokus wie "Kaulitz & Kaulitz", "Beckham" oder "Robbie Williams". Laut dem Streamingdienst soll die Doku "einen intimen Einblick in ihr Leben zwischen glamourösem Showbusiness und bodenständigem Familienalltag" geben. Auch die Eltern und Geschwister des Paares könnten Teil der Serie sein, inwieweit ihre Familie und vor allem ihre Kinder involviert sind, bleibt jedoch abzuwarten.
Die nächste "Giovanni Zarrella Show" läuft am 14. März 2026 im ZDF
Auch das Paar selbst scheint die neue Doku kaum erwarten zu können. In einer Instagram-Story teilten Giovanni und Jana Ina ein gemeinsames Selfie und machten ihre Fans mit einer Andeutung neugierig: " Soooo tolle News! Habt ihr davon gehört? Morgen früh mehr dazu".
