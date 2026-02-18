Als warmherziger Koch Matthias "Matti" Steininger war er Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern in der "Landarztpraxis" ans Herz gewachsen. Nun ist Thorsten Hamer am 8. Februar im Alter von nur 43 Jahren gestorben.

Thorsten Hamers Zeit bei der "Landarztpraxis": In 151 Episoden war er Matti Steininger

Einem breiten Publikum wurde Thorsten Hamer durch seine Rolle in der beliebten SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" bekannt: Von der zweiten bis zur dritten Staffel verkörperte er über 151 Episoden lang die Rolle des beliebten Matthias "Matti" Steininger - Koch in der Alten Post, Bruder von Sabrina und One-Night-Stand von Bianca.

Für die Rolle hatte er sich akribisch vorbereitet: "Zuallererst habe ich einen Kochkurs gemacht, um gut mit den Materialien eines Kochs umgehen zu können", verriet er im Januar 2025 in einem Interview mit Joyn anlässlich des Starts der dritten Staffel. Die emotionale Vorbereitung auf die Figur sei ihm dabei ebenso wichtig gewesen wie das handwerkliche Training.

Die Entscheidung für die Rolle hatte Hamer nie bereut. "Gereizt hat mich vor allem das starke Ensemble, die Geschichten, die erzählt werden und natürlich die Rolle, die mir dort zugedacht ist", sagte er. Von seinen Kolleginnen und Kollegen sei er vom ersten Tag an herzlich aufgenommen worden: "Es macht unfassbar viel Spaß, mit dem gesamten Team zu arbeiten." Der Cast habe sich nicht nur beruflich, sondern auch privat gut verstanden.