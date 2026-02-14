Verblüffende Überschneidungen
Antonio Putignano: Das hat er mit seiner "Landarztpraxis"-Rolle gemeinsam
Veröffentlicht:von Magdalena B.
Wie viel Antonio Putignano steckt in Donato? Seit Januar ist er wieder in der "Landarztpraxis" zu sehen. Mit Joyn spricht der Schauspieler über Parallelen zu seinem Serien-Charakter.
Familienglück vor und hinter der Kamera?
In der vierten Staffel ist es endlich so weit: Bianca und Julian bekommen nach anfänglichen Schwierigkeiten in ihrer Beziehung eine kleine Tochter. Doch nicht nur das junge Pärchen ist darüber überglücklich, sondern auch Donato, der das erste Mal Opa wird.
Im Verlauf der Serie wird deutlich: Für den Wirt des Gasthofs "Alte Post" steht die Familie an erster Stelle. Zusammenhalt ist für ihn das Wichtigste.
Antonio Putignano wird ebenfalls Opa
Das passt gut, denn im Interview erzählt Antonio Putignano, dass er privat ähnlich empfindet. Auch für ihn steht die Familie im Mittelpunkt. Über Weihnachten reiste er nach Italien, um sich um seine 97-jährige Mutter zu kümmern. "Ich wünsche meiner Mama, dass sie noch 100 Jahre alt wird", sagt er. Für Antonio stand im Januar auch privat ein besonderes Ereignis an: die Geburt seines Enkelkindes. Diese Situation half ihm natürlich, die Freude seiner Figur authentisch zu spielen.
