Startdatum jetzt offiziell
"Die Realitystar Academy" öffnet ihre Türen - mit Désirée Nick als Direktorin
Veröffentlicht:von Joyn
Was braucht ein guter Realitystar? Drama, Disziplin, Charisma oder reicht eine messerscharfe Zunge? Désirée Nick sucht "Realitystar Academy" die neue Reality-Elite von Morgen. Jetzt offiziell: das Startdatum.
Harte Reality-Schule bei Désirée Nick
18 Studierende betreten die wohl härteste Kaderschmiede des Reality-Kosmos: Die Realitystar Academy. Wer nicht performt, wird von Direktorin Désirée Nick der Akademie verwiesen. Auf dem Stundenplan stehen die Fächer Geschichte, Biologie, Deutsch, Kunst, Sport und Sozialkunde – unterrichtet von bekannten Reality-Gesichtern. In den Prüfungen zählt kein leeres Drama, sondern echte Reality-Fähigkeiten.
Hier zählt jede Aufgabe, denn wer nicht performt erhält den blauen Brief und steht auf der Abschussliste. Die letzte Entscheidung liegt aber bei Direktorin Désirée Nick. Wer sich durchsetzt, besteht nicht nur die Ausbildung, sondern sichert sich die Wildcard für die nächste Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Für wen heißt es "Sechs setzen" und wer performt? Wer kann sich durchsetzen? Und wer hat die Personality für Reality?
Reality TV ist dein Ding und du magst nicht bis April warten?
Ausbildungsberuf Realitystar
"Eine akademische Ausbildung zum Realitystar ist lange überfällig. Wer in diesem Metier bestehen will, braucht ein solides Fundament, Attitude und Talent. Wir suchen keine Eintagsfliegen, sondern Persönlichkeiten mit Substanz, ungeschliffene Talente, aus denen funkelnde Diamanten werden können." sagt die neue Direktorin Désirée Nick über ihre Academy-Schüler.
Sei gespannt: "Die Realitystar Academy" auf Joyn
"Die Realitystar Academy" startet am Donnerstag, 16. April, mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn.
Mehr entdecken
Showdown in Los Angeles
Wo und wann steigt das GNTM-Finale 2026?
An der Seite ihrer Tochter
Kathrin Ackermann wieder im "Tatort": Was über den neuen Fall bekannt ist
Traumpaar aus Staffel 9
Ehe gescheitert! "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michaela verkündet Trennung von Oliver
Der eiskalte Konter
"Ich half ihr aus dem Drogensumpf!" Nach Alkohol-Vorwurf demontiert Eric Stehfest seine Ex Edith
"Kir Royal"-Star wird 80
Franz Xaver Kroetz: So sah der Star zu Beginn seiner Karriere aus
Geschenk von Heidi Klum inklusive
Frisch renoviert! So lebt Bill Kaulitz in den Hollywood Hills