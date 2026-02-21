Kurz vor seinem Tod sagte er noch: "Es geht mir gut." Wenige Tage später ist der Schauspieler und "Landarztpraxis"-Star Thorsten Hamer überraschend gestorben. Seine Agentin schildert nun die letzten Wochen – und einen Kampf bis zum Schluss.

Sein Tod kam unerwartet: "Die Landarztpraxis"-Star Thorsten Hamer ist im Alter von 43 Jahren gestorben. "Es kam alles sehr überraschend und plötzlich", sagte seine Agentin Mara Winzer der "Bild"-Zeitung. Hamer sei "nach kurzer, schwerer Krankheit in Solingen im Kreise seiner Familie" gestorben.

Noch kurz zuvor habe er versucht, Zuversicht zu vermitteln. "Es geht mir gut, ich bin stark!", soll Hamer seiner langjährigen beruflichen Weggefährtin gesagt haben. Welche Krankheit zu seinem Tod führte, will die Agentin aus Rücksicht auf die Familie nicht öffentlich machen. Bekannt ist jedoch, dass die Erkrankung im Jahr 2025 während der Dreharbeiten zu neuen Folgen der "Die Landarztpraxis" auftrat. Hamer musste die Produktion daraufhin abrupt verlassen.

Insgesamt war Hamer in 151 Episoden der "Die Landarztpraxis" als Koch Matti Steininger zu sehen. Trotz der Diagnose blieb er seinem Beruf verbunden. Für den Kinofilm "10 Blocks" stand er später noch vor der Kamera. Der Film soll in diesem Jahr erscheinen.