Wiesenkirchen Wochen-Vorschau "Die Landarztpraxis" ab 23. Februar: Vicki gesteht Simon ihre Liebe Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Aenna Schneider Simon (Ben Braun) ist schockiert von Vickis (Julianne Fisch) plötzlichem Gefühlsausbruch. Bild: Joyn

Zwischen Simon und Vicki kriselt es nach deren überraschenden Liebeserklärung, Alexandra und Max können die Finger nicht voneinander lassen, und Basti möchte doch auszuwandern - und all das während Georg seine schwere Diagnose verarbeiten muss. Die neuen Folgen "Die Landarztpraxis" siehst du ab 23. Februar in SAT.1 und auf Joyn.

Alle Folgen von "Die Landarztpraxis" sind auf Joyn verfügbar "Die Landarztpraxis" jetzt streamen

Resi (Marion Mathoi) und Donato (Antonio Putignano) entdecken den Schatz von Wiesenkirchen und träumen von den Möglichkeiten, die ihr neu gewonnener Reichtum eröffnet. Doch plötzlich ist das Gold auf mysteriöse Weise verschwunden. Donato sucht frustriert einen Schuldigen, doch die Diebin stellt sich nach kurzer Zeit selbst. Doch noch ist der Schatz nicht sicher angelegt. Vicki (Juliane Fisch) und Simon (Ben Braun) wollen die Sportgruppe gemeinsam leiten, doch Vicki merkt schnell, dass die Nähe zu ihm für sie unerträglich wird. Ihre unerwiederten Gefühle für ihn lassen sie zunehmend auf Distanz gehen. Mit Ausreden und Ausweichmanövern stößt sie Simon vor den Kopf, bis sie in einem Moment der Verzweiflung ihr Herz ausschüttet. Doch Simons Reaktion fällt ganz anders aus als erhofft - und schon wieder ist Funkstille zwischen den beiden. Währenddessen wächst die Spannung zwischen Alexandra (Katrin Anne Heß) und Max (Alexander Koll) unaufhaltsam. Sie können ihre gegenseitige Anziehung nicht länger leugnen, sind aber nicht bereit für eine feste Beziehung. Sie einigen sich auf eine "Situationship" - eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen - und geben alles, um ihre Affäre geheim zu halten. Doch das erweist sich als schwieriger als gedacht. Derweil ist Basti (Simon Lucas) niedergeschlagen, denn der Hof, auf dem er arbeitet, wird verkauft. Die letzten Wochen mit dem Q-Fieber haben den Betreiber:innen zu sehr zugesetzt. Damit steht Basti nun ohne Job da und sucht verzweifelt nach einer Lösung. Dafür zieht er sogar erneut in Erwägung, nach Ligurien auszuwandern und Wiesenkirchen zu verlassen. Für Georg (Christian Hoening) und seine Familie gibt es ebenfalls schlechte Neuigkeiten. Der ehemalige Arzt erhält nun selbst eine vernichtende Diagnose: Alzheimer. Der Schock sitzt tief - bei Georg und allen, die ihm nahestehen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Diese News könnten dich auch interessieren: "Sturm der Liebe": Liebes-Glück bei Sophia und Christoph? "In aller Freundschaft": Zwei Rückkehrerinnen und eine Reality-Ikone sind heute zu sehen

Folge 36 (23. Februar): "Der schmale Grat" Feli (Fenja Gerhardter) hat den Goldschatz in Donatos Versteck entdeckt. Sie vermutet, dass das Gold Emilio (Gioele Viola) gehört, und nimmt es an sich. Als Donato bemerkt, dass der Schatz verschwunden ist, ist er außer sich vor Wut. Sein Verdacht fällt allerdings auf den Neuen im Dorf: Simon. Auch Vicki ist zunächst skeptisch, als Simon zu dem Treffen ihrer Sportgruppe zu spät kommt. Sie sorgt sich, er könnte überhaupt nicht erscheinen - doch dann überrascht er sie und die Teilnehmenden des Kurses mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Bei einer Übung knickt Vicki jedoch um, und die Session muss vorzeitig beendet werden. Als Simon ihr helfen möchte, lehnt sie ab, denn die Nähe zu ihm ist ihr unangenehm. Eine Freundschaft mit Simon fällt ihr schwerer als erwartet. Währenddessen ist Alexandra schlecht gelaunt und lässt ihre Frustration an allen um sich herum aus. Der Grund: Ihr Ex hat seine neue Beziehung öffentlich gemacht. Trotz ihres mürrischen Verhaltens möchte Max für sie da sein. Dabei sprühen die Funken zwischen den beiden erneut. Nicht nur bei Alexandra gibt es ernüchternde Neuigkeiten. Georgs Testergebnisse sind endlich da, doch sie verschaffen leider keine Entlastung. Die Diagnose ist eindeutig: Georg hat Alzheimer.

Folge 36 ist am 23. Februar ab 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis Der schmale Grat Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.02.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 37 (24. Februar): "Die wirklich wahren Dinge …" Nach Georgs Diagnose ist seine Familie niedergeschlagen. Auch Alexandra trifft die Neuigkeit hart, denn Georg ist wie ein Vater für sie. Für sein Umfeld heißt es nun: Zusammenhalten! Für ihn beginnt ein strikter Therapieplan. Trotz der Gewissheit über seine Krankheit möchte der Bürgermeister diese vorerst für sich behalten. Nach außen hin wirkt er gefasst, doch aus Angst zieht er sich zunehmend zurück. Resi, Donato und Annemarie (Birgit Schneider) lassen die gefundenen Goldmünzen schätzen und tatsächlich handelt es sich um ein beachtliches Vermögen. Sie überlegen, wie sie das Geld sinnvoll einsetzen könnten. Doch Frau Brandl mischt sich ein und behauptet, einen Anspruch auf den Schatz zu haben. Simon schafft es jedoch, dafür zu sorgen, dass das Geld letztendlich bei den richtigen Menschen ankommt.

Folge 37 kannst du ab dem 24. Februar um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis Die wirklich wahren Dinge ... Verfügbar auf Joyn Folge vom 24.02.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 38 (25. Februar): "Das Liebesgeständnis" Der Versuch, mit Simon befreundet zu sein, setzt Vicki stark zu. Um ihre Gefühle für ihn zu überwinden, weicht sie ihm aus und erfindet ständig Ausreden. Simon durchschaut ihre Lügen frustriert, ahnt aber nicht, was hinter Vickis Verhalten steckt. Im Gegensatz dazu können sich Alexandra und Max nicht länger zurückhalten. Eine feste Beziehung kommt für sie jedoch nicht infrage. Sie einigen sich auf eine "Situationship" - doch sobald sie allein sind, knistert es deutlich mehr als bei einer reinen Freundschaft. Für Basti gibt es unterdessen schlechte Neuigkeiten: Der Hof, auf dem er arbeitet, soll verkauft werden. Basti ist außer sich vor Verzweiflung und macht seinem Kummer bei seinem Vater Luft. Alexandra missversteht das Gespräch jedoch völlig: Sie denkt, Basti wäre sauer auf das Verhältnis zwischen Max und ihr. Zur Verteidigung platzt es aus ihr heraus - sie berichtet, dass sie und Max schon mehrfach miteinander im Bett waren. Basti ist zwar überrumpelt, reagiert aber ganz anders als erwartet. Gleichzeitig gönnt Lukas (Michael Raphael Klein) Isa (Diane Willems) eine Auszeit. Nach den schwierigen Tagen seit Georgs Diagnose überrascht er sie mit einem gemeinsamen Ausflug. Beim Picknick folgt dann endlich eine gute Nachricht: Sie haben die Eignungsprüfung des Jugendamts bestanden und dürfen offiziell ein Kind adoptieren.

Schaue Folge 38 ab dem 25. Februar um 19 Uhr Ganze Folge Die Landarztpraxis Das Liebesgeständnis Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.02.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 39 (26. Februar): "Wendepunkt" Vicki gesteht Simon schließlich den Grund für ihr Fernbleiben: Sie hat sich in ihn verliebt. Überfordert von ihrem Gefühlsausbruch, zieht Simon wütend ab. Als Vicki niedergeschlagen nach Hause kommt, ist zum Glück Fabian (Oliver Franck) da, um sie aufzufangen. Nach der geplanten Veräußerung des Huber-Hofs erwägt Basti nun doch auszuwandern. Obwohl Max nicht begeistert von diesem Plan ist, will er seinen Sohn unterstützen. Noch ist jedoch nichts entschieden, und außer Max hoffen auch die anderen Wiesenkirchener, dass Basti bleibt. Nach seinem Rückzug schafft es Georg jetzt doch endlich, sich etwas zu öffnen. Trotz - oder vielleicht gerade wegen - seiner Angst vor dem Zerfall möchte er aktiver am Leben teilhaben. Dabei entdeckt der ehemalige Arzt zufällig einen Fall von Blau-Algen-Vergiftung und hilft so einem kleinen Jungen.

Folge 39 ab dem 26. Februar um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis Wendepunkt Verfügbar auf Joyn Folge vom 26.02.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 40 (27. Februar): "Rückfall in alte Zeiten" Simon versetzt Vicki, obwohl er eigentlich mit ihr sprechen wollte. Als sie ihn zur Rede stellt, bringt dieser kaum ein Wort heraus. Der Gastro-Manager zieht sich daraufhin wie gewohnt zurück und verschließt sich völlig. Zwischen den beiden herrscht wieder Funkstille. Fabian kann nicht länger zusehen, wie Simon Vicki verletzt. Er macht ihm eine klare Ansage und überrascht seine Mitbewohnerin mit dem perfekten Abend-Programm gegen Liebeskummer. Alexandra und Max nutzen derweil jede freie Minute zusammen. Sie können die Finger nicht voneinander lassen. Dennoch wollen sie ihre "Situationship" geheim halten - verhalten sich dafür aber ziemlich offensichtlich. Gleichzeitig kehren Bianca (Rosetta Pedone) und Julian (Alexander Milo) entspannt von ihrem Kurztrip zurück. Damit steht einer Reise von Annemarie und Donato eigentlich nichts mehr im Wege - bis ein Anruf den wohlverdienten Trip gefährdet.