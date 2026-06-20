Serien-Rätsel 20 Jahre Stille: Welche "Rosenheim-Cops"-Figur einfach aus der Serie verschwand Aktualisiert: Vor 55 Minuten von C3 Newsroom :newstime Die emotionalsten Abschiede der Rosenheim-Cops Videoclip • 01:13 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Plötzlich war er verschwunden, und viele Fans haben es vielleicht gar nicht bemerkt. Vincent, der Sohn von Marie Hofer, gehörte einst fest zu den "Rosenheim-Cops". Doch seit fast 20 Jahren fehlt von ihm jede Spur.

Ein paar Streiche hier, ein frecher Spruch dort - Vincent gehörte in den frühen Jahren der "Rosenheim-Cops" ganz selbstverständlich zum Serienalltag. Als Sohn von Marie Hofer sorgte er immer wieder für kleine Turbulenzen. Doch dann war die Figur plötzlich verschwunden. Ohne große Abschiedsszene, ohne Erklärung und ohne Rückkehr. Bis heute fragen sich manche Zuschauer:innen: Was ist eigentlich aus Vincent geworden?

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Vertrautes Gesicht der ersten Jahre bei den "Rosenheim-Cops" Seit dem Start der Serie zählt Marie Hofer zu den beliebtesten Figuren der "Rosenheim-Cops". Viele Zuschauer:innen verbinden die Wirtin bis heute fest mit dem Erfolg der ZDF-Krimiserie. Weniger präsent ist dagegen die Erinnerung an ihren Sohn Vincent. Gespielt wurde die Rolle von Thomas Stielner, der in insgesamt 47 Folgen zu sehen war. Vor allem in den Anfangsjahren brachte er frischen Wind in die Geschichten rund um die bayerische Kleinstadt. Doch in der sechsten Staffel endete seine Zeit überraschend. Die Figur verschwand von einer Folge auf die nächste aus der Handlung und wurde anschließend kaum noch erwähnt.

Karin Thaler gehört als Marie Hofer seit Erstausstrahlung zur Kernbesetzung der "Rosenheim-Cops". Auch ihr Sohn Vincent war lange Zeit Teil des Alltags der Serie. Bild: picture alliance/dpa/Revierfoto, Screenshot / ZDF

Bis heute gibt es keine Erklärung Anders als viele andere Abschiede bei den "Rosenheim-Cops" wurde Vincents Ausstieg nie näher erläutert. Weder innerhalb der Serie noch von offizieller Seite gab es eine Erklärung für sein Verschwinden. Gerade deshalb bleibt die Figur für viele langjährige Zuschauer:innen ein kleines ungelöstes Rätsel. Denn normalerweise werden größere Veränderungen im Cast sorgfältig vorbereitet und in die Handlung eingebaut. Bei Marie Hofers Sohn war das anders.

Wird es ein Wiedersehen bei den "Rosenheim-Cops" geben? Ganz ausschließen lässt sich eine Rückkehr natürlich nicht. Schließlich gehört Vincent weiterhin zur Seriengeschichte der Familie Hofer. Allerdings erscheint ein Comeback derzeit eher unwahrscheinlich. Warum? Schauspieler Thomas Stielner war nach seinem Ausstieg nur noch vereinzelt in Fernsehproduktionen zu sehen. Zuletzt wirkte er 2015 bei "Dahoam is Dahoam" mit. Danach wurde es ruhig um ihn. Sollten die Verantwortlichen Vincent eines Tages zurückholen wollen, wäre daher auch eine Neubesetzung denkbar. Konkrete Hinweise darauf gibt es aktuell jedoch nicht.

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Ein Kapitel, das viele vergessen haben Seit 2002 hat sich bei den "Rosenheim-Cops" vieles verändert. Neue Ermittler:innen kamen hinzu, bekannte Figuren verabschiedeten sich und ganze Handlungsstränge wurden weiterentwickelt. Trotz aller Veränderungen bleibt Vincents Verschwinden eine Besonderheit. Während aktuelle Abschiede meist ausführlich erzählt werden, verschwand Marie Hofers Sohn nahezu lautlos aus dem Serienuniversum. Vielleicht genau deshalb erinnern sich viele Fans heute noch an ihn.