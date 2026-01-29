Einblicke in Familienlieben Privat wie nie: Giovanni und Jana Ina Zarrella bekommen eigene Doku-Serie Aktualisiert: Vor 42 Minuten von Franziska Hursach Jana Ina und Giovanni Zarrella gehören seit Jahren zu den bekanntesten Promi-Paaren Deutschlands. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Fans von Giovanni und Jana Ina Zarrella dürfen sich freuen: Es ist eine neue Promi-Doku über das beliebte Paar geplant. Zwischen Rampenlicht, Alltag und Familienleben wollen die beiden Einblicke geben, die man so bislang noch nicht von ihnen kannte.

Spannende Neuigkeiten von Giovanni und Jana Ina Zarrella! Die beiden bekommen ihre eigene Show. Der Streamingdienst Netflix widmet dem Promi-Paar eine mehrteilige Doku-Serie, die sie über einen längeren Zeitraum begleitet - auf der Bühne, vor der Kamera und im privaten Alltag. Angekündigt wurde das Projekt am Mittwochabend (28. Januar) im Rahmen einer offiziellen Programmpräsentation.

Doku über Giovanni und Jana Ina Zarrella: Private Einblicke in ihr Familienleben Das Format orientiert sich an erfolgreichen Promi-Dokus wie "Kaulitz & Kaulitz", "Beckham" oder "Robbie Williams". Laut dem Streamingdienst soll die Doku "einen intimen Einblick in ihr Leben zwischen glamourösem Showbusiness und bodenständigem Familienalltag" geben. Auch die Eltern und Geschwister des Paares könnten Teil der Serie sein, inwieweit ihre Familie und vor allem ihre Kinder involviert sind, bleibt jedoch abzuwarten.

