Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Erst triumphierte er über seinen Erzfeind Martin Angelo, jetzt ist er selbst Geschichte. Nach einer bitteren Niederlage im Teamspiel stand Claude-Oliver Rudolph auf der Abschussliste. Am Ende besiegelte "Frauenpower" sein Aus bei "Promis unter Palmen".

Die dritte Folge von " Promis unter Palmen " 2026 ist ein einziges Chaos. Kaum war der Schock über Silvia Wollnys unfreiwilligen Ausstieg verdaut und Martin Angelos überraschendes Comeback gefeiert, stand schon das nächste Drama ins Haus: der nächste Rauswurf. Und dieses Mal traf es den Mann, der sich selbst als "Bösewicht der Nation" inszeniert hatte.

Beim Teamspiel "Hangover" mussten die Promis an einer Kletterwand ausharren, während das gegnerische Team versuchte, ihnen die Halterungen wegzuschießen. Team Orange um Kapitän Menderes bewies dabei wenig Durchhaltevermögen. Nachdem erst Anouschka Renzi aufgab und dann auch noch Dilara Kruse von der Wand fiel, war die Niederlage besiegelt. Damit war klar: Menderes musste zwei seiner eigenen Leute für den Exit nominieren.

Wer ist raus bei "Promis unter Palmen"?

Die Wahl des sonst so friedlichen Menderes fiel auf Anouschka Renzi und Claude-Oliver Rudolph. Die Entscheidung über ihren Verbleib lag nun beim Sieger-Team Gelb. Die Abstimmung wurde zum Spiegelbild der bisherigen Konflikte:

Eric Stehfest wählte Claude, "weil er ihn zu Beginn verarscht hat." Franziska Temme wählte Anouschka, "weil sie zu viel rumgemeckert hat." Martin Angelo wählte ebenfalls seinen Erzfeind Claude. Kevin Wolter wählte Anouschka, weil er glaubte, sie sei "glücklicher im Hotel."

Die entscheidende Stimme hatte somit Gina-Lisa Lohfink. Sie zögerte nicht lange und besiegelte mit einer klaren Ansage das Schicksal des Schauspielers: Sie wählte Claude, die Begründung: "Frauenpower". Er war somit raus.

