Wer ans Mikro darf Oscars 2026: Diese Hollywood-Stars verleihen die Preise Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock

Allzu lange müssen sich die Fans nicht mehr gedulden, bis es endlich wieder heißt: "And the Oscar goes to...". In der Nacht vom 15. auf den 16. März findet die 98. Oscar-Verleihung statt. Jetzt steht fest, wer die Goldjungen überreicht.

Hollywood bewahrt seine Tradition Einmal im Jahr blickt die Filmwelt nach Hollywood: Wer wird 2026 eine der begehrten Oscar-Statuen mit nach Hause nehmen? Wochenlang wird spekuliert, gerechnet, gehofft. Fest steht, wer die Trophäen überreichen wird: Wie es die Tradition verlangt, küren die Gewinnerinnen und Gewinner des Vorjahres die neuen Preisträgerinnen und Preisträger. Hollywood bleibt sich treu.

And the Presenter is … Erinnerst du dich noch an die Gewinner:innen von 2025? Diese Hollywood-Stars vergeben in diesem Jahr die Preise an ihre Nachfolger:innen: Mikey Madison: Letztes Jahr gewann sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in "Anora"

Adrien Brody: Er wurde als "Bester Hauptdarsteller" für seine Arbeit in dem Film "The Brutalist" ausgezeichnet.

Kieran Culkin: Er erhielt den Oscar als "Bester Nebendarsteller" für den Film "A Real Pain")

Zoe Saldaña: Sie wurde für ihre Rolle in "Emilia Pérez" mit dem Oscar als "Beste Nebendarstellerin" ausgezeichnet. Die Neuigkeiten wurden kürzlich von den Produzent:innen Raj Kapoor und Katy Mullan verkündet. In welchen Kategorien die Gewinner:innen des vergangenen Jahres die Oscars übergeben, ist bislang nicht bekannt. Zudem ist noch unklar, welche weiteren Hollywood-Stars die Bühne betreten.

Dieser Comedian moderiert die Oscars 2026 Moderiert werden die Academy Awards in diesem Jahr wieder von Conan O'Brien. Er hatte bereits 2025 durch die Verleihung geführt und wurde damit zum Nachfolger von Jimmy Kimmel.