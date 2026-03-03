Machtkampf entschieden
"Promis unter Palmen" 2026: "Bösewicht" Claude-Oliver Rudolph ist in Folge 3 raus
Aktualisiert:von Lena Maier
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Ehrliche Worte bei der dritten Exit-Zeremonie
Videoclip • 11:40 Min • Ab 12
Erst triumphierte er über seinen Erzfeind Martin Angelo, jetzt ist er selbst Geschichte. Nach einer bitteren Niederlage im Teamspiel stand Claude-Oliver Rudolph auf der Abschussliste. Am Ende besiegelte "Frauenpower" sein Aus bei "Promis unter Palmen".
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
Die dritte Folge von "Promis unter Palmen" 2026 ist ein einziges Chaos. Kaum war der Schock über Silvia Wollnys unfreiwilligen Ausstieg verdaut und Martin Angelos überraschendes Comeback gefeiert, stand schon das nächste Drama ins Haus: der nächste Rauswurf. Und dieses Mal traf es den Mann, der sich selbst als "Bösewicht der Nation" inszeniert hatte.
Niederlage im "Hangover": Team Orange muss zittern
Beim Teamspiel "Hangover" mussten die Promis an einer Kletterwand ausharren, während das gegnerische Team versuchte, ihnen die Halterungen wegzuschießen. Team Orange um Kapitän Menderes bewies dabei wenig Durchhaltevermögen. Nachdem erst Anouschka Renzi aufgab und dann auch noch Dilara Kruse von der Wand fiel, war die Niederlage besiegelt. Damit war klar: Menderes musste zwei seiner eigenen Leute für den Exit nominieren.
Wer ist raus bei "Promis unter Palmen"?
Die Wahl des sonst so friedlichen Menderes fiel auf Anouschka Renzi und Claude-Oliver Rudolph. Die Entscheidung über ihren Verbleib lag nun beim Sieger-Team Gelb. Die Abstimmung wurde zum Spiegelbild der bisherigen Konflikte:
Eric Stehfest wählte Claude, "weil er ihn zu Beginn verarscht hat." Franziska Temme wählte Anouschka, "weil sie zu viel rumgemeckert hat." Martin Angelo wählte ebenfalls seinen Erzfeind Claude. Kevin Wolter wählte Anouschka, weil er glaubte, sie sei "glücklicher im Hotel."
Die entscheidende Stimme hatte somit Gina-Lisa Lohfink. Sie zögerte nicht lange und besiegelte mit einer klaren Ansage das Schicksal des Schauspielers: Sie wählte Claude, die Begründung: "Frauenpower". Er war somit raus.
"Promis unter Palmen" läuft immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. Alle Sendetermine im Überblick.
Du willst sehen, wie das Teamspiel genau eskaliert ist und wie Claude-Oliver auf sein überraschendes Aus reagiert hat?
Hier Folge 3 kostenlos streamen
Du möchtest einen Vorsprung und wissen, wie sich die Dynamik ohne den "Bösewicht" in der Villa verändert?
Folge 4 jetzt bereits als exklusive Preview auf Joyn
Mehr entdecken
Die ganze Wahrheit
Anouschka Renzi packt aus: Darum macht die Schauspielerin wirklich Reality-TV
Schauspielerin im Porträt
Vor den OPs: So sah Anouschka Renzi in jungen Jahren aus
Extremer Wechsel im Look
Edith Stehfest: So anders sah sie früher aus
Geständnis in Thailand
Das Calantha-Drama: Silvia Wollny über Püppis Adoption
Der eiskalte Konter
Nach Alkohol-Streit demontiert Eric Stehfest seine Ex Edith
Exklusives Joyn-Interview
Eric Stehfest mit Ex bei "Promis unter Palmen": So hart war es
Zweiter Exit
Dieser Reality-Star musste die Villa nach Folge 2 verlassen
Blick in die Vergangenheit
Krasse Veränderung: So sah Gina-Lisa Lohfink damals aus
Spoiler zu Folge 4
Spoiler zu Folge 4: Darum ist Anouschka Renzi freiwillig raus