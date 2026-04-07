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Der erste Jahrgang

Vom Newcomer zur Elite in der "Realitystar Academy": Welche dieser Kandidatinnen und Kandidaten haben das Zeug zum Star?

Veröffentlicht:

von Tina Lilian

18 Newcomer wollen in der "Realitystar Academy" zu Deutschlands neuen Reality-Stars werden.

Bild: Joyn/Marc Rehbeck

Wer ist der neue Stern am Reality-Himmel? Rektorin Désirée Nick überwacht gemeinsam mit Assistent Gigi Birofio die Ausbildung der Reality-Nachwuchstalente. Diese 18 Studenten und Studentinnen sind von ihren Fähigkeiten überzeugt und drücken wieder die Schulbank.

"Die Realitystar Academy": Hier bekommt der Nachwuchs eine knallharte Ausbildung

Wer das neue Gesicht im Reality-TV werden will, muss erst mal beweisen, dass er oder sie es drauf hat. In der "Realitystar Academy" werden die Newbies in den Fächern Deutsch, Geschichte, Biologie, Sport und Sozialkunde geprüft - natürlich mit Lerninhalten, die auf das zukünftige Leben als Reality-Star abgestimmt sind. Statt 1+1 stehen hier unter anderem Gossip-Kenntnisse, Flirt-Training und freizügige Selbstinszenierung auf dem Lehrplan. Wer nimmt die Herausforderung an und geht zurück in die Schule?

Wir suchen keine Eintagsfliegen, sondern Persönlichkeiten mit Substanz, ungeschliffene Talente, aus denen funkelnde Diamanten werden können.

Rektorin Désirée Nick

Diese 18 Studierende wollen den Abschluss machen

  • Jessica (25) aus Darmstadt

    "Ich will in die Reality, weil ich es liebe, vor der Kamera zu stehen, Sendezeit zu gestalten und mich selbst zu inszenieren. Ich habe kein klassisches Talent - ich habe mich, und daraus mache ich mein Business."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

  • Lukas (25) aus Köln

    "Als pansexueller Mensch werde ich oft missverstanden oder stigmatisiert - selbst innerhalb der Community. Ich möchte Sichtbarkeit schaffen und zeigen, dass man sein darf, wie man ist, ohne sich entscheiden zu müssen."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

  • Lilli (26) aus Berlin

    "Ich polarisiere: Entweder werde ich zu Partys eingeladen, weil ich unterhalte, oder ausgeschlossen, weil ich die Show stehle."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

  • Florian (28) aus Berlin

    "Ich bin die Kombination aus emotionaler Intelligenz, Entertainment und dem richtigen Maß an Abgebrühtheit. Ich sage, was ich denke - andere nennen es Läster-Legende, ich nenne es Analyse und ehrliche Meinung."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

  • Vanessa (24) aus Göttingen

    "Ich möchte mich selbst präsentieren, weil ich einfach für die Kamera gemacht bin - zu interessant und witzig für einen normalen 9to5Job."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

  • Bennj (25) aus München

    "Ich habe das Zeug zur neuen Elite des Reality-TV, weil ich mich nicht leicht aus der Ruhe bringen lasse und hinter die Masken anderer blicken kann."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

  • Melissa (27) aus Berlin

    "Ich bin der perfekte Realitystar, weil ich nicht spiele - ich bin echt. Bei mir bekommt man alle Facetten: unverfälscht, ehrlich und 100 % authentisch."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

  • James (39) aus Berlin

    "Reality bedeutet für mich nicht Schauspiel, sondern Präsenz, Persönlichkeit und Durchhaltevermögen."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

  • Jennifer (26) aus Witten

    "Ich bin eine Mischung aus Taktikerin, Herzensmensch und Lästerlegende."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

  • Jermaine-Price (20) aus Karlsruhe

    "Schon als Kind habe ich davon geträumt, kreativ und sichtbar zu sein - Schauspiel, Musik oder einfach im Reality-TV. Selbstverwirklichung findet man überall."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

  • Faith (23) aus Wien

    "Ich will zeigen, dass Reality auch Charakter haben kann. Nicht nur Drama, sondern echte Tiefe."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

  • Berkan (26) aus Berlin

    "Die Fans sollen mich als Rockstar in Erinnerung behalten - jemanden, auf den man in einer Show nicht verzichten kann."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

  • Jamie-Lee Lola (22) aus München

    "Ich bin eine 'hot new bombshell' mit Taktiker-Vibes. Ich unterschätze niemanden - werde aber selbst oft unterschätzt."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

  • Kenan (28) aus Regensburg

    "Ich habe das Zeug zum Realitystar, weil ich den gewissen österreichisch-wienerischen Charme besitze und gut manipulieren kann."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

  • Emily (22) aus Mallorca

    „Ich zeige auch Seiten von mir, die nicht perfekt und nicht stark sind und manchmal auch Seiten, die für andere unangenehm sein können, weil ich einfach das mache, worauf ich Lust habe."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

  • Darius (30) aus Hamburg

    "Ich bin vielseitiger als alle anderen, lustig, kann feiern und unterhalte die Leute gut."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

  • Leila (21) aus München

    "Meine beste Freundin hat mich als Entertainerin, Herzensmensch und 'Hot-New-Bombshell' beschrieben."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

  • Christopher (32) aus Borken

    "Ich bin gut in den Spielen, kann meine Emotionen zeigen und so die Herzen der Zuschauer gewinnen."

    Bild: Joyn/Marc Rehbeck

Wer alle Herausforderungen meistert, blaue Briefe abwehrt und die Abschlussprüfung besteht, holt sich den Sieg und eine Wildcard für die nächste Staffel "Forsthaus Rampensau Germany". Neun Girls und neun Boys wollen zurück ins Klassenzimmer und magna cum laude abschließen.

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Die Studentinnen der Realitystar Academy

  • Jamie-Lee Lola aus München (22)

  • Lilli aus Berlin (26)

  • Emily aus Mallorca (22)

  • Jessica aus Darmstadt (26)

  • Melissa aus Berlin (27)

  • Vanessa aus Göttingen (28)

  • Faith aus Wien (23)

  • Leila aus München (21)

  • Jennifer aus Witten (26)

Die Studenten der Realitystar Academy

  • James aus Berlin (29)

  • Darius aus Hamburg (30)

  • Lukas aus Köln (25)

  • Jermaine-Price aus Karlsruhe (20)

  • Kenan aus Regensburg (28)

  • Florian aus Berlin (28)

  • Berkan aus Berlin (26)

  • Christopher aus Borken (32)

  • Bennj aus München (25)

Es kann allerdings sein, dass das nicht alle Studierenden sind. Schließlich gibt es an jeder Universität auch hin und wieder mal Austauschstudenten und -studentinnen ...

"Die Realitystar Academy" läuft ab Donnerstag, 16. April, mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn.

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