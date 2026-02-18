Bekannt als "Matti" Steininger
Thorsten Hamer (✝43) ist tot: Trauer um "Die Landarztpraxis"-Star
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Als warmherziger Koch Matthias "Matti" Steininger war er Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern in der "Landarztpraxis" ans Herz gewachsen. Nun ist Thorsten Hamer am 8. Februar im Alter von nur 43 Jahren gestorben.
Thorsten Hamers Zeit bei der "Landarztpraxis": In 151 Episoden war er Matti Steininger
Einem breiten Publikum wurde Thorsten Hamer durch seine Rolle in der beliebten SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" bekannt: Von der zweiten bis zur dritten Staffel verkörperte er über 151 Episoden lang die Rolle des beliebten Matthias "Matti" Steininger - Koch in der Alten Post, Bruder von Sabrina und One-Night-Stand von Bianca.
Für die Rolle hatte er sich akribisch vorbereitet: "Zuallererst habe ich einen Kochkurs gemacht, um gut mit den Materialien eines Kochs umgehen zu können", verriet er im Januar 2025 in einem Interview mit Joyn anlässlich des Starts der dritten Staffel. Die emotionale Vorbereitung auf die Figur sei ihm dabei ebenso wichtig gewesen wie das handwerkliche Training.
Die Entscheidung für die Rolle hatte Hamer nie bereut. "Gereizt hat mich vor allem das starke Ensemble, die Geschichten, die erzählt werden und natürlich die Rolle, die mir dort zugedacht ist", sagte er. Von seinen Kolleginnen und Kollegen sei er vom ersten Tag an herzlich aufgenommen worden: "Es macht unfassbar viel Spaß, mit dem gesamten Team zu arbeiten." Der Cast habe sich nicht nur beruflich, sondern auch privat gut verstanden.
"Die Landarztpraxis": In dieser Episode feierte Thorsten Hamer sein Debüt
In Folge 262 war sein letzter Auftritt als Matti Steininger
Vielseitig, unverwechselbar, unvergessen: Thorsten Hamer und sein Vermächtnis als Schauspieler
Doch bereits vor seiner Rolle in der SAT.1-Serie war Thorsten Hamer ein etablierter Schauspieler für Theater- und Filmproduktionen. Nach seiner Ausbildung an der Schauspielschule Düsseldorf sammelte er Erfahrungen in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen. Im Laufe seiner Karriere war er auch in erfolgreichen ZDF-Formaten wie "Notruf Hafenkante" und "SOKO Wismar" zu sehen. Zuletzt stand er für den Kinofilm "Block 10" unter der Regie von Marcus O. Rosenmüller an der Seite von Christian Berkel und Axel Prahl vor der Kamera. Der Film soll dieses Jahr erscheinen.
Besonders bekannt war der Schauspieler mit der unverwechselbaren Bassstimme auch als wahrscheinlich bester Heinz-Erhardt-Darsteller Deutschlands - eine Auszeichnung, die seine außergewöhnliche Bühnenpräsenz und sein komödiantisches Talent eindrucksvoll unterstrich.
Mit dem Tod von Thorsten Hamer verliert die deutsche Kulturszene einen außergewöhnlichen Schauspieler im Höhepunkt seines Schaffens.
