Zum Valentinstag Wer ist das beste Pärchen aus der Serie "Die Landarztpraxis"? Veröffentlicht: Vor 36 Minuten von Aenna Schneider

Seit 2023 bietet "Die Landarztpraxis" den Zuschauern einen Rückzugsort in Wiesenkirchen. Doch nicht nur die idyllischen Kulissen und malerischen Landschaften schaffen die heimelige Atmosphäre, sondern vor allem die charismatischen Charaktere und ihre großen Gefühle. BTS-Redakteurin Aenna präsentiert pünktlich zum Valentinstag einen Überblick der hinreißendsten Paare der Serie.

In den ersten drei Staffeln "Die Landarztpraxis" ist schon so einiges passiert. Pärchen haben sich gefunden - und teilweise wieder getrennt. Andere sind mit der Zeit immer stärker zusammengewachsen. Seit Anfang des Jahres läuft nun schon die neue Staffel der erfolgreichen Daily-Soap. In Wiesenkirchen ändert sich mal wieder einiges: Es gibt Neuankömmlinge, neue Dynamiken und auch neue Beziehungen. Hier kommen meine persönlichen Favoriten der aktuellen Staffel.

Die offensichtliche Wahl: Vicki (Juliane Fisch) und Simon (Ben Braun) sind die neuen Hauptcharaktere in Staffel vier. Als die beiden nahezu zeitgleich in Wiesenkirchen ankommen, verbindet sie zunächst das Gefühl des Neuanfangs. In dem kleinen, doch recht klatschfreudigen Dorf werden sie füreinander zu einem sicheren Hafen. Vicki und Simon verstehen sich, ohne viele Worte zu brauchen. Denn beide tragen Narben aus der Vergangenheit, die sie lieber verbergen als teilen. Schon beim ersten Aufeinandertreffen entsteht eine intensive Nähe. Wenn sie zusammen sind, gelingt es ihnen, den Schmerz zumindest für einen Moment loszulassen. Gleichzeitig kämpfen sie gegen ihre eigenen Mauern: Simon zieht sich zurück, sobald Nähe entsteht - aus Furcht, mehr von sich preiszugeben, als er erträgt. Und Vicki selbst spürt noch immer die Wunde, die ihr Verlobter hinterlassen hat, als er sie unter mysteriösen Umständen verließ. Die beiden wirken auf mich sehr sympathisch. Nur bin ich wohl etwas zu ungeduldig für diese Lovestory, die sich doch ein wenig zieht. Jeder sieht, dass die beiden zusammengehören, auch sie selbst, aber sie sind einfach zu stur, um es einzusehen.

Vicki und Simon Liebe auf den ersten Blick zwischen Vicki (Juliane Fisch) und Simon (Ben Braun) oder doch nur gute Freunde? Bild: Joyn

Die frischgebackenen Eltern Bianca und Julian hatten eine äußerst turbulente Kennenlerngeschichte und brauchten eine lange Zeit, um zueinander zu finden. Doch jetzt am Anfang der vierten Staffel scheinen die beiden ein Herz und eine Seele zu sein. Sie werden Eltern und freuen sich über nichts mehr als ihre gemeinsame Tochter Mimi. Doch die Geburt des Babys verlief höchst dramatisch, denn das Baby kam zu früh. Während Julian auf dem Weg zu einer Geschäftsreise ist, muss Bianca ihre Tochter, die es offenbar eilig hatte, das Licht der Welt zu sehen, am Rand einer abgelegenen Landstraße gebären. Doch wegen Vickis und Simons Hilfe geht die Sache gut aus. Auch wenn Bianca und Julian den Titel als "bestes Pärchen der Staffel" vermutlich schon allein wegen des immensen persönlichen Wachstums verdient hätten, sträubt sich irgendwas in mir dagegen. Obwohl ich als "Nicht-Mama" wahrscheinlich nicht viel dazu sagen kann, kommen mir die ständigen Sorgen um Mimi nach der Geburt etwas extrem vor. Außerdem habe ich oft das Gefühl, dass Julian seine dunklere Seite lediglich verdrängt und es nur eine Frage der Zeit ist, bis er sich wieder seiner früheren Verhaltensweisen annähert und sich Intrigen zuwendet. Vielleicht liege ich aber auch falsch und das Paar hat endgültig sein gemeinsames Glück gefunden.

Bianca und Julian Julian (Alexander Milo) und Bianca (Rosetta Pedone): Happy End nach viel Drama? Bild: © Seven.One / Nadine Rupp

Entwickelt sich da was? In Staffel drei hatten Alexandra und Max zwar schon mal eine kleine Affäre, haben sich aber dann dazu entschieden, nur Freunde zu sein. Seit Kurzem wohnen die beiden wieder zusammen, aber diesmal scheint sich etwas Ernsteres anzubahnen. Ich finde den Flirty Vibe zwischen den beiden auf jeden Fall sehr süß und bin gespannt, was das Duo uns noch zu bieten hat.

Alexandra und Max Werden Max (Alexander Koll) und Alexandra (Katrin Anne Heß) das neue Traumpaar in Wiesenkirchen? Bild: Joyn

Kommen wir zu meinem Favorit: Isa und Lukas sind meiner Meinung nach das Traumpaar der vierten Staffel. Die beiden sind in ihrer Beziehung gefestigt und schaffen es, klar miteinander zu kommunizieren. Isa hat Lukas geholfen, seine Trauer über seine verstorbene Frau zu überwinden. Jetzt ist das Pärchen frisch verheiratet und plant nun den nächsten Schritt für ihre Beziehung: Nachwuchs. Die beiden wollen ein Kind adoptieren. Egal, in welchem Alter, sie freuen sich, jemandem ein schönes Zuhause bieten zu können. Einigermaßen geduldig warten die beiden auf Neuigkeiten vom Jugendamt, doch der Prozess zieht sich. Durch eine zufällige Begegnung eröffnet sich ihnen eine Möglichkeit, ihr Familienglück schneller zu erreichen. Doch anstatt überstürzt zu handeln hinterfragen sie das Angebot erst einmal. Das selbstlose und moralische Handeln und ihre liebevolle Art, miteinander umzugehen, macht Isa und Lukas für mich zu einem Paar, bei dem sich viele auch abseits von Wiesenkirchen eine Scheibe abschneiden könnten.

Isa und Lukas Lukas und Isa wollen sich ihren Herzenswunsch erfüllen: ein gemeinsames Kind. Bild: Seven.One / Marc Rehbeck

Comeback? Trotz der vielen Hürden, die die Beziehung zwischen Sarah und Fabian mit sich bringt, vermisse ich das Duo aus Caroline Frier und Oliver Franck. So wie Fabian in der aktuellen Staffel, kann auch ich noch nicht mit dem turbulenten Duo abschließen. Doch ob es ein Comeback gibt, steht in den Sternen …