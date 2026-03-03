Programmänderung "Die Rosenheim-Cops": Deshalb verschiebt sich Marisa Burgers Serien-Aus Aktualisiert: Vor 36 Minuten von teleschau Charmant - und gefährlich? Miriam Stockl (Marisa Burger, l.) lernt den Headhunter Thomas Ritter (Kai Schumann, r.) kennen. Bild: ZDF / Linda Gschwentner

Es wird spannend - und traurig: Miriam Stockl verlässt die "Rosenheim-Cops". Doch der Abschied von Darstellerin Marisa Burger verschiebt sich. Schuld daran sind Programmänderungen beim ZDF.

+++ Update, 2. März 2026 +++

"Die Rosenheim-Cops": Verabschiedung von Miriam Stockl erst in Staffel 26 Der Abschied von Marisa Burger als Polizeisekretärin Miriam Stockl in "Die Rosenheim-Cops" verzögert sich. Die Szenen, die längst im Kasten sind, gibt es erst im Herbst 2026 zu sehen. Das bestätigte die Produktion laut der "Abendzeitung München". Eigentlich sollte Burger bereits in den Schlussfolgen der 25. Staffel ein letztes Mal auftreten. Geplant waren diese für das Frühjahr. Nun steht fest: Erst mit dem Start von Staffel 26 erfahren die Zuschauer:innen, wie Miriam Stockls Geschichte zu Ende geht. Der mögliche Grund für die Verzögerung: Programmänderungen beim ZDF, wie die "Abendzeitung" berichtet. Zuletzt brachten Events wie die Olympischen Winterspiele den Sendeplan durcheinander. Dadurch rutschen einzelne Episoden in die nächste Staffel. Wann genau Burgers Abschiedsfolge läuft, ist noch offen.

+++ Ursprünglicher Artikel +++

Der Abschied von Miriam Stockl "Die Rosenheim-Cops" nähern sich ihrer 600. Folge. Am 17. März wird die Jubiläums-Episode im ZDF ausgestrahlt. Viel wichtiger Fans ist jedoch die Frage: Wie wird der Abschied von Miriam Stockl aussehen? Die Polizeisekretärin, seit Episode 1 am 9. Januar 2002 dabei, steigt zum Ende der 25. Staffel aus. Dieses rückt langsam näher. Und die Folge 599 am 10. März verspricht, neue Details zu enthüllen. Dafür spricht schon der Titel "Jagd auf Stockl". Ende März 2025 verkündete die Darstellerin Marisa Burger, dass sie die beliebte Vorabendserie verlassen werde. Seitdem zerbrechen sich die Zuschauer:innen den Kopf: Wie wird Miriam Stockl gehen? Steht ein Jobwechsel an? Zieht es sie in eine andere Stadt? Geht sie gar vorzeitig in den Ruhestand? Fest steht seit Dezember 2025: Als "Leich" wird die beliebte Fachkraft nicht enden. "Meine Rolle wird lebendig aus der Serie herauskommen", verriet die Schauspielerin in der "Abendzeitung". "Und ich, oder vielmehr die Frau Stockl, darf so blühen, wie sie noch nie in 25 Jahren geblüht hat."

"Die Rosenheim"-Cops: Geht Miriam Stockl der Liebe wegen? Oha. Frau Stockl darf blühen? Das klingt schwer nach Frühlingsgefühlen. Kommt es etwa zu einem Liebes-Comeback mit Michi Mohr? Immerhin waren die beiden 2004 für acht Folgen ein Paar. Das würde allerdings nicht das Serien-Aus der beliebten Figur erklären. Zwar verriet Mohr-Darsteller Max Müller vor knapp fünf Jahren im Podcast "Blaue Couch", dass die Drehbuchautoren die Vermengung von Privatem und Dienstlichem schwierig fanden. Ein komplettes Verschwinden von Miriam Stockl aus der Serie wäre bei einer erneuten Beziehung der beiden Rosenheim-Cops-Urgesteine dennoch wenig plausibel.

Eine heiße Spur führt nach Australien Wahrscheinlicher ist da schon der Abschied auf einen anderen Kontinent. Schließlich war Miriam Stockl ja kürzlich in Australien. In der Episode "Ein klarer Fall" hatte sie Michi Mohr von ihrer Zeit im dortigen Outback erzählt. Und davon, dass sie sich dort als spontane Reiseleiterin bewährt habe. So sehr, dass sie das Angebot bekam, dort als Tourmanagerin einzusteigen. Das hatte sie in der Folge vom 23. Dezember 2025 jedoch abgelehnt. In "Jagd auf Stockl" zeigt sich nun indes: Die Reiseveranstalterin lässt nicht locker und unterbreitet Miriam über den Headhunter Thomas Ritter ein neues Angebot. Das führt zu einigen Turbulenzen: Ritter ist nicht nur überaus charmant, sondern entpuppt sich auch als Tatverdächtiger in einem Mordfall. Bevor die Sekretärin erfährt, dass ihr Gegenüber den aktuellen Fall vermittelt ist, fliegen aber erst mal ganz schön die Funken. Man könnte fast sagen: Miriam blüht. "Das ist wirklich ein ... sehr lukratives Angebot", flüstert sie. "Das du unbedingt annehmen solltest", entgegnet er.