Nach ihrem Ausstieg bei den "Rosenheim-Cops" spricht Marisa Burger ungewöhnlich offen über Budgetkürzungen und Zeitdruck am Set - und welche Folgen das für die Kunst hat.

Marisa Burger hat über zwei Jahrzehnte lang die Sekretärin Miriam Stockl verkörpert – eine Figur, die untrennbar mit dem Erfolg der "Rosenheim-Cops" verbunden ist. Nun, nach ihrem Abschied aus der ZDF-Serie, erhebt die 52-Jährige deutliche Kritik an den Arbeitsbedingungen.

"Geld wurde jedes Jahr weniger" In einem Gespräch mit der "Münchner Abendzeitung" (AZ) beschreibt Burger, wie der finanzielle Spielraum im Laufe der Jahre immer weiter geschrumpft sei. "Im Jahr 2000 haben wir pro Folge zwölf Drehtage gehabt und heute sind wir bei 6,3 Drehtagen für eine Episode", sagt sie. Gerade im Hinblick darauf, dass die Serie "eines der erfolgreichsten ZDF-Formate" sei, könne sie diese Entwicklung kaum nachvollziehen. Dennoch sei klar: "Das Geld wurde jedes Jahr immer weniger."

"Musst einfach nur funktionieren" Die Kürzungen seien für das Team kein abstraktes Problem, sondern beeinflussten unmittelbar die künstlerische Arbeit. Was früher ein gemeinsames Ausloten der Figuren gewesen sei, sei heute kaum mehr möglich. "Früher hatten wir die Zeit, unsere Figuren gemeinsam zu entwickeln. Heute wirst du da reingeschmissen und musst einfach nur funktionieren. Man hat einfach nicht mehr die Möglichkeit, sich zu entfalten."

Erfolg der Serie landet nicht bei den Mitwirkenden Burger hatte bereits vor ihrem Ausstieg immer wieder Unmut über die Rahmenbedingungen geäußert. Vor allem die Bezahlung junger Schauspielerinnen und Schauspieler sei aus ihrer Sicht nicht angemessen – niedrige Einstiegsgagen seien die Regel, während erfahrene Kräfte trotz langjähriger Präsenz vor der Kamera kaum spürbare Aufschläge erhielten. Ein Inflationsausgleich? Über Jahre ausgeblieben. Die Folge: eine schleichende reale Kürzung. Besonders kritisch sieht sie die starren Gagendeckel im Vorabendprogramm, die ihrer Meinung nach verhindern, dass der wirtschaftliche Erfolg der Serie bei den Mitwirkenden landet. Der wachsende Produktionsdruck, der Zeitmangel und die stagnierenden Honorare hätten sich über die Jahre wie ein immer enger werdender Rahmen angefühlt.