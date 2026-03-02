Emotionaler Familienstreit "Die Landarztpraxis"-Vorschau ab 2. März: Wird Bianca mit dem Familiendrama alles zu viel? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Nina K. Während im Gasthof und in der Familie Marino alles drunter über drüber geht, teilen Julian (Alexander Milo) und Bianca (Rosetta Pedone) einen ruhigen Moment. Bild: Joyn

Vicki macht sich große Sorgen um Simon, die heimlichen Dates von Alexandra und Max werden immer komplizierter, und plötzlich tritt die Mutter von Bianca, Emilio und Feli wieder in Erscheinung und sorgt für einen großen Familienstreit. Die neuen Folgen "Die Landarztpraxis" siehst du ab 2. März in SAT.1 und auf Joyn.

Diese Woche gerät Vicki (Juliane Fisch) in große Sorge um den aus Wiesenkirchen verschwundenen Simon (Ben Braun). Nach seinem emotionalen Ausraster und vagen Rückrufen begibt Vicki sich schließlich selbst auf die Suche nach ihm in Frankfurt. Fabian (Oliver Franck) steht ihr bei, ringt aber mit seinen immer stärkeren Gefühlen gegenüber Vicki. Alexandras (Katrin Anne Heß) Unmut über Vickis Einmischung in ihren Patientenfall sorgt für Spannungen in der Praxis, wobei sie Fabian vorwirft, nicht mehr objektiv gegenüber Vicki zu sein.



Auch zwischen Alexandra und Max (Alexander Koll) kriselt es, zunächst halten sie wieder mehr Abstand, finden aber dann doch wieder zueinander.



Die Familie Marino erlebt eine turbulente Woche: Feli (Fenja Gerhardter) möchte endlich wie eine erwachsene Frau behandelt werden, während Bianca (Rosetta Pedone) ihr lang gehütetes Geheimnis um die Briefe der Mutter preisgeben will. Doch Feli entdeckt die Briefe selbst, was zu einem großen Streit führt. Die überraschende Ankunft der Mutter sorgt für emotionale Verwirrungen und weitere Konflikte - auch wenn Bianca sie schließlich unter Auflagen im Gasthof bleiben lässt.



Georg (Christian Hoening) wird von der Diagnose Alzheimer bei einer Begegnung mit einem alten Freund erschüttert und fürchtet um seine eigenen Erinnerungen. Isa (Diane Willems) unterstützt ihn, und gemeinsam stellen sie sich Georgs Tochter Ella (Nina Schmieder), um ihr die Diagnose mitzuteilen.

Folge 41 (2. März): "Ein Mann sieht rot" Im Gasthof tadelt Bianca Simon für seine Unzuverlässigkeit und später rastet Simon im Biergarten aus. Ein betrunkener Gast will Auto fahren, und Simon versucht, ihn davor abzuhalten - dabei wird er sogar körperlich. Vicki stellt ihn zur Rede, doch Simon bleibt vage. Überfordert von den Ereignissen erklärt er Julian (Alexander Milo), er brauche eine Auszeit - und verschwindet aus Wiesenkirchen. Bianca ist derweil gestresst von der Gasthof-Organisation, während Julian sich um das Baby kümmert und händeringend eine Aushilfe für Simon sucht. Herr Blum taucht unerwartet im Restaurant auf und wünscht sich zum Geburtstag seiner verstorbenen Frau ein spezielles Gericht. Bianca bereitet es zu, was kurzzeitig für Unmut unter den Gästen sorgt. Herr Blum erweist sich jedoch als Retter in der Not. Georg ist seiner Tochter dankbar für ihre Unterstützung. Isa plagen jedoch Gewissensbisse, da sie Georgs Schwester Ella immer wieder die Alzheimer-Diagnose verheimlichen muss. Georg beschließt, Ella trotz ihres zerrütteten Verhältnisses zu informieren.

Folge 42 (3. März): "Ohne ein Wort des Abschieds" Vicki ist geschockt, als sie von Simons Verschwinden erfährt. Julian übergibt ihr ein Abschiedsgeschenk von Simon und sie fürchtet, dass Simons etwas Dummes anstellen könnte. Zwangsläufig muss Vicki an ihren Ex denken, der ebenfalls einfach abgehauen ist. Wiederholt sich ihr Schicksal? Die Familie Marino hat währenddessen ihre ganz eigenen Probleme. Bianca trägt seit einer Ewigkeit ein Geheimnis mit sich herum: Sie bekommt seit Jahren immer wieder Briefe von ihrer Mutter. Für Bianca ist das Ganze jedoch längst abgehakt, denn sie will nichts mit ihrer Mutter zu tun haben und hat nie einen Brief geöffnet. Als sie sich endlich bereit fühlt, ihr Geheimnis mit ihren Geschwistern zu teilen, kommt Feli ihr zuvor.



Max' und Alexandras geheime Treffen sind zwar aufregend und wunderschön, doch es ist komplizierter als gedacht, ihre Affäre vor anderen geheim zu halten. Als Isa versucht, Max und die Patientin Paula zu verkuppeln, verhält sich Max sehr auffällig. Alexandra, die zuvor davon erfahren hatte und wenig erfreut darüber war, dass Max mit einer anderen Frau im Gasthof verabredet war, taucht plötzlich in einem wunderschönen Kleid selbst beim Abendessen auf.



Als hätte Vicki nicht schon genug Sorgen, gibt es noch einen nervenaufreibenden Fall in der Praxis. Der Junge Marco kommt mit Kopfschmerzen, Schwindel und einem metallischen Geschmack im Mund in die Praxis. Ob sie es zusammen mit Fabian schafft, dem Jungen zu helfen?

Folge 43 (4. März): "Kompetenzgerangel" In der Praxis herrscht dicke Luft. Alexandra fühlt sich hintergangen, weil Vicki heimlich Laborwerte für ihren Patienten angefragt hat. Sie beschwert sich bei Fabian. Er konfrontiert Vicki, die ihren Verdacht verteidigt und sich angegriffen fühlt. Er erinnert sie scharf daran: Er ist immer noch ihr Chef. Abends versöhnen sich beide, betonen ihre Freundschaft und wollen Berufliches und Privates besser trennen. Doch dann ruft der verschwundene Simon in Vickis Abwesenheit an. Fabian sieht den Anruf und versteckt Vickis Handy. Fühlt er doch mehr für Vicki, als er sich eingestehen will? Bianca übergibt ihren wütenden Geschwistern Feli und Emilio die lang verheimlichten Briefe ihrer Mutter. Bianca erklärt, sie habe die Briefe nur zurückgehalten, um sie vor Enttäuschung zu schützen. Feli und Emilio empfinden es jedoch als Verrat. Nachdem Max von Lukas (Michael Raphael Klein) erfahren hat, dass die heimlichen Treffen mit Alexandra wohl doch auffälliger sind als gedacht, erklärt er sich gegenüber Lukas. Er habe keine echten Gefühle für Alexandra, sie verbringen einfach nur eine gute Zeit miteinander. Doch sieht Alexandra das genauso?

Folge 44 (5. März): "Bauchgefühl" Nachdem Vicki den verpassten Anruf von Simons auf ihrem Handy entdeckt, breitet sich ihr schlechtes Bauchgefühl immer weiter aus. Ihr Rückruf bleibt unbeantwortet, und obwohl Julian versucht, sie zu beruhigen, macht ein späterer Anruf von Simon ihr noch mehr Sorgen als zuvor. Gleichzeitig beichtet Fabian Alexandra, dass er am Abend zuvor Vickis Handy versteckt hat, ihn plagt ein schlechtes Gewissen. Alexandra hakt nach: Empfindet Fabian wohl doch mehr als freundschaftliche Gefühle für Vicki? Zwischen Max und Alexandra kriselt es. Alexandra findet alles zu kompliziert und möchte Abstand. Doch glücklich sind sie damit beide nicht. Nach einem Telefonat mit ihrer Mutter plant Feli eine Reise nach Italien, um all das Verpasste nachzuholen. Gleichzeitig erwartet sie von ihrer großen Schwester, sie endlich nicht mehr wie ein Kind zu behandeln. Bianca erkennt daraufhin immer mehr, dass Feli ihre eigenen Entscheidungen treffen muss - auch wenn sie damit scheitert.

Folge 45 (6. März): "Aufbruch ins Ungewisse" Vickis beunruhigende Gefühle gegenüber Simon werden immer stärker. Schließlich trifft sie eine Entscheidung: Sie wird sich selbst auf den Weg nach Frankfurt machen, um ihn zu suchen. Wird sie ihn rechtzeitig finden? Oder kommt sie zu spät? Fabian kann Vickis Verhalten allmählich nicht mehr verstehen. Er stellt sie deshalb zur Rede. Doch ihm wird langsam bewusst, dass ihn Vickis Fürsorge für Simon vielleicht auch aus anderen Gründen stört. Bianca begegnet der Nachricht, dass ihre Mutter nach Wiesenkirchen reist, mit großer Skepsis. Sie befürchtet, dass Feli erneut verletzt werden könnte. Als die Mutter dann tatsächlich im Gasthof auftaucht, kann Feli es kaum glauben, und die beiden fallen sich in die Arme. Biancas Reaktion fällt dagegen ganz anders aus. Georg erlebt diese Woche einen erschütternden Moment. Er trifft auf der Straße einen alten Freund, der ihn jedoch nicht wiedererkennt. Sein Sohn klärt Georg über die Alzheimer-Erkrankung des Mannes auf, was Georg sichtlich beängstigt. Die Vorstellung, in Zukunft auch seine Lieben sowie alle schönen Erinnerungen verlieren könnte, macht ihm große Angst. Doch Isa hat eine vielversprechende Idee.