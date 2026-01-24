Ab 26. Januar wird es flirty Wochenvorschau von "Die Landarztpraxis": Jetzt funkt's zwischen Alexandra und Max Aktualisiert: Vor 54 Minuten von Aenna Schneider Sind Max (Alexander Koll, l.) und Alexandra (Katrin Anne Heß, r.) das neue Traumpaar in Wiesenkirchen? Bild: Joyn

Die Raichingers schaffen es nach Bastis schicksalhafter Krankheit, sich endlich zu versöhnen. Für Vicki steht mit ihrer Ziehtochter Josie direkt die nächste Überraschung vor der Tür und zwischen Alexandra und Max knistert es gewaltig. Das und noch viel mehr siehst du ab dem 26. Januar bei "Die Landarztpraxis" in SAT.1 und auf Joyn!

Max (Alexander Koll) und Basti (Simon Lucas) sind auf ihrer alljährlichen Vater-Sohn-Wanderung an Max' Geburtstag. Allerdings hat Basti Husten, der immer schlimmer zu werden scheint. In der Nacht kommt auch noch Fieber dazu. Vicki (Juliane Fisch), der Basti noch vor dem Ausflug von seinen Symptomen erzählt hat, beschleicht der Verdacht, dass auch ihn das Q-Fieber erwischt haben könnte. Fabian (Oliver Franck) und sie haben gerade die Testergebnisse bekommen, die die Infektionskrankheit in Wiesenkirchen bestätigen. Vicki eilt ihrem Neffen zur Hilfe. Nachdem die Geburtstagswanderung so schnell abgebrochen werden musste, beschließen Max' Freunde, eine Überraschungsparty zu organisieren. Die Stimmung ist blendend und als Max das Geschenk von seiner Schwester auspackt, liegt Versöhnung in der Luft. Für Vicki steht daraufhin direkt die nächste Überraschung an: Ihre Ziehtochter Josie (Lili Budach) steht plötzlich vor ihrer Tür - und das nicht unbedingt mit guten Neuigkeiten. Isa (Diane Willems) und Lukas (Michael Raphael Klein) wollen der schwangeren Lara helfen. Ihr Kind wollen sie allerdings nicht adoptieren. Die junge Frau freut sich über die Unterstützung, kann aber nicht verstehen, warum das Paar sein Baby nicht haben möchte, obwohl es sich doch so sehr ein Kind wünscht. Auch Julian (Alexander Milo) möchte nichts mehr als ein guter Papa sein. Doch als er aus Frankfurt zurückkehrt, scheint Mimi sich nicht über die Rückkehr ihres Vaters zu freuen. Die Kleine schreit unaufhörlich. Nur Bianca (Rosetta Pedone) und der selbsternannte Superonkel Emilio (Gioele Viola) schaffen es, das Baby zu beruhigen. Vicki und Simon (Ben Braun) entscheiden sich, trotz ihrer offensichtlichen Anziehung endgültig nur Freunde zu sein. Ganz im Gegensatz zu Alexandra (Katrin Anne Heß) und Max, denn bei ihnen bahnt sich mehr als Freundschaft an. Die flirty Stimmung zwischen den beiden scheint allen aufzufallen. Ob es wohl zu einem Kuss zwischen ihnen kommt?

Folge 16 (26. Januar): "Familienbande" Vicki sorgt sich um Basti. Um sein Wohlbefinden zu überprüfen, macht sie sich ebenfalls auf den Weg in die Berge. Tatsächlich geht es ihrem Neffen dort immer schlechter. Max beschließt, die Wanderung abzubrechen und umzukehren. Doch Bastis Zustand wird schnell kritischer. Für Max wird es zunehmend schwerer, seinen vor Fieber halluzinierenden Sohn zu stützen. Wird es Vicki schaffen, die beiden rechtzeitig zu finden? Isa und Lukas wollen derweil der jungen Frau helfen, die ihnen ihr ungeborenes Kind angeboten hat. Sie wollen allerdings nicht das Baby von Lara adoptieren, sondern ihr erstmal nur das freie Zimmer als Notunterkunft anbieten. Das Paar ist überzeugt davon, dass die junge Mutter es sich anders überlegen wird, sobald ihre Situation sich bessert.

Folge 17 (27. Januar): "Geburtstagsüberraschung" Basti hat es dank Vickis Hilfe wohlbehalten ins Krankenhaus geschafft und sein Zustand verbessert sich mit jeder Sekunde. Max bringt Vickis Heldentat zum Nachdenken: Sollte er Vicki doch endlich verzeihen? Nachdem die Geburtstagswanderung so ein abruptes Ende genommen hat, planen Max' Freunde eine spontane Überraschungsparty. Max ist überglücklich, dass der Tag sich doch noch zum Positiven gewendet hat. Als er dann Vickis Geschenk öffnet, ist er sich plötzlich ganz sicher, was die Versöhnung mit seiner Schwester angeht. Julian hat sich seine Rückkehr ganz anders vorgestellt. Anstatt eines freudigen Empfangs fängt Baby Mimi jedes Mal an zu weinen, wenn ihr Vater sie auf den Arm nimmt. Der Geschäftsmann zweifelt an seinen Fähigkeiten als Vater, wenn sogar Emilio die Kleine besser beruhigen kann, als er.

Folge 18 (28. Januar): "Plötzlich Mutter" Isa und Lukas bekommen Besuch vom Jugendamt. Die Mitarbeiterin macht klar, dass eine Beschleunigung des Adoptions-Prozesses nicht möglich ist. Die beiden versichern, dass das nicht ihre Absicht war, doch Lara möchte unbedingt sie als Eltern für ihr Kind. Sie versteht nicht, warum sie ihr Baby nicht adoptieren möchten, obwohl sie sich so sehr eine kleine Familie wünschen. Vicki ist überglücklich, dass sie sich mit Max vertragen konnte. Als Georg ihr Druck wegen der Jubiläumszeitschrift macht, ist sie sogar bereit, wieder mit Simon zusammenzuarbeiten. Dabei kommen sich die beiden erneut näher. Kurz bevor es allerdings zu einem Kuss kommen kann, machen beide einen Rückzieher. Außerdem taucht Vickis Ziehtochter Josie überraschend in Wiesenkirchen auf. Das Wiedersehen ist herzlich, doch Josie hat einen Grund für ihre plötzliche Ankunft in Wiesenkirchen, den sie erstmal vor Vicki verbergen will.

Folge 19 (29. Januar): "Quälende Fragen" Josie wirft mit ihrer Ankunft bei Vicki erneut die Frage auf, warum ihr Vater die beiden ohne Erklärung verlassen hat. Im Gegensatz zu Vicki kann sie sich nicht vorstellen, dass ihr geliebter Vater einfach so gegangen ist. Als eine besorgte Ehefrau auf der Suche nach ihrem Ehemann bei der Bergrettung anruft, begreift Max, welchen Schmerz Vicki verspürt haben muss. Er gibt alles, um den verschollenen Mann zu finden. Währenddessen spielt sich Emilio als Super-Onkel auf. Er ist außer Bianca der einzige, der Mimi ohne Geschrei hochheben kann. Doch es stellt sich schnell heraus, dass es für seine geheimnisvolle Superkraft, eine ganz einfache Erklärung gibt.

Folge 20 (30. Januar): "Vickis Verhörmethode" Vicki und Simon spüren die Schwingungen, die zwischen den beiden herrschen. Im Gespräch beschließen sie allerdings, nur Freunde zu sein. Auch zwischen Max und Alexandra scheint ein Funke zu sein, den sie selbst allerdings nicht zu bemerken scheinen. Deshalb kämpfen sie - im Gegensatz zu Vicki und Simon - nicht dagegen an. Aber nicht nur deswegen ist Max bester Laune. Auch Bastis Entscheidung, doch in Wiesenkirchen zu bleiben, stimmt den Bergretter glücklich. Josie macht sich weiterhin Sorgen um ihren Vater. Deshalb versucht Vicki, sie abzulenken und nimmt sie sie für einen Tag mit in die Praxis. Dass sie damit einen weiteren wunden Punkt ihrer Ziehtochter trifft, weiß sie nicht. Doch beim gemeinsamen Abendessen merkt sie, dass etwas nicht stimmt, und stellt Josie zur Rede. Georg (Christian Hoening) hat für das Jubiläumsfest eine Kopie der Gründungsurkunde von Wiesenkirchen anfertigen lassen. Das kostbare Papier ist dem Bürgermeister heilig, aber dann ist das Pergament auf einmal verschwunden. Bereit, den Verantwortlichen dafür kräftig die Meinung zu sagen, wird er schnell daran erinnert, dass er selbst die Urkunde verlegt hat. Seine anhaltende Vergesslichkeit beunruhigt den ehemaligen Arzt und er beschließt, seiner mangelnden Gehirnleistung auf den Grund zu gehen.