Bewegendes Interview
"Viele Tränen, viel Trauer und viel Schmerz": "Promis unter Palmen"-Star Gina-Lisa Lohfink über ihre schwere Kindheit
Aktualisiert:von Redaktion
"Promis unter Palmen"-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink spricht im Interview über die Scheidung ihrer Eltern und darüber, wer ihr damals Halt gab.
Sonne, Stress und starke Egos: "Promis unter Palmen"
In einem Interview mit dem Boulevard-Magazin "Promiflash" erzählt Gina-Lisa Lohfink: "Es war auf jeden Fall keine leichte Kindheit. Als Scheidungskind bin ich zunächst bei meinem Stiefvater aufgewachsen. Später dann bei Oma und Opa."
Für Gina-Lisa war die Trennung ihrer Eltern schwierig. "Es gab Momente, in denen mir bewusst wurde, dass meine Situation nicht der Normalfall war und es bei mir einfach anders lief als bei meinen Freunden. Es gab viele Tränen, viel Trauer und viel Schmerz", erinnert sie sich.
2024 hätte Gina-Lisa beinahe geheiratet
Gina-Lisas Oma gab ihr Halt
Zumindest hatte sie einen Menschen, auf den sie sich verlassen konnte: "Meine Oma war tatsächlich alles für mich. Alle guten Dinge, die ich mitgenommen habe, kommen von ihr: Liebe, Herzlichkeit, für andere da sein, aber auch ganz praktische Sachen, um im Alltag klarzukommen, wie Putzen und Kochen."
Gina-Lisa ist aktuell in Staffel 4 von "Promis unter Palmen zu sehen". Die neuen Folgen laufen immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und sind danach kostenlos auf Joyn zum Streamen verfügbar.
Mehr entdecken
Machtkampf entschieden
Dieser Kandidat ist in Folge 3 raus
Die ganze Wahrheit
Anouschka Renzi packt aus: Darum macht die Schauspielerin wirklich Reality-TV
Schauspielerin im Porträt
Vor den OPs: So sah Anouschka Renzi in jungen Jahren aus
Extremer Wechsel im Look
Edith Stehfest: So anders sah sie früher aus
Geständnis in Thailand
Das Calantha-Drama: Silvia Wollny über Püppis Adoption
Der eiskalte Konter
Nach Alkohol-Streit demontiert Eric Stehfest seine Ex Edith