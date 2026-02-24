Private Einblicke "Rosenheim-Cops": Michaela Weingartners Weg in die Hit-Serie Aktualisiert: Vor 3 Stunden von teleschau In zwei Jahren hat sich Michaela Weingartner als Kommissarin Julia Beck in die Herzen der Fans von "Die Rosenheim-Cops" gespielt. Bild: 2023 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Michaela Weingartner stieß erst 2023 zur Kult-Serie "Die Rosenheim-Cops". Ein Urgestein ist sie gewissermaßen dennoch - als Zuschauerin.

Als "Die Rosenheim-Cops" im Januar 2002 auf Sendung gingen, war Michaela Weingartner elf Jahre alt. Daran, dass sie einst selbst mal als Kriminalhauptkommissarin Julia Beck in der Serie mitspielen würde, war damals natürlich nicht zu denken. Trotzdem gehörten die "Rosenheim-Cops" früh zu ihrem Leben. "Ich komme aus Bernau am Chiemsee. Seit es Fernsehen in meinem Leben gibt, gibt es auch die 'Rosenheim-Cops' in meinem Leben. Das war dienstags immer festes Programm bei uns zu Hause", erzählte sie in einem Interview mit "vip.de". Ihr Geburtsort ist von Rosenheim keine 50 Kilometer entfernt. Und es gab neben dem Lokalkolorit noch einen zweiten Grund für eine besondere Verbindung zur Serie. "Witzigerweise ist mein Onkel Kommissar", verriet sie 2023, als sie die Rolle übernahm, in einem Interview mit der Münchner "Abendzeitung". Den habe sie in Vorbereitung auf ihre Rolle "natürlich auch zurate gezogen".

Michaela Weinberger wuchs mit "Die Rosenheim-Cops" auf Im Dezember 2023 war Aushilfskommissarin Julia Beck in der Folge "Adel verpflichtet" erstmals zu sehen. Seither hat sie sich als charmanter Widerpart zum alten Kriminalhauptkommissar Anton Stadler (Dieter Fischer) etabliert. Im neuen Fall "Ein unbequemer Nachbar" hat Julia sogar die Ermittlungshoheit, weil ihr Kollege Kilian Kaya (Baran Hêvî) auf einer Schulung weilt. Die Folge gibt es am Dienstag, 24. Februar ab 19:25 Uhr im ZDF und über den Livestream auf Joyn zu sehen. Den Kollegen Stadler kannte Michaela Weingartner schon vor ihrem Engagement als Julia Beck. Denn sie spielte 2020 und 2021 bereits in zwei Folgen eine Episodennebenrolle. "Ich war in einem Winterfilm dabei, da habe ich die beiden Kommissare Hansen und Stadler tatsächlich beim Frühstück bedient, was im Nachhinein sehr lustig ist", sagte Weingartner der "Abendzeitung". Allerdings waren die früheren Gastspiele nicht ausschlaggebend für ihre Rolle. "Für Julia Beck habe ich aber ein ganz normales Casting absolvieren müssen und wurde darüber ausgewählt."

Michaela Weingartner startete in "Um Himmels Willen" Weingartner wurde nach eigenen Angaben früh mit dem "Schauspieler-Virus" infiziert. "Bereits in Kindertagen habe ich in der alten Schreinerei meines Opas, die ein bisschen Pumuckl-Feeling verströmt, mit meinen Schwestern und meiner Tante regelmäßig Aufführungen inszeniert und dafür sogar selbst das Bühnenbild gebaut", erzählte sie der "Abendzeitung". Trotzdem studierte sie nach der Schule zunächst Kulturwissenschaften. Erst mit 23 Jahren entschied sie sich für die Schauspielausbildung, die sie bis 2016 an der renommierten privaten Schauspielschule Zerboni in München absolvierte. Im Fernsehen tauchte sie 2016 erstmals auf, als Journalistin in der Folge "Der Superheld" der Erfolgsserie "Um Himmels Willen". Es folgten Episodeneinsätze in "Hubert ohne Staller" und "Watzmann ermittelt" sowie eine Nebenrolle im Fernsehfilm "Flucht durchs Höllental". Erste Serienerfahrung sammelte sie 2022 als Merle Finow in der Telenovela "Sturm der Liebe". Zuletzt war Weingartner in dem Krimi "In Wahrheit - Für immer dein" zu sehen. Allerdings eher kurz: Sie spielte das Mordopfer.

"Ring und Champagner": Heiratsantrag "mit vollem Programm" Jetzt ist sie also ein Rosenheim-Cop. Die Familie, die sie "immer unterstützt hat", freute sich sehr über das Engagement. Schließlich gehört die Serie zur oberbayerischen Familie. Tradition ist auch für Weingartner wichtig. Sie spielt mehrere Instrumente, darunter Alphorn, Trompete, Flügelhorn und Waldhorn. Und natürlich ist sie als Bewohnerin des Alpenvorlandes eine exzellente Skifahrerin und fährt gerne mit Rennrad oder Mountainbike durch Täler und Berge. Überhaupt betätigt sie sich gerne sportlich und kann auch Tennis, Tischtennis, Volleyball und Fußball. Und, kein Zufall - wenn man am Chiemsee aufwuchs - auch Stand-Up-Paddling. Mit Informationen über ihr Privatleben geht sie sparsam um. Ende August 2023 verriet sie im Interview mit "Bunte", dass sie seit 2015 liiert sei. Verlobt hatte sich das Paar 2020. Der "Bunte" erzählte Weingartner: "Meinen Heiratsantrag habe ich auch auf einem Boot bekommen. Auf dem Ammersee. Eigentlich habe ich einen Riecher für Überraschungen, aber da hatte ich wirklich nichts geahnt. Mein damals noch Freund hat wirklich das volle Programm durchgezogen, mit Ring und Champagner." Ob die beiden mittlerweile geheiratet haben, ist nicht bekannt.