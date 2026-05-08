Angst, Hoffnung und neue Konflikte Gefährliches Tier in Wiesenkirchen: Emilio schlägt Alarm - "Die Landarztpraxis"-Vorschau ab 11. Mai Veröffentlicht: Vor 32 Minuten von Nina K. Krokodil-Sichtung in Wiesenkirchen: Was steckt hinter Emilios (Gioele Viola) Vermutung? Bild: Joyn

Diese Woche wird spannend: Emilio ist sich sicher, ein Krokodil in Wiesenkirchen gesichtet zu haben, Max' OP kann endlich stattfinden, und zwischen Vicki und Fabian treten erste Spannungen auf.

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Vicki (Juliane Fisch) und Fabian (Oliver Franck) sind eigentlich sehr glücklich miteinander. Doch Vickis Zögern, wieder zu ihm zurückzuziehen, und ihr vermehrter Kontakt zu Simon (Ben Braun) sorgen für erste Verunsicherungen zwischen dem jungen Paar. Max' (Alexander Koll) Operation kann endlich stattfinden, und die Anspannung ist bei allen deutlich spürbar. Während sein Umfeld mit ihm bangt und auf das Beste hofft, versucht Max, nach außen Stärke zu zeigen. Gleichzeitig bringt die Situation bei ihm und Alexandra (Katrin Anne Heß) unausgesprochene Gefühle an die Oberfläche - doch anstatt darüber zu sprechen, ziehen sie beide ihre eigenen Schlüsse. Bei den Bergrettern sorgt Emilio (Gioele Viola) für Aufsehen, als er darauf beharrt, ein Krokodil gesehen zu haben. Was zunächst niemand ernst nimmt, entwickelt sich zu einer Situation, die plötzlich sehr real wirkt und zusätzlich bei Georg (Christian Hoening) die Angst auslöst, seine Krankheit könnte wieder schneller voranschreiten. In der Familie Marino eskaliert der Konflikt um Julian (Alexander Milo) weiter. Donato (Antonio Putignano) begegnet ihm voller Wut und Unverständnis, bis es zu einem dramatischen Vorfall kommt.

Folge 88 (11. Mai): "Immer an deiner Seite" Der Tag von Max' OP ist gekommen. Obwohl seine Schwester Vicki, sein Sohn Basti (Simon Lukas), Leo (Katharina Hirschberg) und auch Alexandra ihn im Krankenhaus begleiten wollen, möchte Max das nicht. An seinen Wunsch hält sich jedoch nicht jede:r: Kurz vor der OP wartet im Krankenhaus noch eine Überraschung auf ihn. Währenddessen könnte Vicki nicht glücklicher über den neuen Mann an ihrer Seite sein. Sogar die bevorstehende, angsteinflößende Operation ihres Bruders erscheint ihr weniger schlimm, solange sie Fabian an ihrer Seite weiß. Nach der erfolgreichen mündlichen Matheprüfung von Oscar (Lucas Sasse) versucht Isa (Diane Willems), eine weitere Abweisung von ihm nicht persönlich zu nehmen, gerät aber langsam an ihre Grenzen. Sie ist sich langsam sicher: Oscars kaltes Verhalten muss an ihr liegen. Als Leo die Situation mitbekommt und Oscar darauf anspricht, erklärt er sich in einem emotionalen Geständnis.

Sieh dir Folge 88 ab 11. Mai um 19 Uhr auf Joyn an! Ganze Folge Die Landarztpraxis Immer an deiner Seite Verfügbar auf Joyn Folge vom 11.05.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 89 (12. Mai): "Ein gutes Team" Es herrscht große Erleichterung in Wiesenkirchen: Max' Operation ist gut verlaufen und alles deutet darauf hin, dass er auch in Zukunft als Bergretter arbeiten kann. Währenddessen freut sich Simon, Vicki zumindest ein wenig unterstützt zu haben - wenn auch nur als guter Freund. Denn er ist sich sicher: lieber so, als gar keinen Kontakt mit ihr. Oder macht er sich damit nur selbst etwas vor? Emilio gibt weiterhin alles, um ernst genommen zu werden. Als er Lukas (Michael Raphael Klein) erzählt, ein Krokodil gesichtet zu haben, hält dieser ihn jedoch zunächst für verrückt. Bevor die Bergretter unnötig große Wellen schlagen, gehen die beiden der Sache gemeinsam auf den Grund. Als Georg mitbekommt, dass der Weiher gesperrt ist, geht er wieder mal davon aus, dass seine Krankheit weiter vorangeschritten ist - denn eigentlich hätte der Bürgermeister darüber informiert sein müssen. Hat Georg vergessen, dass die Sperrung mit ihm besprochen wurde? Vicki plant indes einen Spieleabend mit Fabian und ihren gemeinsamen Freunden. Fabian stimmt sofort zu und umso mehr wundert sich Vicki, als Bianca ihr später erzählt, dass Fabian solche Abende eigentlich nie mochte. Warum hat Fabian ihr nicht gleich die Wahrheit gesagt?

Folge 89 ist ab 12. Mai um 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis Ein gutes Team! Verfügbar auf Joyn Folge vom 12.05.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 90 (13. Mai): "Allgemeine Verunsicherung" Max wird endlich aus dem Krankenhaus entlassen, möchte aber nicht länger rund um die Uhr umsorgt werden. Alexandra empfindet das einerseits als Erleichterung, nicht mehr ständig an seiner Seite wachen zu müssen, andererseits fällt es ihr schwer, Max' Wunsch nicht persönlich zu nehmen. Gleichzeitig beharrt Emilio weiterhin darauf, dass ein gefährliches Tier in Wiesenkirchen gesichtet wurde. Auch wenn ihm niemand so wirklich glaubt und eigentlich alles dagegen spricht, geht er mit Lukas der Sache rund um den Weiher nach. Plötzlich stürmt ihnen ein Mann hilfeschreiend entgegen: Hatte Emilio doch recht? Auch wenn Vicki glücklich mit Fabian ist, ist sie noch nicht bereit, wieder zu ihm zurückzuziehen. Fabian will ihr natürlich die Zeit geben, die sie braucht, hinterfragt ihre Zurückhaltung jedoch trotzdem. Als er dann auch noch ungefragt in einen von Vickis Fällen in der Praxis eingreift, gerät die Stimmung zwischen den beiden das erste Mal ins Wanken. Kurz darauf trifft Simon nach einem aufwühlenden Termin bei seiner Therapeutin auf Vicki. Eigentlich wollte er seine Therapie weder öffentlich machen noch Vicki davon erzählen, doch letztendlich öffnet er sich ihr doch. Während des Gesprächs kommen sich die beiden so nahe, dass sie sich an den Händen halten - genau in diesem Moment kommt Fabian herein.

Folge 90 kannst du ab 13. Mai um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis Allgemeine Verunsicherung Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.05.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 91 (15. Mai): "Versteckte Ängste" Als Vicki morgens in die Praxis kommt, verhält sich Fabian ungewohnt abweisend. Sofort startet ihr Gedankenkarussell: Hat sie etwas falsch gemacht? Was steckt hinter seinem Verhalten? Max hat sich derweil etwas Besonderes überlegt und ein Frühstück für Alexandra vorbereitet, um sich für ihre große Unterstützung zu bedanken. Doch Alexandra lehnt ab und erzählt stattdessen begeistert von ihrem Abend in München und vor allem, wie viel Spaß sie als Single hatte. Doch war ihr Abend alleine wirklich so unbeschwert, wie sie Max glauben lässt? Donato nimmt Julian dessen Verhalten gegenüber Georg und Basti immer noch sehr übel und begegnet ihm äußerst abweisend. Ob er Julian jemals wieder als vollwertiges Familienmitglied akzeptieren kann? Während Donato sich Bianca (Rosetta Pedone) gegenüber immer weiter in Rage redet, passiert plötzlich etwas Dramatisches: Er verschluckt sich und bekommt daraufhin keine Luft mehr. Während Simon wie gelähmt ist, greift Vicki sofort ein.