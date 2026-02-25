Das Finale von "Germany's Next Topmodel" 2026 wird alles andere als gewöhnlich. Heidi Klum und ProSieben planen für die 21. Staffel eine spektakuläre Abschluss-Show - mitten in Hollywood.

Statt wie bisher in deutschen Städten wie Berlin, Köln oder Mannheim findet das GNTM ‑Finale 2026 erstmals in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles statt. Bereits vor dem Start der 21. Staffel bestätigte ProSieben:

Die Entscheidung verspricht nicht nur internationales Flair, sondern auch jede Menge Glamour.

"Alles anders": Theater, US-Stars und ein völlig neues Konzept

Weitere Details zum großen Showdown verriet Model‑Chefin Heidi Klum zum Staffel-Auftakt: Das Finale soll "in einem Theater" stattfinden, zudem werden zahlreiche US‑Stars erwartet.

Eine große Show in Hollywood eröffnet dabei ganz neue Möglichkeiten bei der Auswahl prominenter Gäst:innen. "Es ist für viele einfacher, als über den großen Teich zu fliegen", erklärte der Weltstar - und kündigte zugleich an: