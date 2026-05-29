Ab 1. Juni "Die Landarztpraxis" Wochen-Vorschau: Feli überfordern ihren Gefühlen für Josie Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nina K. Nach Kuss zwischen Feli (Fenja Gerhardter) und Josie (Lili-Mari Budach): Was hat das zu bedeuten? Bild: Joyn

Während sich Feli und Josie annähern, überdenken Leo und Basti ihre Hochzeitspläne. Vicki und Fabian streiten sich immer wieder und Simon trifft auf seine Ex-Frau an einem sehr emotionalen Tag für die beiden. Die neuen Folgen der "Landarztpraxis" siehst du ab 1. Juni in SAT.1 und auf Joyn.

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Feli (Fenja Gerhardter) und Josie (Lili-Mari Budach) kommen sich immer näher, doch Feli ist von ihren eigenen Gefühlen völlig überfordert: Sie weiß nicht, was das alles für sie bedeutet. Vicki (Juliane Fisch) und Fabian (Oliver Franck) geraten in einen großen Streit voller Eifersucht, Vertrauensproblemen und Unterstellungen und müssen sich ehrlich eingestehen, dass einige Dinge in ihre Beziehung nicht funktionieren. Gleichzeitig steht der Geburtstag von Simons (Ben Braun) verstorbenem Sohn Finn an und Vicki möchte für ihn da sein. Zusätzlich erfährt Simon, wie sehr Vicki sich für ihn eingesetzt hat, um ihm doch noch eine Chance auf die Studie zu ermöglichen. Haben sie wirklich schon miteinander abgeschlossen? Leo (Katharina Hirschberg) und Basti (Simon Lukas) halten weiterhin an ihren Hochzeitsplänen fest und freuen sich darauf, bald für immer miteinander verbunden zu sein. Doch wollen sie wirklich ohne ihre Familie und Freunde heiraten?

Folge 101 (1. Juni): "Das grüne Monster Eifersucht" Nach Georgs (Christian Hoening) Zusammenbruch macht sich Fabian große Vorwürfe und stellt sich die Frage, ob er besser auf seine Medikamente hätte aufpassen müssen. Vicki möchte für ihn da sein. Doch ihre Gedanken kreisen immer wieder um Simon und die Worte, die sie für ihn formuliert hat, um den Arzt davon zu überzeugen, ihm doch noch eine Chance in der Studie zu geben. Als Fabian dieses emotionale Schreiben zufällig entdeckt, kocht seine Eifersucht hoch. Nachdem Isa (Diane Willems) sich viele Sorgen um den Gesundheitszustand ihres Vaters macht, scheint Oscar (Lucas Sasse) das zu bemerken und zeigt überraschend Verständnis. Obwohl er sogar beginnt, von seiner eigenen Mutter zu erzählen, zieht er sich kurz daraufhin plötzlich doch wieder zurück. Isa glaubt zu ahnen, warum er ihr gegenüber immer wieder auf Abstand geht. Währenddessen steht Bianca (Rosetta Pedone) vor einer großen Entscheidung: Julian (Alexander Milo) kann kaum glauben, dass sie tatsächlich bereit wäre, gemeinsam mit Mimi für ein Jahr nach Lissabon zu gehen. Doch die Familie Marino reagiert alles andere als begeistert. Donato (Antonio Putignano), Feli und Emilio (Gioele Viola) versuchen mit allen Mitteln, die beiden von diesem Plan abzubringen.

Sieh dir Folge 101 ab 1. Juni um 19 Uhr auf Joyn an! Ganze Folge Die Landarztpraxis Es muss weitergehen Verfügbar auf Joyn Folge vom 18.05.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 102 (2. Juni): "Hintergedanken" Vicki versucht Simon doch noch zu einem wichtigen Test zu bewegen, der ihm morgen eine letzte Chance auf die Teilnahme an der Studie eröffnen könnte. Doch Simon lehnt entschieden ab. Als Vicki in seinen Kalender schaut, versteht sie plötzlich, warum. Kurz darauf kommt es in der Alten Post zu einer heftigen Konfrontation: Fabian macht Simon schwere Vorwürfe und fordert ihn auf, Vicki endlich in Ruhe zu lassen. Später überrascht Fabian Vicki mit einem besonderen Geschenk - doch irgendetwas kommt ihr komisch vor. Zwischen Feli und Josie ist die Stimmung angespannt. Leo versucht zwischen ihnen zu vermitteln und hofft, dass die beiden sich wieder annähern. Währenddessen wagt Emilio noch einmal einen Versuch und lädt Josie auf ein Date ein - doch sie macht ihm jetzt unmissverständlich klar, dass er nicht ihr Typ ist. Als Oscar Isa in den Stall begleitet, um eine Klassenkameradin von ihm zu verarzten, kommt es danach zu einem schönen Moment mit dem Pferd Seppi. Isa organisiert daraufhin Reitstunden für Oscar, worüber er sich ehrlich freut. Und dann passiert etwas, worauf Isa schon lange gewartet hat.

Folge 102 ist ab 2. Juni um 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis Eilantrag Verfügbar auf Joyn Folge vom 19.05.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 103 (3. Juni): "Manipulation" Während Vicki sich noch über Fabians überstürzte Urlaubsbuchung wundert, taucht plötzlich die Mutter von Simons verstorbenem Sohn in Wiesenkirchen auf. Auf Vickis Vorschlag hin verbringen sie und Simon gemeinsam den Tag, an dem ihr Sohn fünf Jahre alt geworden wäre. Währenddessen verhält sich Fabian Vicki gegenüber zunehmend vereinnahmend und eifersüchtig: Ein Streit zwischen den beiden liegt spürbar in der Luft. Bianca bereitet sich auf ihre Abreise nach Lissabon vor. Um noch einmal Zeit miteinander zu verbringen, beschließen Bianca, Isa und Vicki einen gemeinsamen Mädelsabend in Brunnthal - genau wie früher. Beim Durchsehen alter Kleider von Felis Mutter stoßen Feli und Leo auf ein vermeintliches Hochzeitskleid. Überwältigt von ihren Emotionen, kann Leo ihr Geheimnis nicht länger für sich behalten. Obwohl Feli sich ehrlich für sie freut, wird ihr schmerzhaft bewusst, wie sehr sie sich selbst nach einer solchen Liebe sehnt. Schließlich vertraut sie Leo ihre verwirrten Gefühle für Josie an. Kurz darauf kommen Feli und Josie sich unerwartet sehr nahe. Währenddessen macht Alexandra (Katrin Anne Heß) Max (Alexander Koll) klar, dass es noch viel zu früh für Langeweile in ihrer Beziehung ist und fordert ihn auf, sich etwas einfallen zu lassen. Max kommt tatsächlich eine Idee.

Folge 103 kannst du am 3. Juni um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis Der Überraschungsgast Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.05.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 104 (4. Juni): "Aufgeflogen" Nach ihrem großen Streit führen Vicki und Fabian ein klärendes Gespräch und dabei müssen sich beide den Gefühlen stellen, die schon lange zwischen ihnen stehen: Fabian empfindet nach wie vor mehr für Vicki als sie für ihn. Was hat das für ihre Beziehung zu bedeuten? Bianca und Julian stecken derweil mitten in den Vorbereitungen für ihr großes Abenteuer in Lissabon und wirken voller Vorfreude. Donato kann diese Entscheidung jedoch weiterhin nicht nachvollziehen und gleichzeitig stellt Julian sich die Frage, ob Bianca wirklich so begeistert von dem Umzug ist - oder ob ihr Herz doch mehr an Wiesenkirchen hängt, als sie vorgibt. Als Leo gemeinsam mit Feli das alte Kleid von Felis Mutter als Hochzeitskleid anprobiert, platzt ausgerechnet Basti herein. Und als wäre das nicht genug, sieht auch Alexandra Leo in dem Kleid - obwohl Leo und Basti Max versichert hatten, dass die Hochzeit abgeblasen ist. Wird Alexandra sie auffliegen lassen? Und sind sich Leo und Basti überhaupt noch sicher, ihr Geheimnis weiter für sich behalten zu können? Gerade als Simons Exfrau Christin nach ihrem gemeinsam verbrachten Tag abreisen will, bekommt sie plötzlich starke Bauchschmerzen. In der Praxis offenbart sie Simon eine unerwartete Wahrheit: Sie ist wieder schwanger. Wie geht Simon mit dieser Information um? Als Christins Ärztin überrascht Simons Reaktion Vicki sehr.

Folge 104 ab 4. Juni um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis Schatten der Eifersucht Verfügbar auf Joyn Folge vom 21.05.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 105 (5. Juni): "Traurige Einsicht" Auf der Bergrettung sorgt eine Nachricht für Unruhe: Becky zeigt Interesse daran, erneut in Wiesenkirchen anzufangen. Während Emilio darin kein Problem sieht, schließlich sind Max und Basti ja glücklich vergeben, ist für Max klar, dass Beckys Rückkehr einiges durcheinanderbringen könnte. Resi erlebt unterdessen einen Schreckmoment: Sie reagiert überraschend stark auf einen Bienenstich. Die Sorge, möglicherweise eine Allergie zu haben, lässt sie an ihre Zukunft mit Dieter, der Hobbyimker ist, zweifeln. Kann Dieter ihr die Angst nehmen, oder steht Resis Einzug bei Dieter in Gefahr? Auch Leo muss eine bittere Erfahrung machen. Die Reaktionen auf ihre Hochzeitspläne fallen ganz anders aus als erhofft. Weder ihre Mutter noch ihre Oma zeigen direkt Begeisterung und Fabian reagiert noch deutlicher, als Basti ihn um ihre Hand bitten möchte. Eine Ablehnung, die Leo hart trifft. Simon erfährt währenddessen, das Vicki alles dafür gegeben hat, um ihm doch noch die Teilnahme an der Studie zu ermöglichen. Als die beiden sich kurz darauf zufällig begegnen, ist Vicki sichtlich überfordert mit ihren Gefühlen.