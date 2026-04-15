Ein Porträt Tanzen, Theater, Theologie: Darum ist Désiree Nick die perfekte Direktorin der "Realitystar Academy" Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Rebecca Arlt Auf Joyn ansehen Die Realitystar Academy - ab dem 16.04 auf Joyn! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Sie hat die spitzeste Zunge Deutschlands: Désirée Nick ist Schauspielerin, Moderatorin und inzwischen auch Reality-Star. In der neuen Joyn-Show "Realitystar Academy" ist sie daher genau die Richtige für den Job der Direktorin. "La Nick" im Porträt.

Geboren in Charlottenburg als Tochter eines Lebensmittelgroßhändlers und einer Schauspielerin, entdeckte Désirée Nick früh ihre Leidenschaft für die Bühne. Dafür beginnt sie bereits im zarten Alter von zehn Jahren eine klassische Ballettausbildung. Später führt sie ihr Weg als Tänzerin an so namhafte Häuser, wie die Deutschen Oper Berlin, der Bayerischen Staatsoper München und zwei Jahre lang sogar ans Pariser Lido. Danach studiert Désirée katholische Theologie auf Lehramt, absolviert außerdem eine Schauspiel-Ausbildung in London und erobert später mit eigenen Programmen die Kleinkunstbühnen Berlins.

Provokation als Markenzeichen So startet 1993 ihre Solo-Karriere. Vor allem ihr Programm "Hängetitten de Luxe" gibt ihr Motto vor: nichts verschönern, alles benennen. Auch dem klassischen Theater bleibt sie treu und arbeitet mit renommierten Regisseuren zusammen. Sie kann einfach alle Genres bedienen. Ihre Lesungen und Soloshows sind ebenso gefragt wie ihre Auftritte auf bundesweiten Tourneen: Analyse, Aufarbeitung und Angriff gehören zu ihrem Markenzeichen.

Reality-TV als Bühne Noch bevor es das Genre des Reality-TV wirklich als solches benannt gab, hat Désirée Nick es bereits geprägt. Ihr Durchbruch gelingt 2004 im Dschungelcamp, wo sie sich mit bissigen Kommentaren, Furchtlosigkeit und sprachlichem Feingefühl bis an die Spitze kämpft und sich so die Krone erobert. 2015 folgt sie einer Anfrage vom großen Bruder und zieht zum ersten Mal ins "Promi Big Brother"-Haus. Prompt erreicht "La Nick", wie ihr Spitzname inzwischen lautet, das Halbfinale. Seitdem prägt sie zahlreiche Promi-Formate, wie etwa "Das große Promibacken", "Promis unter Palmen" - stets messerscharf, nie banal. Ihre stärkste Waffe bleibt die Sprache. Reality-TV ist für sie Experimentierraum und Reibungsfläche, nicht Mittel zum Zweck. Zehn Jahre nach ihrer ersten Teilnahme wagt Désirée Nick das große Comeback bei "Promi Big Brother". Als erste Kandidatin überhaupt bekommt sie die Chance, ein zweites Mal ins Haus einzuziehen. Ihre Präsenz bleibt unvorhersehbar und spannend. Ihr Motto:

Wer Relevanz hat, polarisiert. Désirée Nick

Désirée Nick privat Über ihr Privatleben spricht Désirée Nick selten. Ein paar Details sind jedoch bekannt. So unter anderem, dass die gebürtige Berlinerin 17 Jahre lang mit Heinrich Prinz von Hannover liiert war. Aus dieser Liaison geht auch Sohn Oscar hervor.